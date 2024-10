Schweizer Schulen werden zunehmend zu handyfreien Zonen. So sollen Schülerinnen und Schüler wieder mehr miteinander reden und besser vor Cybermobbing geschützt werden. Doch nicht alle halten Verbote für die richtige Lösung.

Braucht es an den Schulen ein Handyverbot?

Das Smartphone. Es ist für viele Jugendliche die Verbindung zur Welt. Die intensive Nutzung führt aber auch dazu, dass Schülerinnen und Schüler weniger miteinander sprechen oder zusammen spielen. Zu reden geben auch Fälle, in denen die Privatsphäre von Schülerinnen oder Lehrerinnen verletzt wird, weil sie unerlaubterweise gefilmt werden.

Darauf reagieren viele Schulen, indem sie das Smartphone während des Unterrichts, aber auch während der Pausen verbieten. So wollen sie Missbräuche verhindern und die Schülerinnen und Schüler dazu ermuntern, wieder mehr miteinander zu reden und zu spielen.

Sollen Smartphones an Schulen verboten werden? Diese Frage diskutieren Expertinnen und Experten in der kommenden Sendung «Forum» am 3.10.2024 von 10.00 – 11.00 Uhr im Radio SRF 1.

Gäste im Forum Box aufklappen Box zuklappen Sind Handyverbote an den Schulen die richtige Lösung? Darüber diskutieren im «Forum» die folgenden Gäste: Rahel Saladin, Sekundarlehrerin aus Embrach (ZH). Sie ist für ein Verbot.

Sekundarlehrerin aus Embrach (ZH). Sie ist für ein Verbot. Lulzana Musliu, Sprecherin Pro Juventute. Sie ist gegen ein Verbot.

Was denken Sie, sollten Smartphones an Schulen verboten werden? Diskutieren Sie unten in der Kommentarspalte mit.