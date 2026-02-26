Fachleute im Live-Chat Box aufklappen Box zuklappen Legende: V.l.n.r. Hans Feldmann, Meral Kurzkmaz, Michael Rüegger und Stefan Stauffiger. ZVg Hans Feldmann

Wenn ich mit der Kreditkarte der wöchentliche Einkauf zahle, kann ich dessen Sollzins angeben und abziehen? Reicht die Zinsbescheinigung oder muss ich von sämtliche Einkäufe die Unterlagen beilegen?

Hans Feldmann: Sie können die Zinsen im Schuldenverzeichnis abziehen.

Mein Mann ist im Nov. 25 pensioniert worden und hat sich die Pensionskasse als Kapital auszahlen lassen. Muss der Betrag in der ordentlichen Steuererklärung als Einkommen erfasst werden oder in einer separaten Aufstellung?

Stefan Stauffiger: Kapitalbezüge aus Vorsorgeeinrichtungen werden gesondert besteuert und müssen über die Steuererklärung nicht als Einkommen versteuert werden. Viele Kantone haben jedoch eine Position in der Steuererklärung, in welche diese Kapitalbezüge angegeben werden sollten, damit das Steueramt die Vermögensvermehrung nachvollziehen kann. Die Angabe in der Steuererklärung hat nur informativen Charakter.

Ist das so, dass veranlagte Steuererklärungen nicht rückwirkend korrigiert werden können, dies nach dem Grundsatz abgeschlossen ist abgeschlossen. Dies egal ob Unterlassungen und, oder Fehler des Streupflichten oder Versäumnisse des Steuerkommissärs vorliegen. Wo ist der gesetzliche Text dazu zu finden?

Meral Korkmaz: Rechtskräftige Veranlagungen und Entscheide können nur unter bestimmten Voraussetzungen durch besondere Verfahren geändert werden. Dazu gehören die Revision, die Berichtigung von Rechnungsfehlern und Schreibversehen sowie das Nachsteuerverfahren. Diese Verfahren sind im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) in den Artikeln 147 bis 153a geregelt. Entsprechende Bestimmungen finden sich auch in den kantonalen Steuergesetzen.

Im Kanton Solothurn wird mir die Skischule der Kinder (5 und 7 Jahre) nicht als Kinderbetreuung anerkannt, anders als wohl im Aargau. Gäbe es Möglichkeiten dies als Asbildungskosten der Kinder in Abzug zu bringen? Oder ist das mit dem Kinderfreibetrag bereits gedeckt?

Hans Feldmann: Sobald nachgewiesen werden kann, dass Sie während der Skischule arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren, sind die Voraussetzungen für den Kinderbetreuungsabzug im Grundsatz erfüllt. Verweigert die Steuerbehörde den Abzug, müsste gegen den Entscheid Einsprache erhoben werden, so wie dies der Steuerpflichtige im Kanton Aargau getan hat. Die Voraussetzungen, um die Kosten als Ausbildungskosten abzuziehen, sind nicht erfüllt.

Ich arbeite für einen Arbeitgeber, dessen Hauptsitz in Zürich ist, wohne aber in Bern. Bei der Steuererklärung vergangenen Jahres habe ich das nicht korrekt angegeben, dieses Jahr nun schon. Muss ich mit Konsequenzen rechnen und kann ich dies selber melden?

Stefan Stauffiger: Grundsätzlich hat der Hauptsitz des Arbeitgebers keinen Einfluss auf die Steuern. Das steuerbare Einkommen ist im Lohnausweis ausgewiesen und von diesem können die effektiven Berufsauslagen in Abzug gebracht werden.

Ich habe dieses Jahr erfahren, dass ich die Einzahlungen für Stockwerk- und Miteigentum abziehen kann. Seit 37 Jahren haben wird diese Abzüge nie angegeben. Es geht um Fr. 1'000 .-- bis 1'700.-- jährlich. Ist es möglich nachträglich noch etwas abzuziehen?

Stefan Stauffiger: Leider nein. Der Abzug kann nur in noch offenen Steuerperioden (es liegt noch keine Veranlagung/Schlussrechnung vor) geltend gemacht werden.

Wie versteure ich ein Ross? Kann ich Pensionskosten von 10'000 Franken und sonstiger Unterhalt wie Tierarzt und Hufpflege abziehen?

Meral Korkmaz: Ein Pferd im Privatvermögen zählt zum steuerbaren Vermögen und ist mit seinem Verkehrswert per Jahresende in der Steuererklärung zu deklarieren. Kosten für Haltung und Unterhalt eines privat gehaltenen Pferdes — wie Pensionskosten, Tierarzt oder Hufpflege — gelten als private Lebenshaltungskosten und sind steuerlich nicht abzugsfähig. Ein Abzug wäre nur dann möglich, wenn das Pferd im Rahmen einer selbständigen Erwerbstätigkeit gehalten wird (z. B. gewerbsmässiger Reitbetrieb oder Zucht) und ein klarer geschäftlicher Zusammenhang besteht.

Kann man Brillen bei den Krankheitskosten abziehen?

Stefan Stauffiger: Ja

Ich bin zufriedener Eigenheimbesitzer in einem 70 jährigen EFH. Bislang wurde der Eigenmietwert immer indexbasierend – so nennt sich das glaube ich – berechnet und angepasst. Nun habe ich per Februar eine Neueinschätzung der Liegenschaft erhalten, der Eigenmietwert ist nun doppelt so hoch! Am Haus hat sich ausser dem üblichen Unterhalt nichts verändert. Gibt es eine Möglichkeit, zu dieser gewaltigen und ohne Vorinformation beschlossenen Erhöhung nachvollziehbare Infos zu erhalten?

Stefan Stauffiger: Es kommt auf den Kanton an. Basierend auf Ihren Schilderungen vermute ich, dass sich die Liegenschaft im Kanton Aargau befinden könnte. Der Kanton Aargau hat die Anpassungen des Steuerwertes und des Eigenmietwertes als Veranlagung ausgestaltet. Entsprechend kann innert 30 Tagen Einsprache eingereicht werden und Details zur Bewertung verlangt werden. Unabhängig davon in welchem Kanton sich die Liegenschaft befindet, empfehle ich Ihnen mit dem Steueramt oder einem Steuerberater Kontakt aufzunehmen um Ihre Möglichkeiten abzuklären.

Ich habe eine GmbH zum Halten von Beteiligungen. Muss ich dazu die gesetzliche Gewinnreserve anhäufen und dies in der Steuererklärung angeben?

Stefan Stauffiger: Ja.

Kontext Selbstständigkeit: Wenn ich 50'000 Franken Umsatz mache, 5000 Franken Sozialabzüge (AHV und Pensionskasse) und 5000 Franken Aufwand (Material) habe, wie muss ich das dann angeben? Zahle ich auf 50'000 den Anteil an AHV und Pensionskasse oder auf 45'000 (nach Aufwand)? Und: Ist mein steuerbares Einkommen dann 45'000 oder 40'000?

Hans Feldmann: Steuerbar ist der Reingewinn (Umsatz abzgl. Aufwendungen), in Ihrem Beispiel also CHF 40'000.-. Die AHV-Beitragsbemessung erfolgt auf dem Reingewinn vor Abzug der AHV-Beiträge.

Ich bin pensioniert und beziehe AHV. Nun mache ich eine Ausbildung, die nichts mit meinem ursprünglichen Beruf zu tun hat. Kann ich die Kosten für diese Ausbildung als Abzug geltend machen?

Stefan Stauffiger: Nur wenn eine aktuelle oder künftige Erwerbstätigkeit glaubhaft gemacht werden kann.

Ich habe für meine Masterarbeit zwei Preise im Wert von 5000 CHF erhalten. Wie muss ich dies versteuern.

Meral Korkmaz: In der Regel wird es unter der Rubrik „übrige Einkünfte“ bzw. „andere Einkommen“ erfasst, sofern kein Arbeitsverhältnis mit dem Preis ausrichtenden Organ besteht.

Ich habe von meinem Vater ein Auto geschenkt bekommen (Liebhaberstück, 25 Jahre alt, aber Wert von ca 20k). Wie muss ich diese Schenkung angeben? Besonders wenn ich das Fahrzeug jetzt verkaufe? Muss ich steuerlich etwas beachten oder steigt einfach nur das Vermögen im Schenkungsjahr ohne Nachteile?

Hans Feldmann: Sie müssen die Schenkung im Jahr der Schenkung deklarieren (in der Regel auf Seite 4 der Steuererklärung oder in den Bemerkungen/Kommentaren). Die Schenkung als solche führt, ausser dem höheren Vermögen, zu keinen Steuerfolgen. Bei einem Verkauf erzielen Sie einen steuerfreien Kapitalgewinn.

Mein Mann ist Inder mit Aufenthaltsbewilligung B, wir sind seit 2025 verheiratet. Er hat Einkommen und Besitz in Indien, in der Schweiz arbeitet er aktuell noch nicht. Wie muss das deklariert werden?

