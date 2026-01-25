Die Kultsendung «Persönlich» ist eine der ältesten und erfolgreichsten Radiosendungen der Schweiz. Seit 50 Jahren bringt die sie Menschen und ihre Geschichten ins Radio. Ein Blick zurück auf ein halbes Jahrhundert «Persönlich» – von bewegenden Lebensbeichten bis zu legendären Pannen.

Über 3800 Gäste sind in den vergangenen 50 Jahren den Einladungen ihrer «Persönlich»-Gastgeberinnen und Gastgebern gefolgt. Einige sind im letzten halben Jahrhundert gestorben – aber ihre Geschichten leben weiter, als Teil der «Persönlich»-Geschichte: einer Sendung, der man 1976 beim Start noch den schnellen Tod prophezeit hat. 50 Jahre später haben über 40 Moderatorinnen und Moderatoren durch die Sendung geführt.

Die «Persönlich»-Gastgeber von 1976 bis heute

Das Startteam 1976. Moderatoren der ersten Stunde: Charles Clerc (links), Peter Bühler bei den Vorbereitungen (mitte) und Walter Kälin (rechts).

Bild 2 von 22. 1983. In den 1980er-Jahren übernahm Hans Räz (unten rechts) die Rolle des «Persönlich»-Gastgebers. Seine Gäste in dieser Sendung im Jahr 1983: Margrit Läubli, Beat Kappeler und Peter Studer. Bildquelle: SRF. 2 / 22 Legende: 1983 In den 1980er-Jahren übernahm Hans Räz (unten rechts) die Rolle des «Persönlich»-Gastgebers. Seine Gäste in dieser Sendung im Jahr 1983: Margrit Läubli, Beat Kappeler und Peter Studer. SRF

Bild 3 von 22. Die ersten Frauen 1984 und 1985. Heidi Abel (links) war ab 1984 «Persönlich»-Gastgeberin und 1985 stiess Ellinor von Kauffungen dazu. Die beiden waren die ersten Frauen, die durch die Talk-Sendung führten. Bildquelle: SRF. 3 / 22 Legende: Die ersten Frauen 1984 und 1985 Heidi Abel (links) war ab 1984 «Persönlich»-Gastgeberin und 1985 stiess Ellinor von Kauffungen dazu. Die beiden waren die ersten Frauen, die durch die Talk-Sendung führten. SRF

Bild 4 von 22. 1987. Der ehemalige Leiter vom Regionaljournal Basel Peter Wyss (links) war ab 1987 «Persönlich Gastgeber und 1984 stiess der ehemalige TV-Moderator der «Telearena» Hans-Ulrich Indermaur zum «Persönlich-Team». Bildquelle: SRF. 4 / 22 Legende: 1987 Der ehemalige Leiter vom Regionaljournal Basel Peter Wyss (links) war ab 1987 «Persönlich Gastgeber und 1984 stiess der ehemalige TV-Moderator der «Telearena» Hans-Ulrich Indermaur zum «Persönlich-Team». SRF

Bild 5 von 22. 1988. Eine Sendung ist «Persönlich»-Gastgeber Michael Köchlin in besonderer Erinnerung. Der Schriftsteller Guido Bachmann weigerte sich, über weite Strecken der Sendung Fragen zu beantworten. Bildquelle: SRF. 5 / 22 Legende: 1988 Eine Sendung ist «Persönlich»-Gastgeber Michael Köchlin in besonderer Erinnerung. Der Schriftsteller Guido Bachmann weigerte sich, über weite Strecken der Sendung Fragen zu beantworten. SRF

Bild 6 von 22. 1990. Der Journalist Hanns Fuchs führte 28 Mal durch die Radiotalkshow. Bildquelle: SRF. 6 / 22 Legende: 1990 Der Journalist Hanns Fuchs führte 28 Mal durch die Radiotalkshow. SRF

Bild 7 von 22. 1990. In den 1990er-Jahren führte die spätere «10vor10»-Moderatorin Jana Caniga 14 Mal durch die «Persönlich»-Sendung. Bildquelle: SRF. 7 / 22 Legende: 1990 In den 1990er-Jahren führte die spätere «10vor10»-Moderatorin Jana Caniga 14 Mal durch die «Persönlich»-Sendung. SRF

