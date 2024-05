Legende: Hanspeter Sauter (70) ist leidenschaftlicher Lamborghinifahrer. Seinen Lamborghini (1982) fährt er regelmässig aus. Rallye-Rohr

Am Freitag, 17. Mai von 10 b is 11 Uhr ist die Radiosendung «Treffpunkt» live in Sarnen. Besitzerinnen und Besitzern von Oldtimern zeigen ihre Lieblinge und erzählen von ihrer Leidenschaft.