Stefan Stauffiger: Davon ausgehend, dass Sie Schweizerin oder Aufenthaltsbewilligung C haben, muss aufgrund der Heirat für 2025 eine gemeinsame Steuererklärung erstellt werden. Einkommen und Vermögen aus ausländischen Liegenschaften müssen in der Steuererklärung deklariert werden, werden aber in der Schweiz nur satzbestimmend berücksichtigt. Bewegliches Vermögen in Indien sowie Einkommen aus diesem Vermögen wie z.B. Bankkonten, müssen in der Schweiz versteuert werden.

Mein Sohn ist IV Bezüger 100% . Bekommt noch keine EL. Deshalb haben wir ihn 2025 unterstützt. Kann ich das in den Steuern angeben? Wenn ja, muss das mein Sohn in seinen Steuern vermerken?

Hans Feldmann: Sie können die Leistungen an Ihren Sohn im Rahmen des Unterstützungsabzugs geltend machen, sofern Ihr Sohn seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mittel bestreiten kann und Sie mindestens Zahlungen in der Höhe des Abzugs leisten. Die Höhe des Abzugs variiert je nach Kanton. Rechtlich handelt es sich um die «Erfüllung einer familienrechtlichen Pflicht», weshalb die Unterstützung für Ihren Sohn steuerfrei ist.

Ich bin in Kanton St. Gallen steigerpflichtig. Ich habe jetzt rückwirkend auf fünf Jahre eine Nachzahlung der IV erhalten. Wie muss ich diese versteuern? Die Steuerprogression würde ja unverhältnismässig steigen. Anschluss Frage: Ich hatte 4000 Fr. Anwaltskosten, bis ich Recht bekam. Sind diese Kosten abzugsfähig?

Stefan Stauffiger: Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen, wie hier die Nachzahlung der IV, werden zu einem reduzierten Satz besteuert, damit wie von Ihnen geschildert die Steuerprogression nicht unverhältnismässig steigt. Die Anwaltskosten können steuerlich geltend gemacht werden, da diese zur Erzielung des Einkommens (leider) notwendig waren.

Ich bin pensioniert (Jg. 1951) und bin ordentlicher Student im Fach Geschichte an der Universität Bern. Kann ich die Uni-Gebühren und Kosten für Bücher abziehen?

Stefan Stauffiger: Altersrentner können Aus- und Weiterbildungskosten nur geltend machen, wenn eine aktuelle oder zukünftige Erwerbstätigkeit glaubhaft gemacht werden kann.

Wir sind ein Team in einen kleinen KMU. Das Team möchte gerne gratis Kaffee trinken. Der Arbeitgeber sagt, dass das nicht gehe. Er müsse aus steuerlichen Gründen etwas für den Kaffee verlangen. Ist dieses Argument stichhaltig? Kann der Arbeitgeber die Kosten für Kaffeekonsum der Angestellten bei den Steuern nicht absetzen?

Meral Korkmaz: Gratis Kaffee für Mitarbeitende am Arbeitsplatz ist aus steuerlicher Sicht grundsätzlich unproblematisch. Die Kosten können vom Unternehmen als geschäftsmässig begründeter Aufwand verbucht und steuerlich abgezogen werden. Erst bei aussergewöhnlich umfangreichen Leistungen (z. B. regelmässigen Mahlzeiten oder geldwerten Vorteilen von erheblichem Umfang) können steuerliche Konsequenzen entstehen.

Meine Frau hat ein 3a-Sparkonto. Kann dieses Geld gestaffelt in 2 hintereinander folgenden Jahren abgehoben werden? Oder muss der gesamte Betrag auf einmal bezogen werden?

Stefan Stauffiger: Meines Wissen können Säule 3a Konten nur gesamthaft bezogen werden. Daher ist es empfehlenswert mehrere Säule 3a Konten zu haben. So kann der Bezug gesplittet werden. In der Praxis empfehlen sich Tranchen von ca. CHF 50'000 für einen gestaffelten Bezug.

Ich bin Rentnerin und habe aus einem selbständigen Nebenerwerb Einnahmen von Fr. 8100.-- Diese gebe ich bei den Einkünften an. Es gibt einen Abzug für Nebenerwerb, 20 % des Einkommens, also ca. Fr. 1600.--. Wo gebe ich diesen Abzug an?

Stefan Stauffiger: Selbständig Erwerbende haben die Möglichkeit die effektiven Kosten in Abzug zu bringen. Eine Pauschale ist grundsätzlich nicht zulässig, auch wenn dies in der Praxis oft akzeptiert wird.

Können Lohnkosten für die private Putzfrau von den Steuern abgezogen werden?

Meral Korkmaz: Nein. Die Kosten für Ihre Haushaltshilfe können Sie nicht von der Steuer absetzen. Die Steuerbehörden sehen diese Kosten als Teil der normalen Lebenshaltungskosten an.

Unser Sohn wohnhaft im Kanton AG, wir wohnhaft im Kanton SH. Unser Sohn hat hat Schulden bei uns von mehreren tausend CHF. Kann er diese Schulden in seiner Steuererklärung abziehen?

Hans Feldmann: Ihr Sohn kann die Schuld in seinem Schuldenverzeichnis deklarieren, Sie müssen den selben Betrag als Guthaben im Wertschriftenverzeichnis aufführen. Ist ein Zins vereinbart, ist auch dieser zu berücksichtigen.

Dürfen Anwaltskosten bei Mietstreitigkeiten mit Mieter in der Steuererklärung abgezogen werden?

Hans Feldmann: Diese Kosten können Sie als Vermietungs-/Verwaltungskosten abziehen (Liegenschaftsunterhalt).

Muss ein Geschäftsauto versteuert werden? Falls ja, wie? Worauf muss geachtet werden?

Stefan Stauffiger: Sie sind nicht Eigentümer des Fahrzeuges. Daher müssen Sie dieses nicht als Vermögen versteuern. Die private Nutzung des Fahrzeuges wird über den Privatanteil als Einkommen besteuert, welchen der Arbeitgeber bereits berücksichtigt haben sollte.

Eigenmietwert Abzug für Renovation: Gibt es eine Obergrenze ? Und ist diese ans Einkommen oder die Höhe der Steuer gekoppelt?

Hans Feldmann: Sind die Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit erfüllt (Werterhaltung), können die Kosten unabhängig von der Höhe des übrigen Einkommens in Abzug gebracht werden.

Ist die Errichtung eines Schuldbriefes für Hypotheken (Grundpfandvertrag, also Notar, und Grundbuch-Einschreibungen) abzugsberechtigt? Und, falls ja, wo?

Meral Korkmaz: Ich nehme an, dass diese Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der Immobilie entstanden sind (Erwerbsnebenkosten). Diese zählen zu den Anlagekosten und können bei einem späteren Verkauf der Liegenschaft im Rahmen der Grundstückgewinnsteuer in Abzug gebracht werden. Ein Abzug als Unterhaltskosten in der jährlichen Steuererklärung ist hingegen nicht möglich.

Wer in Kryptowährungen investiert und nicht nur buy-and-hold verfolgt, tätigt meist häufig Transaktionen. Schnell läuft man aus meiner Sicht Gefahr, als gewerbsmässiger Wertschriftenhändler eingestuft zu werden. Ich habe alles darüber gelesen und fühle mich dennoch verunsichert, da es aus meiner Sicht fast keine Handhabe gibt, woran ich mich halten kann, wenn ich nicht also solcher eingestuft werden möchte. Die Einstufung hat die Konsequenz, dass (sonst steuerfreie) Kapitalgewinne als Einkommen versteuert werden müssen. Dasselbe gilt für Verluste. Man wird jedes Jahr wieder neu eingestuft, d.h. eine Einstufung bleibt nicht bestehen. Das bedeutet, im worst case versteuert man in einem Jahr grosse Gewinne, im nächsten Jahr kann man die Verluste nicht abziehen, da man nicht entsprechend eingestuft wurde. Gibt es Bestrebungen für mehr Planungssicherheit? Aktuell ist es völlig unberechenbar, wie das Steueramt jedes Jahr entscheiden wird.

Hans Feldmann: Die Steuerbehörde stützt sich jeweils auf die Indizien des Einzelfalls. Im Kreisschreiben Nr. 36 der Eidg. Steuerverwaltung wird der Safe-Haven-Bereich definiert, wo die Qualifikation als gewerbsmässiger Wertschriftenhändler ausgeschlossen ist. Darüber hinaus, wird «die Gesamtheit der Umstände des konkreten Einzelfalls» beurteilt. Neben dem Transaktionsvolumen ist insbesondere ausschlaggebend, ob die Geschäfte fremdfinanziert sind und ob Sie mit der Handelstätigkeit Ihren Lebensunterhalt verdienen. Generell lässt sich sagen, dass die Steuerbehörde mit der Qualifikation als gewerbsmässiger Wertschriftenhändler eher zurückhaltend sind, solange keine der obgenannten Kriterien erfüllt sind. Sollten Sie trotzdem als gewerbsmässiger Wertschriftenhändler qualifiziert werden, gilt dies auch für die Folgejahre, d.h. potentielle Verluste in späteren Steuerperioden können steuerlich in Abzug gebracht werden.

1. ich habe zwei alte Markenbücher einem Trödler für 4800 CHF verkauft. Hat das steuerliche Konsequenzen, muss ich das angeben? 2. Wird Kapitalbezug aus Freizügigkeit oder 3.Säule erst im Folgejahr für die Vermögenssteuer wirksam?