Bild 8 von 22. 1990. Ab August 1990 übernahm die Radiofrau Ursy Trösch die Gesprächsleitung der Sendung «Persönlich». Ihre ersten Gäste waren der Artist Charly Borra, die Karrikaturistin Regula Hartmann-Allgöwer und der Regisseur Walter Plüss. Bildquelle: SRF. 8 / 22 Legende: 1990 Ab August 1990 übernahm die Radiofrau Ursy Trösch die Gesprächsleitung der Sendung «Persönlich». Ihre ersten Gäste waren der Artist Charly Borra, die Karrikaturistin Regula Hartmann-Allgöwer und der Regisseur Walter Plüss. SRF

Bild 9 von 22. 1991 und 1993. Martin Heule führte ab 1991 und Rita Jost ab 1993 durch die Sendung. Bildquelle: SRF. 9 / 22 Legende: 1991 und 1993 Martin Heule führte ab 1991 und Rita Jost ab 1993 durch die Sendung. SRF

Bild 10 von 22. 1994. Colette Gradwohl (rechts) war ab 1991 «Persönlich»-Gastgeberin und Heidi Ungerer (links) ab 1994. Bildquelle: SRF. 10 / 22 Legende: 1994 Colette Gradwohl (rechts) war ab 1991 «Persönlich»-Gastgeberin und Heidi Ungerer (links) ab 1994. SRF

Bild 11 von 22. 1999. Die spätere Food-Expertin Maja Brunner war 1999 kurze Zeit «Persönlich»-Gastgeberin. Bildquelle: SRF. 11 / 22 Legende: 1999 Die spätere Food-Expertin Maja Brunner war 1999 kurze Zeit «Persönlich»-Gastgeberin. SRF

Bild 12 von 22. 2000. Gastgeber Ruedi Helfer mit der neuen Gastgeberin Christine Hubacher. Bildquelle: SRF. 12 / 22 Legende: 2000 Gastgeber Ruedi Helfer mit der neuen Gastgeberin Christine Hubacher. SRF

Bild 13 von 22. 2002. «Persönlich»-Gastgeber (v.l.) Esther Schneider, Christine Hubacher, Ruedi Josuran und Sandra Schiess. Bildquelle: SRF. 13 / 22 Legende: 2002 «Persönlich»-Gastgeber (v.l.) Esther Schneider, Christine Hubacher, Ruedi Josuran und Sandra Schiess. SRF

Bild 14 von 22. 2007. Röbi Koller ergänzte die beiden Gastgeberinnen Esther Schneider (mitte) und Christine Hubacher. Bildquelle: SRF. 14 / 22 Legende: 2007 Röbi Koller ergänzte die beiden Gastgeberinnen Esther Schneider (mitte) und Christine Hubacher. SRF

Bild 15 von 22. 2009. Die Gastgeber (v.l.) Christian Zeugin, Karin Frei, Dani Hitzig und Katharina Kilchenmann. Bildquelle: SRF. 15 / 22 Legende: 2009 Die Gastgeber (v.l.) Christian Zeugin, Karin Frei, Dani Hitzig und Katharina Kilchenmann. SRF

Bild 16 von 22. 2013. Dani Fohrler übernimmt ab September 2013 die Gesprächsleitung der Sendung «Persönlich» und tritt somit die Nachfolge von Daniel Hitzig an. Bildquelle: SRF . 16 / 22 Legende: 2013 Dani Fohrler übernimmt ab September 2013 die Gesprächsleitung der Sendung «Persönlich» und tritt somit die Nachfolge von Daniel Hitzig an. SRF

Bild 17 von 22. 2016. Die aktuellen «Persönlich»-Gastgeber: (v.l.) Christian Zeugin, Sonja Hasler, Dani Fohrler, Anita Richner. Bildquelle: SRF. 17 / 22 Legende: 2016 Die aktuellen «Persönlich»-Gastgeber: (v.l.) Christian Zeugin, Sonja Hasler, Dani Fohrler, Anita Richner. SRF

Bild 18 von 22. Im Herbst 2016 stösst Daniela Lager als Gesprächsleiterin zur Radiotalkshow «Persönlich». Sie löst Anita Richner ab. Bildquelle: SRF. 18 / 22 Legende: Im Herbst 2016 stösst Daniela Lager als Gesprächsleiterin zur Radiotalkshow «Persönlich». Sie löst Anita Richner ab. SRF

Bild 19 von 22. 2016. V.l.n.r. Christian Zeugin, Sonja Hasler, Dani Fohrler und Daniela Lager. Bildquelle: SRF/Marion Nitsch. 19 / 22 Legende: 2016 V.l.n.r. Christian Zeugin, Sonja Hasler, Dani Fohrler und Daniela Lager. SRF/Marion Nitsch

