Mauritz von Sury: «Oh, oh, ich lerne den Heiligen Vater kennen!»

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mauritz von Sury aus Reinach (BL) legte 2019 seinen Eid als Schweizer Gardist ab und stand dreieinhalb Jahre im Dienst des Papstes und des Vatikans. Aktuell ist er in Rom und hilft er bei den Vorbereitungen für die Vereidigung der neuen Schweizer Gardisten.

Mauritz von Sury Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der 26-jährige Baselbieter Mauritz von Sury besuchte im Alter von 16 Jahren ein katholisches Jungen-Internat in Irland. Den Wunsch Gardist zu werden, kam durch seinen Urgrossvater Georg von Sury d’Aspremont. Dieser war zwischen 1935 und 1942 bereits Gardist und Kommandant in Rom. 2019 wurde der Reinacher Hellebardier Mauritz von Sury vereidigt und diente dem Papst und dem Vatikan während dreieinhalb Jahren.

SRF: Heute um Punkt 17 Uhr werden im Vatikan 34 neue Gardisten vereidigt. Ein grosser Moment für die jungen Männer. Was haben Sie für Erinnerungen an diesen Akt?

Mauritz von Sury: Ich hatte einen Tunnelblick, denn man ist sehr nervös als junger Gardist vor seiner ganzen Familie, seinen Freunden und dem Vatikan stehen und schwören zu dürfen. Gleichzeitig war es ein unglaublich schöner Moment. Wir schwören den Schwur seit 500 Jahren. Es ist eine Tradition, die wir unglaublich gern aufrechterhalten. Wir sind die älteste Armee. Es macht einen Stolz zu wissen, dass wir das als Schweizer machen dürfen.

Schwören, im Ernstfall für den Papst sein Leben zu lassen, klingt für viele Menschen heftig. Schluckt auch ein Gardist bei dieser Passage leer?

Als Polizist oder Soldat der Schweizer Armee setzt man sich auch für andere Menschen ein. Das ist das Gleiche. Es ist ein Job. Wir haben noch die grosse Ehre, den Heiligen Vater als Schweizer zu beschützen. Man beschützt nicht nur eine Person, man beschützt auch die Institution dahinter. Was wichtig ist zu wissen, wenn man den Papst ein wenig kennt, dann ist es etwas anders. Man hat einen persönlichen Bezug zu ihm. Das vertieft die Verbindung. Natürlich ist es schwer zu denken, sein Leben zu opfern. Aber man ist sich bewusst, dass man als Personenschutz, als Leibwächter des Heiligen Vaters arbeitet. Es ist kein Schock, weil wir das freiwillig machen.

Sie haben den Papst während Ihres Dienstes im Vatikan selbst getroffen. Was war das für ein Moment?

Als ich ihn das allererste Mal treffen konnte, war ich extrem nervös.

Oh, oh, ich lerne den heiligen Vater kennen.

Dann lernt man ihn kennen und es ist eine unglaubliche Erfahrung. Er ist ein sehr lieber Mann, mir kommt er vor, wie mein Grossvater. Er nimmt sich immer Zeit für jemanden und er kümmert sich auch um ihn. Was man wissen muss, er arbeitet extrem viel und er ist auch immer auf Reisen – er trifft andere Leute und Delegationen, Präsidenten, Botschafter. Aber er nimmt sich immer Zeit, kurz Hallo zu sagen und zu fragen, wie es einem geht. Er hat eine Ausstrahlung, bei der man sich immer herzlich willkommen fühlt.

Vereidigung Päpstlichen Schweizergarde Box aufklappen Box zuklappen Am 6. Mai 1527 plünderten Söldner die Heilige Stadt. Bekannt ist dieses Ereignis auch als «Sacco di Roma». Nur 42 von 189 Gardisten überlebten den Überfall. Zum Gedenken daran werden neue Gardisten jeweils am 6. Mai vereinigt. Die Vereidigung der 34 Schweizer Gardisten können Sie auf der Seite der Päpstlichen Schweizergarde ab 16:50 Uhr mitverfolgen.

Die Schweizer Gardisten bewachen den Papst im Vatikan in seiner Residenz, sie bewachen die Eingänge der Vatikanstadt. Sie machen Zutrittskontrollen. Von aussen klingt dies etwas monoton, um nicht zu sagen langweilig?

Ein Wachdienst kann nicht immer attraktiv sein. Ich glaube, jeder Job hat seine langweiligen Seiten. Was der Vorteil bei uns ist, man kann in dieser Zeit etwas machen. Wenn man beispielsweise an einem ruhigen Ort im Palast ist, hat man auch Zeit sich hinzusetzen und kann ein Buch lesen. Ich war dreieinhalb Jahre im Dienst und habe die Zeit genutzt, um viele Geschichtsbücher und Liturgien zu lesen. Gleichzeitig ist es ein wunderschöner Palast. Man muss die Zeit nutzen und etwas Intelligentes daraus machen – sich weiterbilden.

Das Gespräch führte Michael Brunner.