Stefan Stauffiger: 1. Nein. Sollte eine Gewinn erzielt worden sein, handelt es sich um einen steuerfreien Kapitalgewinn. 2. Nein, Sie müssen das Vermögen bereits im Jahr des Bezugs versteuern.

Wieviel Zeit muss in der Regel verstreichen, zwischen einer Einzahlung in die Säule 2 (Scheidungslücke) bis zum Bezug des Kapitals, ohne dass dies als Steuerumgehung bewertet wird? Kt. ZH

Stefan Stauffiger: Die Sperrfrist zwischen Einkauf und Bezug beträgt 3 Jahre.

Wenn ich von der IV Rückzahlungen von fünf Jahre in einem Jahr erhalte, muss ich dass in einem Jahr alles als Einkünfte angeben, obschon ich über fünf Jahre hinweg das Geld hätte erhalten sollen? Als Beispiel: Für die fünf Jahre erhalte ich insgesamt 100'000.--, dann hätte ich jedes Jahr ein Einkommen von 20'000.- generiert. Wenn der Betrag nun aber rückwirkend in einem Betrag ausbezahlt wird, müsste man dann in einem Jahr ein Einkommen von 100'000.-- angeben? Das wäre ja nicht okay. Wie müsste man das korrekt in der Steuererklärung angeben?

Meral Korkmaz: IV-Nachzahlungen als Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen werden im Jahr der Auszahlung besteuert. Für die Satzbestimmung wird jedoch der Steuersatz angewendet, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen Zahlung eine entsprechende periodische Leistung ausgerichtet würde. Geben Sie diese Leistung daher im Steuerformular unter der entsprechenden Rubrik separat an und vermerken Sie die Anzahl Monate, auf welche sich die Nachzahlung bezieht.

Ich habe im August 2025 eine Nachholbildung begonnen und mein Pensum von 100 auf 80% gesenkt. Die Nachholbildung absolviere ich in meine Freizeit. Wie gebe ich dass in der Steuerklärung an? Ich arbeite in der Betreuung von Menschen mit Beeintrrächtigung also kein Montag bis Freitag Job.

Stefan Stauffiger: Die Reduktion in der Beschäftigung muss nicht speziell deklariert werden. Die Reduktion ist bereits im Lohnausweis enthalten. Die Ausbildungskosten können als Aus- und Weiterbildungskosten in Abzug gebracht werden.

Krankheitskosten: Ich habe bei der KPT die Unterlagen für die Steuererklärung heruntergeladen. Dort gibt es folgende Zusammenstellung: Prämien, Franchise, Selbstbehalt, Spitalbeitrag, Nichtversicherte Leistungen und nicht pflichtige Leistungen. Das ergibt einen Betrag, der höher ist, als der Betrag, der zum Abzug erlaubt ist. In der Steuererklärung finde ich; Selbst bezahlte Arztkosten Selbst bezahlte Zahnarztkosten Ärztlich verordnete Medikamente oder Alternativmedizin Ärztlich verordnete Therapien oder Heilmassnahmen Kosten für Aufenthalt in Spitälern, Heilstätten, Kurhotels usw. Irgendwie bringe ich diese beiden Begriffsarten nicht zusammen. Auch ein Datum kann ich ja bei der Jahreszusammenstellung der KPT nicht angeben. Das heisst, ich kann den Gesamtbetrag,(Zusammenzug der Krankenkasse nicht einfach übernehmen? Oder doch? Dann noch dies: Kann ich Medikamente, die der Arzt mir empfiehlt, z.B Nahrungsergänzung, Anginamedikament, ich aber kein Arztzeugnis habe abziehen, in dem ich die Kassenzettel einreiche, so wie bei den Reparaturen fürs Haus?

Stefan Stauffiger: In der Regel kann der Gesamtbetrag der Abrechnung der Krankenkasse übernommen werden, sofern die angefallenen Kosten für Massnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der körperlichen oder psychischen Gesundheit dienen. Nicht Abzugsfähig sind aber z.B. Kosten für Prävention (z.B. Fintess-Center) auch wenn diese oftmals teilweise durch die Krankenkassen übernommen werden und somit in der Abrechnung enthalten sind. Somit müssen insbesondere die von der Krankenkasse nicht übernommenen Positionen etwas genauer angeschaut werden. Rezeptfreie Medikamente können grundsätzlich auch in Abzug gebracht werden. Bei Nahrungsergänzungen dürfte es vom Einzelfall abhängig sein.

Wir haben dieses Jahr eine Eigentumswohnung gekauft. Die Wohnung befindet sich noch im Bau. Wir haben den Kaufvertrag abgeschlossen und 20% des Kaufpreises bereits bezahlt, die Eigentumsübertragung der Wohnung wird aber erst bei Fertigstellung sein. Müssen wir die Anzahlung in der Steuererklärung angeben, und wenn ja wie?

Stefan Stauffiger: Ja, die Anzahlung ist als Vermögen im Wertschriftenverzeichnis zu deklarieren.

Ich kriege bald einen grösseren Betrag aus dem Ausland (Deutschland) geschenkt (ca 250000). Mein Wohnkanton kennt keine Schenkungssteuer für direkte Nachkommen. Muss ich die Schenkung trotzdem bei der Steuererklärung aufführen?

Meral Korkmaz: Ja. Die Schenkung ist zwar nicht einkommenssteuerpflichtig, muss aber als Vermögenszugang deklariert werden und unterliegt ab Erhalt der Vermögenssteuer.

Muss ich eine Schenkung an meinen Sohn angeben. Wenn ja, gibt es für mich oder für ihn vor- oder nachteilige Veränderungen?

Meral Korkmaz: Ja. Schenkungen sollten in der Steuererklärung angegeben werden. Für Sie als schenkende Person hat die Schenkung in der Regel keine einkommenssteuerlichen Folgen. Ihr Vermögen reduziert sich jedoch entsprechend, was sich auf Ihre Vermögenssteuer auswirken kann. Ihr Sohn muss die erhaltene Schenkung ebenfalls deklarieren. Die Schenkung selbst ist bei ihm nicht einkommenssteuerpflichtig, erhöht jedoch sein Vermögen und damit gegebenenfalls seine Vermögenssteuer. Ob zusätzlich eine Schenkungssteuer anfällt, hängt vom Wohnkanton ab. In vielen Kantonen sind Schenkungen an direkte Nachkommen steuerfrei.

Wie hoch ist der Aktiensteuerwert von Bachem-Aktien, oder wie muss ich diesen berechnen?

Meral Korkmaz: Hier finden Sie den Link der Eidgenössischen Steuerverwaltung zur Suche einzelner Wertschriften sowie zur Berechnung der entsprechenden Steuerwerte für die Deklaration in der Steuererklärung:

Kann ich die Säule 3a für ein ganzes Jahr abziehen, wenn ich per Ende September 25 pensioniert worden bin?

Meral Korkmaz: Einzahlungen in die Säule 3a sind auch im Jahr, in welchem die Erwerbstätigkeit beendet wird, möglich, sofern die Einzahlung vor dem Datum der Pensionierung bzw. der Erwerbsaufgabe geleistet wird.

Ich habe die Kosten für die Beerdigung meiner Mutter übernommen, da mein Vater es nicht zahlen konnte. Darf ich diesen Betrag bei der Steuer abziehen?

Hans Feldmann: Nein, es handelt sich um private Lebenshaltungskosten.

Mein Wunsch ist eine Frühpensionierung mit 60. Mit 60 werde ich ein Teilbezug der Pensionskasse machen. Ich habe noch 4 3a Konten. Muss ich die 3a Konten auch schon mit 60 beziehen oder kann ich die Konten gestaffelt ab 61 auflösen?

Hans Feldmann: Die 3a-Konten können frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Pensionsalter bezogen werden und müssen mit Erreichen des Referenzalters (65) bezogen werden. Ein weiterer Aufschub des Bezugs (bis max. 70 Altersjahr) setzt eine weitere Erwerbstätigkeit voraus. Ein Bezug vor dem 60. Altersjahr ist in Sonderfällen möglich (u.a. Wohneigentumsfinanzierung, Selbstständige Erwerbstätigkeit, Auswanderung etc.)

Ich bin seit gut zwei Jahren pensioniert. Ich bin verheiratet und mein Mann bezieht Pensionskassengeld. Ich habe meine Pensionskasse ausbezahlen lassen, die wesentlich kleiner ist, da ich nur ca 50 Prozent gearbeitet habe. Müssen wir jetzt insgesamt mehr steuern oder eher weniger. Kann man die Fahrspesen um die Enkelkinder zu hüten von den Steuern abziehen?

Stefan Stauffiger: Wird das BVK-Kapital ausbezahlt und folglich keine Rente bezogen, reduziert sich das steuerbare Einkommen, was in der Regel dazu führt, dass weniger Einkommenssteuern bezahlt werden. Dafür steigen allenfalls die Vermögenssteuern leicht an, da Sie über das Kapital verfügen können. Für die Betreuung der Enkelkinder können Sie keine Kosten von den Steuern in Abzug bringen. Fremdbetreuungskosten können nur die Eltern geltend machen.