Bild 20 von 22. 2022. V.l.n.r. Daniela Lager, Christian Zeugin, Michèle Schönbächler und Dani Fohrler. Die Obwaldnerin Michèle Schönbächler stösst 2022 zum «Persönlich»-Team und folgt auf Sonja Hasler. Bildquelle: SRF. 20 / 22 Legende: 2022 V.l.n.r. Daniela Lager, Christian Zeugin, Michèle Schönbächler und Dani Fohrler. Die Obwaldnerin Michèle Schönbächler stösst 2022 zum «Persönlich»-Team und folgt auf Sonja Hasler. SRF

Bild 21 von 22. 2026. Mitte April 2023 stösst Olivia Röllin als Moderatorin zur Gesprächssendung «Persönlich» und ersetzt Daniela Lager. Bildquelle: SRF. 21 / 22 Legende: 2026 Mitte April 2023 stösst Olivia Röllin als Moderatorin zur Gesprächssendung «Persönlich» und ersetzt Daniela Lager. SRF

Der Moderations-Chef von Radio SRF 1 ist der dienstälteste «Persönlich-Gastgeber». Er ist seit 2008 regelmässig Gastgeber in der Talk-Sendung.

Pleiten, Pech und Pannen

Es gab lustige, skurrile und verzweifelte Momente in den letzten 50 Jahren. Etwa, als die Schauspielerin und Musikerin Dodo Hug 1979 mitten in der Live-Sendung bei Gastgeber Peter Bühler austreten musste.

Besonders gefordert war Michael Köchlin in der Sendung am 19. März 2000. Er hat den Buchautor Guido Bachmann und den Raubtiertrainer René Strickler eingeladen. Die Paarung erwies sich als schwierig und wurde für den Moderator zu einem Spiessrutenlauf. Guido Bachmann war beleidigt, dass ein Tierdompteur und nicht der Schauspieler Peter Ustinov mit in der Runde sass.

Bachmann wusste, dass Peter Ustinov Wochen zuvor abgesagt hatte. Er kam trotzdem und liess seinem Frust freien Lauf. Die Verzweiflung des Moderators war unüberhörbar und im ganzen Land litten die Hörerinnen und Hörer mit.

Sir Peter Ustinov kam drei Jahre später ins «Persönlich». Sein Humor zog sich durch die ganze Stunde. Auch als er erzählte, wie er erfahren hat, dass ihn die Queen zum Ritter schlagen will.

Berührende Geschichten gab es viele – als Beispiel steht jene von Rosmarie Buri. Eine Hausfrau aus Burgdorf, die sich wegen mangelnder Bildung und Übergewicht stets geschämt hat und mit einem eigenen Buch über ihr schwieriges Leben an die Öffentlichkeit trat.

Aus dem Nähkästchen geplaudert

Auch viele Politiker und Politikerinnen folgten der Einladung ins «Persönlich». Von Alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf war zu erfahren, dass sie als Linkshänderin umgepolt wurde, der ehemalige Nationalrat Ulrich Giezedanner triezte Ratskollegen und Alt-Bundesrat Ogi liess sich ein Geheimnis entlocken, das er nicht Preis geben wollte. Uno-Generalsekretär Kofi Anan weilte in Kandersteg und Ogi verriet, wo er mit ihm nach der Sendung wandern geht.

2013 gastierte die Sendung in der Bundeshauptstadt und sendete live aus dem Nationalratssaal.

2013: «Persönlich» aus dem Bundeshaus

Warten. Frühstückskaffee im Bundeshaus.

Bild 2 von 14. 300 Zuschauer warten auf Einlass. Die Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 1 mussten sich anmelden. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 2 / 14 Legende: 300 Zuschauer warten auf Einlass Die Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 1 mussten sich anmelden. SRF/Danielle Liniger

Bild 3 von 14. Die letzten Vorbereitungen vor der Sendung. Der Gastgeber und die Gäste werden mit einem Mikrofon ausgestattet. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 3 / 14 Legende: Die letzten Vorbereitungen vor der Sendung Der Gastgeber und die Gäste werden mit einem Mikrofon ausgestattet. SRF/Danielle Liniger

Bild 4 von 14. Kurz nach 10 Uhr. Die Live-Sendung geht los. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 4 / 14 Legende: Kurz nach 10 Uhr Die Live-Sendung geht los. SRF/Danielle Liniger

Bild 5 von 14. Ausgebucht. Wo sonst die Nationalrätinnen und Nationalräte sitzen, haben Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 1 Platz genommen. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 5 / 14 Legende: Ausgebucht Wo sonst die Nationalrätinnen und Nationalräte sitzen, haben Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 1 Platz genommen. SRF/Danielle Liniger

