Der Klassiker

Im Jahr 1950 erschien unter dem Titel «Der Silberlöffel» eine Sammlung italienischer Rezepte. Sie stiess auf so grosses Interesse, dass sie mittlerweile zu den meistverkauften Kochbüchern gehört. Inzwischen gibt es auch Ausgaben für junge Köchinnen und Pizzaiolos. Die neueste Version von «Der Silberlöffel für Kinder» liest sich wie ein buntes Bilderbuch, zeigt anschaulich mit Text, Fotos und Illustrationen, wie man Pizza, Nudeln und Co. perfekt hinbekommt. Gut geeignet auch für Kinder, die im Lesen noch nicht so sattelfest sind. Und so liebevoll gestaltet, dass einem beim Blättern garantiert das Wasser im Mund zusammenläuft.

«Der Silberlöffel für Kinder. Lieblingsrezepte aus Italien». 192 Seiten. Phaidon Verlag, 2021.

Die Innovation

Jugendliche einer Schule in Zürich-Oerlikon gaben den Anstoss zum Kochbuch «Klimatopf». Sie fragten sich, wie man auch daheim nachhaltiger und umweltfreundlicher kochen kann. Die Lehrerin Franziska Stöckli ging darauf ein, suchte die Zusammenarbeit mit ExpertInnen. Entstanden ist ein Kochbuch mit vegetarischen und veganen Gerichten, bei deren Vor- und Zubereitung umweltfreundliche Faktoren entscheidend sind: Berücksichtigung lokaler Märkte und Bauernhöfe, Fokus auf saisonale, regionale und biologische Produkte, achtsamer Umgang mit Ressourcen, Unterstützung der Biodiversität. Spezielles Plus: jedes Rezept bekommt eine CO2-Berechnung, die anzeigt, wie viele Treibhausgase die Zubereitung verursacht.

«Klimatopf». Franziska Stöckli (Hrsg). 384 Seiten. AT Verlag, 2024.