Erneuerungsfonds Stockwerkeigentum: 1. Jahreseinzahlung als Betriebskosten abziehbar? Bei Renovationen dann nicht mehr? 2. Wenn im letzten Jahr vergessen, kann ich für 2025 die Einzahlungen von 25 und 24 gemeinsam abziehen? Quasi nachholen. 3. Kontostand Erneuerungsfonds taucht nicht im Vermögen auf. Ist das richtig?

Stefan Stauffiger: 1. Korrekt. Einzahlungen in den Erneuerungsfonds sind als Unterhaltskosten abzugsfähig. Werden die Renovationskosten später aus dem Erneuerungsfonds bezahlt, können die Kosten nicht mehr geltend gemacht werden. 2. Nein, Abzüge die in der jeweiligen Periode nicht vorgenommen wurden, können nicht in der nächsten Periode geltend gemacht werden. 3. Das Vermögen im Erneuerungsfond wäre als Vermögen zu versteuern.

Ich bin offiziell pensioniert, arbeite aber noch weiter. Ich bin nun nicht mehr in der Pensionskasse, zahle also keine Beiträge mehr in diese ein. Kann ich nun den Betrag in die Säule 3a entsprechend erhöhen?

Meral Korkmaz: Ja, Rentner:innen ohne Pensionskassenanschluss können weiterhin in die Säule 3a einzahlen, sofern sie ein AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen (auch Nebenerwerb) erzielen und das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Maximalbetrag beträgt 20% des Nettoerwerbseinkommens, maximal jedoch CHF 36'288 (Stand 2026).

Wenn als Hauseigentümer effektive Unterhaltskosten geltend gemacht werden, können meines Wissens auch gewisse Grundgebühren und Versicherungen angegeben werden. Um was handelt es sich da alles?

Hans Feldmann: Sofern Sie die Liegenschaft selbst bewohnen (Eigennutzung) können Sie die Betriebskosten (Kosten für Gebäudeversicherungen sowie die Grundgebühren für Wasser/Abwasser/Kehricht etc.) in Abzug bringen. Nicht abzugsfähig sind nutzungsbedingte Verbrauchskosten (Wasser, Strom, Kehricht, TV). Handelt es sich um eine vermietete Liegenschaft können Sie als Vermieter sämtliche Betriebskosten in Abzug bringen, soweit diese nicht auf den Mieter überwälzt werden.

Meine Frage ist: Müssen Aktien, die unter dem Jahr (vor 31.12.2025) verkauft wurden, im Wertschriftenverzeichnis noch angegeben werden (natürlich mit Verkaufsdatum)?

Hans Feldmann: Die Aktien sind mit dem Verkaufsdatum, allfälligen Dividenden und dem Wert 0.- (per 31.12.) aufzuführen.

Seit dem Mai letzten Jahres, betreue ich meine Mutter bei ihr zuhaus. Meine Mutter ist 88 jährig, ist früh dement, hat eine Skoliose, hat Probleme mit ihrer Blase (Blasenkatheter). ich mach den Haushalt, Buchhaltung, Arztbesuche usw. Meine Frage, kann meine Mutter bei Ihren Steuern ( die ich mache) Abzüge für meine Kost und Logie und meine finanzielle Entschädigung geltend machen?

Stefan Stauffiger: Abzugsfähig sind Krankheits- und Unfallkosten sowie behinderungsbedingte Kosten. Sollte eine Behinderung vorliegen, welche min. 60 Min Pflege- und Betreuungsaufwand erfordert (min. BESA Stufe 4), können die Kosten unter Umständen geltend gemacht werden. Ich empfehle das Kreisschreiben Nr. 11 oder einen Steuerberater zu konsultieren, um den konkreten Sachverhalt und die Abzugsfähigkeit zu ermitteln.

Kann man als Student mit 20% Nebenjob die Studiengebühren, Kosten für Bücher und Fahrkosten zur Universität abziehen?

Meral Korkmaz: Selbst getragene Studienkosten für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung können steuerlich zum Abzug gebracht werden. Beim Bund sind solche Kosten bis zu einem Höchstbetrag von CHF 13’000 pro Jahr abzugsfähig. Die kantonalen Höchstbeträge können davon abweichen und sind je nach Kanton unterschiedlich geregelt.

Sind Einlagen in den Erneuerungsfond (für Stockwerkeigentümer) steuerlich abziehbar?

Meral Korkmaz: Einlagen in den Erneuerungsfonds von Stockwerkeigentümergemeinschaften können grundsätzlich als Unterhaltskosten abzugsfähig sein, sofern die Mittel ausschliesslich zur Finanzierung von werterhaltenden Unterhaltsarbeiten verwendet werden. Mit Blick auf die bevorstehende Abschaffung des Eigenmietwertes haben einzelne Kantone mitgeteilt, dass ausserordentlich hohe Einzahlungen ohne sachlichen und objektiv nachvollziehbaren Grund steuerlich nicht oder nur teilweise zum Abzug zugelassen werden. Es empfiehlt sich daher, die aktuelle kantonale Praxis Ihres Wohnkantons zu beachten.

Ich habe in einem anderen Kanton eine Wohnung gekauft, die im Jahr 2025 gebaut wurde und erst 2026 fertiggestellt wird, Mein Wohnsitz per Ende 25 ist Luzern. Im Jahr 25 habe ich jedoch diverse Teilzahlungen geleistet und eine Hypothek aufgenommen. In der Steuererklärung des Kantons Luzern ist es nicht möglich eine ausserkantonale Liegenschaft zu deklarieren, die noch im Bau ist. So sollte ich einen “Steuerwert“ bzw, einen amtlichen Wert angeben, den es noch gar nicht gibt. Das gewünschte Schatzungsjahr kann ich nicht eintragen, da nicht bekannt. Unter „Nutzung“ gibt es keine passende Rubrik. „Eigene Wohnung am Wohnort“ passt nicht, da mein Wohnort vorläufig noch Luzern ist. Frage: Wie muss eine ausserkantonale „Wohnung im Bau“ korrekt deklariert werden (Teilzahlungen 2025, Hypothekarschuld, Hypothekarzinsen, …)?

Hans Feldmann: Sofern die Eigentumsübertragung bereits 2025 erfolgte, werden Sie im Liegenschaftenkanton beschränkt steuerpflichtig (Landpreis + Baukostenanteil). Dieser Betrag stellt den «Steuerwert» für die Luzerner Steuererklärung dar. Ein Eigenmietwert ist nicht geschuldet, da die Wohnung nicht nutzbar ist. Sollte der Sachverhalt in der Steuersoftware nicht abgebildet werden können, empfehle ich Ihnen den Support/die Hotline der Steuerverwaltung zu kontaktieren.

Kann man Krankenkassenprämien von den Steuern abziehen? (Kanton BS).

Meral Korkmaz: Die Beiträge für Krankenkassenprämien sind grundsätzlich abzugsfähig. Für diese Kosten gelten jedoch gesetzlich festgelegte jährliche Höchstbeträge, die vom Zivilstand sowie von der persönlichen Vorsorgesituation (z. B. mit oder ohne Beiträge an die Pensionskasse bzw. Säule 3a) abhängen. Die für Sie massgebenden Höchstbeträge können Sie der elektronisch publizierten Wegleitung zur Steuererklärung des Kantons Basel-Stadt entnehmen. Seite 35 des folgenden Links.

Das Steueramt Zürich hat mir für 2024 den Kinderabzug meines volljährigen Kindes im eigenen Haushalt gestrichen, da das Vermögen aufgrund einer Erbschaft von der Grossmutter knapp über CHF 100'000 lag. Was ist zu tun, um den Kinderabzug wieder zu erhalten?

Hans Feldmann: Voraussetzung für den Kinderabzug für volljährige Kinder in beruflicher Erstausbildung ist, dass das Kind unterstützungsbedürftig ist. Verfügt das Kind über eigene Mittel, verweigert die Steuerbehörde bei den Eltern den Kinderabzug. Bei einem Kindesvermögen von mehr als CHF 50'000.- geht die Steuerbehörde in der Regel davon aus, dass das Kind seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann.

Ich erfasse die Steuererklärung für meine demente Tante online. Ich finde keinen Weg, die angelaufenen Pflege/Heimkosten meiner dementen Tante geltend zu machen. Sie ist seit Frühjahr 2025 im Altersheim und ich bin endlich als ihr privater Beistand im Amt, die beruflich zugeteilten Damen (insgesamt etwa deren 6 innert weniger Monate) waren teils unfähig für die Verrichtung der finanziellen Angelegenheiten, daher wurden auch etliche Mahnungen und Telefon-Sistierung ausgelöst, unnötige Kosten verursacht. Ich ersehe nur die geschätzten Steuerwerte des Eigenmietwertes. Wird dieser auch fällig, wenn die Wohnung meiner Tante seit bald einem Jahr leer steht? Seit April 2025 hätte die Wohnung einen Käufer gehabt, durch die Verschleppung/Arbeitsverweigerung der zugeteilten Berufsbeistandschaft konnte dieser Verkauf verzögert und konnte erst letzte Woche über die Bühne gehen. Der Eingabepunkt für die abzugsberechtigten Unterhalts-/und Verwaltungskosten sind ebenfalls gut versteckt, für mich nicht auffindbar.