Bild 6 von 14. Gastgeber Christian Zeugin. Im Gespräch mit Elisabeth Kopp und Christoph Lanz. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 6 / 14 Legende: Gastgeber Christian Zeugin Im Gespräch mit Elisabeth Kopp und Christoph Lanz. SRF/Danielle Liniger

Bild 7 von 14. Christoph Lanz . Ihm steht sein letzter Monat als Generalsekretär der Bundesversammlung bevor. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 7 / 14 Legende: Christoph Lanz Ihm steht sein letzter Monat als Generalsekretär der Bundesversammlung bevor. SRF/Danielle Liniger

Bild 8 von 14. Gastgeber Christian Zeugin. Christian Zeugin moderiert seit 2008 die Kultsendung. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 8 / 14 Legende: Gastgeber Christian Zeugin Christian Zeugin moderiert seit 2008 die Kultsendung. SRF/Danielle Liniger

Bild 9 von 14. Die alt Bundesrätin. Elisabeth Kopp ist für das Projekt «Schulen nach Bern» noch immer ab und zu im Bundeshaus. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 9 / 14 Legende: Die alt Bundesrätin Elisabeth Kopp ist für das Projekt «Schulen nach Bern» noch immer ab und zu im Bundeshaus. SRF/Danielle Liniger

Bild 10 von 14. Blumen nach der Sendung. Auch Heidi Ungerer, damalige Publizistische Leiterin Radio SRF 1, war im Bundeshaus. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 10 / 14 Legende: Blumen nach der Sendung Auch Heidi Ungerer, damalige Publizistische Leiterin Radio SRF 1, war im Bundeshaus. SRF/Danielle Liniger

Bild 11 von 14. Elisabeth Kopp . Die alt Bundesrätin nach der Sendung im Gespräch mit einer Zuschauerin. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 11 / 14 Legende: Elisabeth Kopp Die alt Bundesrätin nach der Sendung im Gespräch mit einer Zuschauerin. SRF/Danielle Liniger

Bild 12 von 14. Auf Tuchfühlung. Die Zuschauer machen Fotos von den Gästen. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 12 / 14 Legende: Auf Tuchfühlung Die Zuschauer machen Fotos von den Gästen. SRF/Danielle Liniger

Bild 13 von 14. Diskussion. Die alt Bundesrätin lässt sich Zeit für Diskussionen. Bildquelle: SRF/Danielle Liniger. 13 / 14 Legende: Diskussion Die alt Bundesrätin lässt sich Zeit für Diskussionen. SRF/Danielle Liniger

Erinnerungsfoto. Christian Zeugin mit Elisabeth Kopp und Christoph Lanz.

Mister Persönlich

Die Gäste-Hitparade führt der heute 92-jährige Kabarettist Emil Steinberger an. Er war insgesamt neun Mal Gast im «Persönlich». 1984 sass er unter anderem in der Runde bei Heidi Abel zum Thema «Die kleinen Freuden im Alltag». Die waren damals wetterbedingt und durch die aktuellen Problemen der Schweiz getrübt.

Kein Sonntagmorgen ohne Persönlich

Auf Publikumsseite führt Annelis Rickli aus Biel die Hitparade an. Seit bald 50 Jahren ist sie an forderster Front mit dabei. «Wie es der Zufall will, habe ich auch noch am gleichen Tag Geburtstag wie Emil Steinberger», sagt sie ttolz.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Annelies Rickli ist seit den Anfängen dabei und hat am gleichen Tag Geburtstag wie Emil Steinberger. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Annelies Rickli ist seit den Anfängen dabei und hat am gleichen Tag Geburtstag wie Emil Steinberger. SRF

Ueli Bühler hat Annelis Rickli 2001 kennengelernt. Das Paar reist jeden Sonntag durch die Schweiz, um im «Persönlich»-Publikum zu sitzen. Sie waren sogar dabei, als die Sendung einmal aus Rom, Berlin und Wien gesendet wurde.

Die Gastgeber führen zwar Vorgespräche, aber was in der Sendung passiert, unterliegt den Gesetzen einer Live-Sendung. Das Publikum scheint das zu schätzen, und zwar nicht mit dem Auge am Schlüsselloch, sondern mit den Ohren am Puls interessanter Menschen und ihren Lebensgeschichten.