Hans Feldmann: Bei technischen Fragen zur Online-Steuererklärung empfehle ich Ihnen, die Hotline des jeweiligen Kantons zu kontaktieren. Steht die Wohnung zum Verkauf, ist der Eigenmietwert nicht mehr geschuldet. Die Verwaltungs-/Unterhaltskosten können Sie bis zum Verkauf in Abzug bringen.

Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Das Erbe ist noch nicht verteilt. Ich habe gehört, dass ich das Vermögen meiner Mutter zum Todeszeitpunkt in meiner Steuererklärung angeben muss. Gilt das auch für ihr Einkommen bis zum Tod? Und wird das zu einer entsprechenden Mehrbelastung meiner Steuern fürs 2025 führen, obwohl das Erbe noch nicht verteilt ist?

Meral Korkmaz: Das Einkommen und Vermögen Ihrer Mutter bis zum Todestag werden in einer unterjährigen Steuererklärung erfasst. Dabei wird auch die Vermögenssteuer anteilsmässig bis zum Todestag erhoben. Ihren Erbanteil zum Zeitpunkt des Todes müssen Sie in Ihrer eigenen Steuererklärung als erhaltene Erbschaft deklarieren. Diese ist auf Ihrer Ebene nicht einkommenssteuerpflichtig. Per Jahresende ist Ihr Anteil zudem als unverteilte Erbschaft im Vermögen anzugeben, was Einfluss auf die Vermögenssteuer hat. Ab dem Todestag bis zum Jahresende sind die auf Ihren Anteil entfallenden Nettoerträge (z. B. Zinsen oder Mieterträge) in Ihrer eigenen Steuererklärung zu deklarieren. Hierfür empfehle ich Ihnen, eine Übersicht der unverteilten Erbschaft per 31.12. zu erstellen und als Beilage zur Steuererklärung einzureichen.

Meine Eltern haben mich während des Studiums finanziell stark unterstützt. Ich möchte nun einen Teil zurückzahlen (ca. 20000 CHF). Kann ich das irgendwie von den Steuern abziehen oder wie mache ich das am geschicktesten?

Stefan Stauffiger: Sollten Sie von Ihren Eltern ein Darlehen erhalten haben, kann dieses steuerfrei zurück bezahlt werden. Falls es kein Darlehen war, stellt eine Zahlung an die Eltern vermutlich eine Schenkung dar, welche je nach Kanton der Schenkungssteuer unterliegen könnte. Allenfalls können Sie ihren Eltern auch ein zinsloses Darlehen gewähren.

Wer muss bei freiwilligen Spenden abklären ob eine Institutuion in irgendeinem Kanton steuerbefreit ist? Muss ich das oder die Steuerverwaltung. Kann das für mich Folgen haben?

Meral Korkmaz: Die Steuerbehörde prüft grundsätzlich von Amtes wegen, ob die begünstigten Institutionen steuerbefreit sind, um den von Ihnen geltend gemachten Spendenabzug zu gewähren. Spenden an nicht gemeinnützige oder nicht steuerbefreite Organisationen können steuerlich nicht berücksichtigt werden und würden im Rahmen der Veranlagung entsprechend gestrichen. Es empfiehlt sich daher, vor einer Spende abzuklären, ob die Institution als steuerbefreit anerkannt ist.

Ich habe bei Helvetia eine Police (Säule 3b). Nun habe ich eine Steuerdeklaration erhalten. Leider weiss ich nicht genau, wo der Vermögenssteuerwert einzutragen ist.

Stefan Stauffiger: Die 3b Police ist im Vermögen aufzuführen. Die meisten Kantone haben eine entsprechende Zeile in der Steuererklärung z.B. «Lebens- und Rentenversicherungen». Falls Sie keinen entsprechenden Eintrag finden, können Sie den Wert auch z.B. im Wertschriften oder Guthabenverzeichnis eintragen und den Beleg mitsenden.

Wir haben unserem Sohn im Sommer 2025 unser Auto gratis übergeben (12-jähriges Occasionsauto). Er wohnt in Zürich, hat ein neues Nummernschild, bezahlt Versicherung etc. selber. Zu welchem Wert muss er den «Anschaffungspreis» für das Auto in seiner Steuererklärung deklarieren. Bei uns war der Steuerwert auf 0.

Stefan Stauffiger: Er kann den Wert ebenfalls mit 0 eintragen.

Ich zahle in einem Bauprojekt teilweise mit eigenen Mittel. Wie soll ich diese deklarieren ca. Fr. 200'000?

Stefan Stauffiger: Die Deklaration ist abhängig von den kantonalen Praxen. Auf jeden Fall ist das Bauprojekt zu deklarieren. Im Kanton Zürich z.B. (und soweit ich weiss auch im Kanton Aargau) ist das Land zum Ankaufspreis zu deklarieren und die aufgelaufenen Baukosten sind zu 60% zu deklarieren. Im Gegenzug können Hypotheken und die daraus anfallenden Zinsen in Abzug gebracht werden.

Ich besitze eine Eigentumswohnung. Wir haben in der Miteigentümer-Gemeinschaft einen Erneuerungsfonds der Zinsen abwirft, welche dem Fonds gutgeschrieben werden. Die Verrechnungssteuern werden von der MEG zurückgefordert. Muss ich die Zinsen in meiner Steuererklärung deklarieren?

Hans Feldmann: Sie müssen den anteiligen Zinsertrag (nach Wertquote) in Ihrem Wertschriftenverzeichnis deklarieren (Ertrag ohne VSt.). In der Regel erstellt die Verwaltung einen Steuerausweis.

Meine Mutter ist im September 25 verstorben. Auf dem Konto der LKB haben wir mein Bruder und ich 12'000.-- bei der Auflösung bekommen. Davon haben wir Beerdigung 1900 und Altersheim 3700 Schlussrechnubg bezahlt. Den Rest haben wir geteilt. Müssen wir die 3700.-- als Einkommen angeben oder die vollen 12'000.-- Gemäss Teilungsamt? Oder gar nichts angeben, da Erbe bis 100'000 steuerfrei?

Hans Feldmann: Die Erbschaft unterliegt nicht der Einkommenssteuer und als direkte Nachkommen auch nicht der Erbschaftssteuer. Sie müssen die Netto-Erbschaft (nach Abzug der Nachlass- und Todesfallkosten) in Ihrem Vermögen deklarieren.

Ich habe gehört, das man bei den Abzügen auch das neu neu erworbene, weil nötig gewordene, Hörgerät abziehen kann. Wie muss ich dies deklarieren?

Meral Korkmaz: Die Kosten für ein Hörgerät können unter der Rubrik Krankheitskosten geltend gemacht werden. Abzugsfähig ist jedoch nur der Betrag, den Sie nach Abzug von Leistungen der AHV/IV, der Krankenkasse oder anderer Versicherungen selbst getragen haben, sofern dieser den gesetzlichen Selbstbehalt übersteigt. Bitte reichen Sie die entsprechenden Rechnungen sowie die Abrechnungen über die Kostenbeteiligungen zusammen mit der Steuererklärung ein.

Bin 2026 aus der Kirche ausgetreten. In meiner Steuererklärung ist noch reformiert eingesetzt. Wie kann ich das abändern?

Meral Korkmaz: Entscheidend ist die Kirchenzugehörigkeit im Steuerjahr. Wenn Sie im Jahr 2025 noch Mitglied waren, besteht für die Steuerperiode 2025 Kirchensteuerpflicht — auch wenn der Austritt erst 2026 erfolgte.

Ich, Schweizer Bürger und wohnhaft in der Schweiz möchte meiner langjährigen Partnerin, Deutsche, wohnhaft in Deutschland,€100000 vererben, wS für Steuern fallen an?

Michael Rüegger: Ihre Partnerin als Schenkungs- oder Erbbezügerin wird in jenem Kanton erbschafts- oder schenkungssteuerpflichtig, in dem Sie zum Zeitpunkt der Ausrichtung leben oder gelebt haben. Die Frage der Steuerhöhe ist kantonal unterschiedlich geregelt. Ich empfehle Ihnen, sich direkt beim Steueramt zu erkundigen.

Unser Sohn (Jg. 2009) hat im August 2025 die Lehre begonnen. Er fährt mit dem öV zur Arbeit. Ueber den Mittag ist er auswärts. Er bekommt Mittagsentschädigung wenn die Arbeitsstelle über einen Radius von ca. 20 km vom Arbeitsort liegt. Ein Teil der Berufskleider wird vom Arbeitgeber übernommen. Die Lehrbücher sind selber zu bezahlen. Was ist zu beachten?

Stefan Stauffiger: In den meisten Kantonen muss erst ab 18 eine Steuererklärung eingereicht werden. Sollte Ihr Kanton auf eine Besteuerung von Minderjährigen verzichten, muss der Lehrlingslohn nicht (auch nicht durch die Eltern) versteuert werden. Entsprechend können auch keine Abzüge geltend gemacht werden.

Wir besitzen eine Eigentumswohnung in einer Stockwerkeigentümergemeinschaft. Die Verwaltung aller Wohnungen obliegt einer von der Gemeinschaft gewählten Verwaltung. Meine Frage: Wie (Wohnungseinheiten sind nach Wertquoten berechnet), müssen die Verwaltungskosten, die Beiträge an den Erneuerungsfonds und die Allgemeinen Kosten von der Verwaltung ausgewiesen werden, und in welchem Umfang können solche in der Steuererklärung 2025 in Abzug gebracht werden?

Stefan Stauffiger: Die Verwaltung muss eine entsprechende Abrechnung erstellen, wobei die Kosten nach den anzuwendenden Verteilschlüssel auf die Wohnungen verteilt werden müssen. Die Jahresrechnung und die Verteilung wird jeweils von der STWEG-Gemeinschaft abgenommen. Diese Kosten bilden Grundlage für den Abzug in der Steuererklärung. Bei selbstbewohnten Wohnungen ist zu beachten, dass insbesondere die Verbrauchskosten nicht in Abzug gebracht werden können. Je nach Kanton und Verwaltung wird dieser Anteil auch durch die Verwaltung ermittelt. Falls nicht, empfehle ich den Anteil aus den Unterlagen zu ermitteln, anderenfalls nimmt das Steueramt vermutlich eine entsprechende Korrektur vor.

Mein Mann hat seinen Anteil von einer geerbten Eigentumswohnung in Zürich seiner Schwester verkauft. Da die Mutter zu Lebzeiten auf Ergänzungsleistungen angewiesen war, musste dies zurückbezahlt werden. Kann dieser Betrag in der Steuererklärung geltend gemacht werden?

Hans Feldmann: Die Rückzahlungsverpflichtung stellt eine Schuld der Erben dar und wird im Schuldenverzeichnis für die Vermögensermittlung berücksichtigt, sofern die Rückzahlung erst im Jahr nach dem Verkauf erfolgt.

Ich habe Mitte April meinen Wohnsitz vom Kanton Schwyz in den Kanton Aargau gewechselt. Mitte Mai habe ich mein Haus in Einsiedeln verkauft, deshalb muss ich nebst der Aargauer auch für den Kanton Schwyz noch eine Steuererklärung ausfüllen. Muss ich die Steuererklärung für den Kanton Schwyz ganz ausfüllen oder reicht es, wenn ich alles eintrage, was das Haus betrifft?

Michael Rüegger: Dokumentieren Sie den Hausverkauf in der Steuererklärung des Kantons Aargau und reichen Sie dem Kanton Schwyz eine Kopie der Steuererklärung Aargau ein. Das genügt.

Mein Sohn wurde im 2025 18. Er ist Gymnasiast und hat ein kleines Einkommen. Die Lebenshaltungskosten übernehme ich und der Vater, welcher nicht im selben Haushalt wohnt. Wir sind nicht verheiratet. Wohnen beide im Kanton Bern. Wie fülle ich die ste Erklärung korrekt aus?

Stefan Stauffiger: Es ist korrekt, dass Ihr Sohn nun eine eigene Steuererklärung ausfüllen muss. Neben dem Einkommen muss auch das Vermögen deklariert werden. Da er kein Einkommen hat, muss nur das Vermögen (z.B. Bankkonten) deklariert werden.

Ich habe im 2016 eine Spareinlage von Fr. 10'000 in die 2. Säule (Pensionskasse) einbezahlt. Ich habe diese jedoch nicht in der Steuererklärung angegeben. Kann ich dieses noch in der aktuellen Steuerklärung angeben, respektive nachholen. Beleg vorhanden.

Meral Korkmaz: Leider nein. Einkäufe in die Pensionskasse sind steuerlich nur in dem Jahr abzugsfähig, in dem die Zahlung tatsächlich erfolgt ist.

Vor kurzem habe ich erfahren, dass ich (geschieden seit 2012) bis anhin zum Tarif für Verheiratete besteuert wurde, da meine Tochter (immer und nur bei mir wohnhaft gewesen) noch minderjährig war, bis 2024. Ist das korrekt? Als Alleinerziehende mit niedrigem Einkommen, dünkt mich das nicht fair.

Hans Feldmann: Als Alleinerziehende steht Ihnen der Verheiratetentarif (korrekt: «Elterntarif») zu, wenn Sie mit einem minderjährigen, unterstützungsbedürftigen oder in Ausbildung stehenden Kind im gleichen Haushalt leben und dessen Unterhalt zur Hauptsache bestreiten.

Nach einem Todesfall muss eine Steuererklärung vom Jahresanfang bis zum Todesdatum ausgefüllt werden. Dient das nur dem Ermitteln der Steuern oder auch dem Aufstellen des Inventars für das Erbe?

Hans Feldmann: Grundsätzlich dient die Steuererklärung vom Jahresanfang bis zum Todestag der Ermittlung der Einkommens- und Vermögenssteuern. Je nach Kanton muss noch ein separates Inventar erstellt werden.

Im 2025 habe ich auf meinem bestehenden Grundstück eine grössere Anbaute begonnen und die auflaufenden Kosten laufend ab einem bestehenden Sparkonto bezahlt. Der Bau ist noch nicht fertig, also noch keine Schatzung – auf dem Sparkonto aber fehlt der 2025 bezahlte Betrag, Wie deklariere ich das in der Steuererklärung?

Meral Korkmaz: Ich empfehle Ihnen, das Sparkonto mit dem Jahresendsaldo gemäss Steuerbescheinigung der Bank (inklusive Zinsen und Spesen des Jahres) wie üblich zu deklarieren. Im Liegenschaftsverzeichnis können Sie unter der Rubrik Ihrer Liegenschaft in den Bemerkungen aufführen, dass sich die Anbaute noch in der Bauphase befindet, noch keine amtliche Schätzung vorliegt und der Vermögensabgang damit zusammenhängt. Dadurch kann die Steuerbehörde den vorübergehenden Vermögensrückgang nachvollziehen.

Welche Steuern und Gebühren dürfen für Liegenschaft im Eigengebrauch, ohne Vermietung im EU Ausland abgezogen werden. Zum Beispiel Freizeitwohnsitz Steuern, Tourismus Steuern etc.

Michael Rüegger: In der Schweiz wird alles im Zusammenhang mit Auslandsliegenschaften nur für die Steuersatzbestimmung berücksichtigt. Bei Steuern und Gebühren muss differenziert beurteilt werden, ob es sich um Objektabgaben oder allgemeine Abgaben handelt. Objektabgaben sollten zu einer Reduktion des für den Steuersatz massgebenden Einkommens führen.

Wir haben eine PV-Anlage auf unserem Dach (Reiheneinfamilienhaus) installieren lassen. Dafür haben wir eine entsprechende Einmalvergütung erhalten. Kann die restliche Investition bei den Steuern geltend gemacht werden?

Michael Rüegger: Investitionen in PV-Anlagen sind werterhaltenden Investitionen für die Belange der Einkommenssteuern gleichgestellt und damit abzugsfähig. Zu beachten ist, dass Subventionen und Einmalvergütungen den Abzügen angerechnet werden müssen. Wenn die energetischen Investitionen das steuerbare Einkommen übersteigen, können die nicht berücksichtigten Kosten auf zukünftige Steuerperioden übertragen werden – vielfach auf die folgenden 2 Steuerjahre. Hier gelten dann wiederum kantonale Regelungen, welche ich empfehle zu beachten.

Was muss ich tun wenn ich nicht versteuertes Bargeld, Gold etc. geerbt habe?

Michael Rüegger: Ich empfehle Ihnen eine straflose Selbstanzeige bei der zuständigen Steuerverwaltung. Bei straflosen Selbstanzeigen von Erbschaften gehen die Steuerverwaltungen nicht 10 Jahre sondern nur 3 Jahre in die Vergangenheit für die Zwecke der Nachbesteuerung.

Ich lasse mir diesen Frühling eine Photovoltaik Anlage montieren. Ich habe gehört, man könne diese oder allenfalls einen Teil davon ähnlich wie der Unterhalt von den Steuern abziehen. Da ich aber auch noch andere aufwändige Renovationen am Haus durchführen lassen muss, könnte man einen Teil davon im Folgejahr abziehen?

Michael Rüegger: Investitionen in PV-Anlagen sind werterhaltenden Investitionen für die Belange der Einkommenssteuern gleichgestellt und damit abzugsfähig. Zu beachten ist, dass Subventionen und Einmalvergütungen den Abzügen angerechnet werden müssen. Wenn die energetischen Investitionen das steuerbare Einkommen übersteigen, können die nicht berücksichtigten Kosten auf zukünftige Steuerperioden übertragen werden – vielfach auf die folgenden 2 Steuerjahre. Hier gelten dann wiederum kantonale Regelungen, welche ich empfehle zu beachten.

Ich besitze eine Eigentumswohnung. Der Eigenmietwert beträgt CHF 15'000.--. Meine Garage habe ich 2025 vermietet und die Mieteinnahmen betrugen CHF 1500.--. Kann ich die Mieteinnahmen vom Eigenmietwert abziehen. Dies würde dann auf der Steuererklärung so aussehen: Eigenmietwert CHF 13'500.-- Mieteinnahmen. 1500.-- Total Eigenmietwert 15'000.--.