Die schönsten Bilder aus dem «Persönlich»-Archiv

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. «Persönlich» aus 1976: (v.l.) Günther Netzer, Anne Cuneo, Roger Schawinsky und Gastgeber Peter Bühler. Bildquelle: SRF. 1 / 12 Legende: «Persönlich» aus 1976: (v.l.) Günther Netzer, Anne Cuneo, Roger Schawinsky und Gastgeber Peter Bühler. SRF

Bild 2 von 12. 1976: Peter Bühler im Gespräch mit (v.l.) Niklaus Meienberg, Rosmarie Pfluger und Raymond Broger. Bildquelle: SRF. 2 / 12 Legende: 1976: Peter Bühler im Gespräch mit (v.l.) Niklaus Meienberg, Rosmarie Pfluger und Raymond Broger. SRF

Bild 3 von 12. «Persönlich» 1977: Hugo Loetscher, seine Durchlaucht Erbprinz Hans Adam von Liechtenstein und Anne-Marie Blanc. Bildquelle: SRF. 3 / 12 Legende: «Persönlich» 1977: Hugo Loetscher, seine Durchlaucht Erbprinz Hans Adam von Liechtenstein und Anne-Marie Blanc. SRF

Bild 4 von 12. 1978: Peter Bühler im Gespräch mit Heidi Abel, John Wohnlich und Peter von Gunten. Heidi Abel wurde später selber «Persönlich»-Gastgeberin. Bildquelle: SRF. 4 / 12 Legende: 1978: Peter Bühler im Gespräch mit Heidi Abel, John Wohnlich und Peter von Gunten. Heidi Abel wurde später selber «Persönlich»-Gastgeberin. SRF

Bild 5 von 12. 1981: Charles Clerc (links) im Gespräch mit Helga Köhler, Johannes Gachnang, Walo Lüönd. Bildquelle: SRF. 5 / 12 Legende: 1981: Charles Clerc (links) im Gespräch mit Helga Köhler, Johannes Gachnang, Walo Lüönd. SRF

Bild 6 von 12. 1978: Charles Clerc im Gespräch mit Hanny Fries, Peter Bichsel und Marc Hodler. Bildquelle: SRF. 6 / 12 Legende: 1978: Charles Clerc im Gespräch mit Hanny Fries, Peter Bichsel und Marc Hodler. SRF

Bild 7 von 12. «Persönlich» 1983: Peter Bühler im Gespräch mit Eveline Hasler, Hans A. Traber und François Loeb. Bildquelle: SRF. 7 / 12 Legende: «Persönlich» 1983: Peter Bühler im Gespräch mit Eveline Hasler, Hans A. Traber und François Loeb. SRF

Bild 8 von 12. «Persönlich»-Gäste 1984: Ernst Mühlemann, Edith Rüefli, Jean Tinguely. Bildquelle: SRF. 8 / 12 Legende: «Persönlich»-Gäste 1984: Ernst Mühlemann, Edith Rüefli, Jean Tinguely. SRF

Bild 9 von 12. Herbert Grönemeyer 2014 zu Gast bei Katharina Kilchenmann. Er verriet, was er vor jedem Konzert isst: ein Hühnerbein. Bildquelle: SRF. 9 / 12 Legende: Herbert Grönemeyer 2014 zu Gast bei Katharina Kilchenmann. Er verriet, was er vor jedem Konzert isst: ein Hühnerbein. SRF

Bild 10 von 12. Sänger, Tänzer und Komponist DJ Bobo (l.) und Greta Gantenbein, ehemalige Swissair-Hostess waren 2017 die Gäste von Christian Zeugin. Bildquelle: SRF. 10 / 12 Legende: Sänger, Tänzer und Komponist DJ Bobo (l.) und Greta Gantenbein, ehemalige Swissair-Hostess waren 2017 die Gäste von Christian Zeugin. SRF

Bild 11 von 12. Ein Gast zieht für ein Andenken von DJ Bobo sogar die Schuhe aus. Bildquelle: SRF. 11 / 12 Legende: Ein Gast zieht für ein Andenken von DJ Bobo sogar die Schuhe aus. SRF

Bild 12 von 12. Für das Publikum vor Ort sind prominente Gäste attraktiv. So nah kommen sie einem Star nur selten. Insgesamt war DJ Bobo zwischen 1997 und 2017 drei Mal Gast im «Persönlich». Bildquelle: SRF. 12 / 12 Legende: Für das Publikum vor Ort sind prominente Gäste attraktiv. So nah kommen sie einem Star nur selten. Insgesamt war DJ Bobo zwischen 1997 und 2017 drei Mal Gast im «Persönlich». SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.