Stefan Stauffiger: In der Praxis wird das oft so gemacht. Korrekt wäre jedoch, dass der Eigenmietwert nur um den Anteil der Garage reduziert werden kann und der Mietertrag zu versteuern ist. Beispiel: Eigenmietwert CHF 15'000 – Anteil Garage z.B. CHF 800 + Mieteinnahmen CHF 1'500 = CHF 15'700. Je nach kantonaler Bewertung kann der Mietwert der Garage nicht direkt der Bewertung entnommen werden, weshalb dieser dann nicht zuverlässig ermittelt werden kann und geschätzt werden muss (z.B. auf CHF 1'500).

Meine betagte Mutter lässt ihre Steuererklärung von einer Person aus dem Bekanntenkreis ausfüllen. Nun habe ich von der Hörbehinderten Zentrale erfahren, dass der bezahlte Restbetrag von Hörgeräten ( aktuell SFR. 6000.- ) in der Steuererklärung angegeben werden kann. Leider wurde dies bis jetzt nicht gemacht. Ist dies auch rückwirkend (Kaufdatum 2024) möglich?

Stefan Stauffiger: Sofern die Veranlagung 2024 noch nicht erfolgt ist, oder die 30 tätige Einsprachefrist noch nicht abgelaufen ist, können die Kosten noch nachgereicht werden. Sollte die Veranlagung bereits in Rechtskraft erwachen sein, können die Kosten nicht mehr geltend gemacht werden.

In der Steuererklärung ist eine Segeljacht als Vermögenswert aufzuführen. Angaben von Anschaffungspreis und Steuerwert 31.12.2025. Wo finde ich den Steuerwert (Verkehrswert)? Worum handelt es sich beim Verkehrswert? Die Jacht habe ich als Gebrauchsschiff Ende Jahr in Neuseeland erworben, wo sie auch liegt.

Hans Feldmann: Beim «Steuerwert» für die Steuererklärung handelt es sich um den Verkehrswert per 31.12. der Steuerperiode. Bei einem zeitnahen Erwerb dürfte der Kaufpreis dem Verkehrswert entsprechen. In den folgenden Jahren können Sie eine Altersentwertung berücksichtigen, diese können Sie schätzen. Die Tatsache, dass sich die Jacht im Ausland befindet ändert nichts an der Steuerbarkeit in der Schweiz.

Mein Partner (Staatsbürger eines Drittstaates) und ich haben letztes Jahr geheiratet. Aus beruflichen Gründen behalten wir im Moment noch unseren jeweiligen Wohnsitz bei, ich in der Schweiz (VS), er im Ausland (ebenfalls Drittstaat, wo er auch steuerpflichtig ist). Wir besitzen keine Immobilien usw., haben auch noch keine Kinder. Wie muss ich meine Steuererklärung ausfüllen, wenn wir beide berufstätig sind, ich aber faktisch weiterhin nur für mich Steuern bezahlen will?

Meral Korkmaz: Sie können in Ihrer Steuererklärung den ausländischen Wohnsitz Ihres Ehepartners angeben und darauf hinweisen, dass sich sein steuerrechtlicher Wohnsitz im Ausland befindet. Damit werden Sie selbst in der Schweiz mit Ihrem gesamten Einkommen und Vermögen besteuert. Die Einkünfte und das Vermögen Ihres im Ausland wohnhaften Ehepartners werden jedoch zur Satzbestimmung (Progressionsvorbehalt) herangezogen. Daher sind auch dessen ausländisches Einkommen und Vermögen in der Steuererklärung anzugeben.

Wie lange müssen Originaldokumente (Rechnungen, Quittungen, Spendenbescheinigungen, Kontoauszüge, usw.) aufbwewahrt weden, wenn die Steuererklärung Online eingereicht wird. 1) Bis die definive Veranlagung erfolgt ist. Die eingereichten Dokumente sind dann akzeptiert, oder..?! 2) Anzahl Jahre? 3) Genügt das eingescannte PDF oder muss zwingend das Papierdokument aufbewahrt werden?

Hans Feldmann: Eine Pflicht zur Aufbewahrung besteht für Privatpersonen nicht. Sollten Sie die Unterlagen zu einem späteren Zeitpunkt für Beweiszwecke benötigen, tragen Sie das Risiko dass Ansprüche u.U. nicht mehr nachgewiesen werden können. Es empfiehlt sich daher, die Unterlagen bis zum Ablauf allfälliger Verjährungsfristen (je nach Anspruch 5/10/20 Jahre) aufzubewahren. Ob die Aufbewahrung physisch oder elektronisch erfolgen soll, ist Ihnen überlassen. Die elektronische Aufbewahrung schränkt später möglicherweise die Beweiskraft ein. Stets im Original aufzubewahren sind öffentliche beurkundete Dokumente, Testamente, Vorsorgeaufträge, Verlustscheine etc.

Ich habe einen Anteil an einem verwahrlosten Haus in Italien geerbt und versuche das nun zu verschenken. Dabei sind erhebliche Anwaltskosten entstanden. Wie kann ich diese in Abzug bringen? Kann ich gar die seit drei Jahren aufgelaufenen Anwaltskosten alle im 2025 in Abzug bringen?

Stefan Stauffiger: Kosten für den Liegenschaftenunterhalt können nur in dem Jahr in Abzug gebracht werden, in welchem diese entstanden sind. Anwaltskosten, welche in Zusammenhang mit Erwerb oder Veräusserung entstehen, stellen keine Unterhaltskosten dar und können in der Schweiz folglich nicht bei der Einkommenssteuer in Abzug gebracht werden. Ob die Kosten in Italien in Abzug gebracht werden können, kann ich nicht beurteilen.

Wenn wir im 2024 eine Solaranlage im Rahmen von CHF 45000 installiert haben, diese dann abgezogen haben im 2025 daraus aber ein Minus beim Haus resultiert (Eigenmietwert tiefer)… kann dann im 2026 einen Teil erneut angegeben werden? Wie hoch? Oder nur übertragbar, wenn unter dem Strich / Total ein Minus ausfällt?

Stefan Stauffiger: Ein Kostenüberschuss aus der Liegenschaft wird zuerst mit dem übrigen Einkommen verrechnet. Erst wenn das steuerbare Reineinkommen negativ ist, kann ein Kostenüberschuss, welcher durch dem Energiesparen oder dem Umweltschutz dienende Investitionen (hier die Solaranlage) auf die max. zwei nächsten Jahre übertragen werden.

Ich bin pensioniert und betreue nebenbei zwei Beistandschaften. Dafür werde ich von der KESB mit je CHF 2500 plus Spesenpauschale von je 200 CHF entlöhnt. Auszahlung ist alle zwei Jahre. D.h aktuell ist es so dass ich in einem Jahr CHF 10‘000 mehr versteuern muss und dadurch in die Progression komme. Kann man das irgendwie glätten. Und muss ich die Spesen auch versteuern?

Hans Feldmann: Massgebend für die Besteuerung ist die Fälligkeit der Entschädigung. Der zweijährige Auszahlungsrhythmus führt im Jahr der Auszahlung zu einer höheren Progression. Für eine Glättung fehlt es nach meinem Dafürhalten an einer gesetzlichen Grundlage. Abziehen können Sie die effektiven Spesen bzw. die kantonale Pauschale für Nebenerwerbstätigkeiten (in der Regel 20%).

Wann darf ich Auslagen für eine Fotografieausrüstung als Gewinnungskosten deklarieren, wenn ich nur im Nebenerwerb fotografiere. Aktuell sind die Einnahmen noch kleiner als die bisher getätigten Investitionen.

Meral Korkmaz: Im Nebenerwerb können Sie – wie im Haupterwerb – die geschäftsmässig begründeten Auslagen als Gewinnungskosten geltend machen. Vorsicht ist geboten bei einem über längere Zeit ausgeübten Nebenerwerb mit regelmässig erzielten Verlusten. 3-5 Jahre dauerhafte Verluste lösen oft eine genauere Prüfung aus. In einem solchen Fall kann die Tätigkeit steuerlich als Liebhaberei (Hobby) qualifiziert werden, wodurch die Verluste nicht mehr zum Abzug zugelassen werden.

Wie kann ich als Hauseigentümer, der ein EFH fremdvermietet, die Investitionen für Energiesanierung und den baulichen Werterhalt dieses EFH geltend machen?

Meral Korkmaz: Sie können die angefallenen Sanierungskosten im Zusammenhang mit Energiesparmassnahmen und werterhaltenden Arbeiten an Ihrem Einfamilienhaus in der jährlichen Steuererklärung im Liegenschaftsverzeichnis deklarieren. Die Kosten sind mit den entsprechenden Rechnungen zu belegen. Viele kantonale Steuerverwaltungen stellen zudem Merkblätter zur Deklaration von Liegenschaftskosten zur Verfügung. Es empfiehlt sich daher, das Merkblatt Ihres Kantons zu konsultieren.

Letztes Jahr konnte ich Aktien meines Arbeitgebers zu einem Vorteilspreis als Lohnbestandteil beziehen. Ich muss sie noch bis im November halten. Der Vorteil ist nun in meinem Lohnausweis aufgelistet. Wo muss ich das genau deklarieren? Und der Arbeitgeber meinte, dies bilde für uns sogar einen Steuervorteil, inwiefern?

Stefan Stauffiger: Der steuerbare Anteil des geldwerten Vorteils sollte bereits im Lohnausweis enthalten sein. Damit ist keine gesonderte Deklaration des Einkommens notwendig. Sind Aktien gesperrt, vermindert dies den Wert der Aktie, da diese während der Sperrfrist nicht veräussert werden kann. Dieser Wertverminderung wird mit einem Einschlag von 6% pro Sperrfristjahr Rechnung getragen. Somit reduziert sich das steuerbare Einkommen durch die Sperrfrist. Die Mitarbeiteraktien sind zudem analog allen anderen Wertschriften und Guthaben im Wertschriftenverzeichnis zu deklarieren.

Kann man die direkten Bundessteuern 2025 als Schulden geltend machen?

Stefan Stauffiger: Grundsätzlich können Steuerschulden als Schulden vom Vermögen in Abzug gebracht werden. Meines Wissens lassen die meisten Kantone die direkte Bundessteuer für die entsprechende Steuerperiode zum Abzug zu, auch wenn diese per 31.12. noch nicht fällig war.

Ich bin Alleinerziehend und auf das Auto angewiesen. Mein Arbeitsweg Volketswil-Hinwil. Wegen 5 Minuten (55/60) Zeiteinsparnis wurde mir bei der letzten Steuererklärung den Abzug mit dem Auto nicht gestattet, da nur die SBB Zeit genommen wird, nicht jedoch Wartezeit an der Busstation. Ist so ein genaues Verhalten eines Kommissars zu lässig? Wo greift die Kulanz?

Meral Korkmaz: In der Schweiz ist die Praxis beim Fahrkostenabzug tatsächlich streng geregelt. Grundsätzlich ist für die Beurteilung die gesamte Reisezeit von Tür zu Tür massgebend. Bezüglich der Beweislast im Steuerrecht gilt der Grundsatz, dass jede Partei die Tatsachen zu beweisen hat, die zu ihren Gunsten wirken. Bei den Arbeitswegkosten als steuermindernde Tatsache liegt die Beweispflicht somit bei der steuerpflichtigen Person. Ich empfehle Ihnen daher, bei Ihrer nächsten Steuererklärung entsprechende Nachweise einzureichen, beispielsweise eine konkrete Beispielroute inklusive Wartezeiten gemäss Fahrplan. Da die Steuerveranlagung auf den gesetzlichen Bestimmungen basiert, besteht in der Regel kein Spielraum für Kulanzentscheide.

Ich habe im Dezember 25 eine 3a Säule aufgelöst. In diesem Jahr kam eine separate Steuernachzahlung für diesen 3a-Bezug. Für mich ist das abgeschlossen. Muss ich das trotzdem in der Steuererklärung 2025 deklarieren?

Hans Feldmann: Die Besteuerung der Kapitalleistung erfolgte separat. In der ordentlichen Steuererklärung 2025 müssten Sie lediglich die Tatsache, dass Sie eine Kapitalleistung erhalten haben, deklarieren, damit das Steueramt die Vermögensvermehrung nachvollziehen kann.

Ich habe seit 2014 eine Stockwerkseigentumswohnung. Kann ich den jährlichen Betrag für den Erneuerungfonds bei pauschalem Unterhaltskosten auch abziehen?

Hans Feldmann: Der Beitrag in den Erneuerungsfonds ist zusammen mit den übrigen Unterhaltskosten abzugsfähig, sofern diese Kosten die Pauschale übersteigen. Sind die gesamten Unterhaltskosten (inkl. Beitrag ENF) tiefer als die Pauschale, kann nur die Pauschale in Abzug gebracht werden.

Auf meine Pensionierung hin im Juli 2025, konnte das Freizügigkeitskonto aus der Scheidung freigeschaltet werden. Dank diesem Betrag muss ich noch keine Ergänzungsleistungen beantragen. Den Betrag habe ich ordnungsgemäss versteuert. Wie muss ich ab jetzt den Betrag in der Steuererklärung angeben und muss ich den Betrag jedes Jahr wieder versteuern. Auf welche Kriterien sollte/muss ich achten?

Hans Feldmann: Sie müssen den Kontosaldo jeweils per 31.12. der Steuerperiode im Wertschriftenverzeichnis aufführen, inkl. allfälliger Zinsen.

Aktuell werden 100 CS Mitarbeiter mit einem Sozialplan entlassen. Muss da tatsächlich alles als Einkommen versteuert werden? Ist das von Kanton zu Kanton verschieden?

Hans Feldmann: Einkünfte, die an die Stelle des Erwerbseinkommens treten, sind bei Bund und Kantonen grundsätzlich steuerbar. Ausnahmen gelten beispielsweise für reinen Auslagenersatz oder Genugtuungsansprüche.

Muss ich bei einem Wertschriftenverzeichnis das vollständige Dokument einreichen oder genügt die letzte Seite mit den Strichcodes?

Meral Korkmaz: Strichcodes auf Steuerunterlagen sind für elektronische Steuerauszüge bestimmt. Diese werden üblicherweise von der steuerpflichtigen Person eingescannt und direkt in die Steuersoftware eingelesen, wodurch das gesamte Dokument elektronisch übermittelt wird. Wenn Sie das Dokument nicht elektronisch einlesen und die Angaben stattdessen manuell in die Steuererklärung übertragen, reichen Sie bitte das vollständige Dokument ein. Dadurch kann die Steuerverwaltung die entsprechenden Abstimmungen mit Ihren Angaben vornehmen.

Meine Frage betrifft Auslandschweizer*innen und Schweizer, die für mehr als ein Jahr im Ausland leben (da man sich von der Gemeinde abmelden muss, meistens ab 6 Monate). Wie ist die Situation, wenn man sein schweizerisches Bankkonto behält? Muss man gleich eine schweizerische Steuererklärung ausfüllen, oder betrifft es nur die ausländischen Behörden, wo man seinen langzeitigen Aufenthalt unternimmt? Und was muss man dabei genau beachten?

Stefan Stauffiger: Wenn man sich in der Schweiz abmeldet und einen neuen Wohnsitz im Ausland begründet, endet die unbeschränkte Steuerpflicht in der Schweiz. Bankkonten begründen keine Steuerpflicht in der Schweiz. Nur wer im Ausland wohnt und z.B. in der Schweiz Liegenschaften hat oder einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz nachgeht ist allenfalls trotzdem noch in der Schweiz steuerpflichtig.

Ich bin im Besitz einer 3-Familien-Liegenschaft in der Stadt Zürich. Nun möchte ich diese altershalber an meine Tochter übertragen und vom 3. Stockwerk ins EG umziehen. Diese Wohnung im EG werde ich zur Nutzniessung übernehmen. Nun wird diese gemäss Berechnung vom Notariat Zürich Oerlikon mit CHF 157‘710.00 belastet. Ich nehme an, dass ich diese Wohnung als Vermögen besteuern muss und bis 2028 auch als Eigenmietwert. Können Sie mir sagen, wie hoch die Steuerbelastungen im Kanton Zürich sind? Und ich eventuell noch mit weiteren Steuern rechnen muss?

Stefan Stauffiger: Die Wohnung, für welche Sie die Nutzniessung haben, müssen Sie als Vermögen versteuern. Ebenso müssen Sie den Eigenmietwert (bis zu dessen Abschaffung) für diese Wohnung versteuern. Die Steuerbelastung ohne detaillierte Angaben zu den übrigen Einkünften kann nicht ermittelt werden. Da Sie aber vermutlich heute schon einen Eigenmietwert für die selbst bewohnte Wohnung versteuert haben, vermute ich, dass sich die Steuerbelastung eher vermindern und nicht erhöhen sollte, zumal die Mieterträge für die anderen beiden Wohnungen künftig durch die Tochter zu versteuern sind. Je nach dem wie die Übertragung an die Tochter erfolgt, könnten allenfalls noch Grundstückgewinnsteuern anfallen. Sofern die Übertragung einen Schenkungsanteil von min. 25% enthält, wird die Grundstückgewinnsteuer aber aufgeschoben.

In den letzten Jahren hatte ich, was meine Finanzen angeht, alles etwas vernachlässigt. Ebenfalls die Steuererklärungen. Mahnungen ignoriert, die Steuererklärung nicht ausgefüllt und dann eine Veranlagungsverfügung erhalten. Die Rechnungen waren jeweils hoch, konnten aber bezahlt werden. Ab diesem Jahr möchte ich dies anders machen. Gibt es eine Möglichkeit, eine Rückerstattung der letzten Jahre zu erhalten, falls ich aufgrund der Verfügungen zu viel bezahlt habe?

Stefan Stauffiger: In Rechtskraft erwachsene Veranlagungen können in der Regel nicht mehr korrigiert werden. Sollte nicht eine ausserordentliche Situation vorliegen, kann die Veranlagung vermutlich nicht mehr korrigiert werden. Wenn Sie es genau wissen möchten, muss die Situation mit einem versierten Steuerberater angeschaut werden.