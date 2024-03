Fachleute im Live-Chat Box aufklappen Box zuklappen Michael Rüegger

Ich habe im November 2023 für ein halbes Jahr ein Festgeld angelegt. Muss ich als Ertrag den Betrag aus dem Vermögensauszug meiner Betrag die Summe wo Marchzins steht eintragen? Und wird dann meine Bank im 2024 dann in der Abrechnung den Ertrag für die Steuererklärung 2024 ebenfalls dokumentieren?

Hans Feldmann: Massgebend für die Besteuerung des Ertrags ist der Zeitpunkt der Fälligkeit. Der Zinsertrag wird in der Steuerperiode 2024 steuerlich erfasst. Der Marchzins ist nicht steuerbar.

Ist es möglich, die Kosten für den öffentlichen Verkehr zur Arbeit steuerlich abzuziehen, auch wenn ich kein Abonnement besitze? Falls ja, müssen die einzelnen Tickets eingereicht werden oder kann eine Pauschale geltend gemacht werden?

Stefan Stauffiger: Die notwendigen Fahrkosten vom Wohnort zum Arbeitsort können in Abzug gebracht werden. In der Praxis können die ÖV-Kosten auf der Basis des Monatsabos ohne Nachweis in Abzug gebracht werden. Wenn Sie zudem mit dem Velo an den Bahnhof fahren, kann zusätzlich zu den ÖV-Kosten ein Abzug für das Velo gemacht werden.

In welchem Kanton muss ein Erbvorbezug (Liegenschaft) angegeben werden? Dort wo die Liegenschaft liegt, im Wohnkanton der Erbvorbezügerin oder in beiden?

Hans Feldmann: Den Erbvorbezug deklarieren Sie in Ihrer Steuererklärung, welche Sie in Kopie auch dem Liegenschaftenkanton einreichen müssen. Die Empfängerin muss den Erbvorbezug in Ihrer Liegenschaft ebenfalls deklarieren. Eine separate Steuererklärung für die Schenkungssteuer ist nur einzureichen, falls der Erbvorbezug Schenkungssteuern auslösen sollte.

Muss ich Bitcoins angeben? Bzw. wie weise ich diese nach per 31.12.23?

Hans Feldmann: Die Bitcoin sind mit ihrem Vermögenssteuerwert per 31.12.2023. Die ESTV führt eine Kursliste über die bekanntesten Kryptowährungen, aus welcher Sie die relevanten Werte entnehmen können ( https://www.ictax.admin.ch/extern/de.html#/ratelist/2023 )

Ich absolviere seit zwei Jahren freiwillig einen Italienischkurs (1x wöchentlich), den ich selber bezahle. Wann sind Weiterbildungen berufsorientiert und steuerlich abziehbar?

Stefan Stauffiger: Sprachkurse können in Abzug gebracht werden, da diese einen gewissen Zusammenhang zur Berufsausübung haben. Nicht als Weiterbildungskosten gelten dagegen rein privat motivierte Kurse wie z.B. Tanzkurse usw.

Wie ist eine Beteiligung an einer nicht kotierten Aktiengesellschaft (oder GmbH) in der Steuererklärung korrekt auszuweisen?

Hans Feldmann: Der Sitzkanton nimmt in der Regel eine Bewertung der Gesellschaft vor. Falls Sie die Bewertung für Ihre Steuererklärung selber vornehmen, können Sie sich am Kreisschreiben Nr. 28 der Schweizerischen Steuerkonferenz orientieren https://www.ssk-csi.ch/fileadmin/dokumente/kreisschreiben/KS_28_d_2022.pdf

Mein Sohn (20-jährig) ist immer noch in Ausbildung. Letztes Jahr hatte er zwischen RS und Studiumbeginn einen Aushilfsjob und verdiente ca. 12'000.-. Muss er nun selber eine Steuererklärung ausfüllen oder kann ich ihn bei meiner Steuererklärung erfassen? Wenn er selber eine Steuererklärung ausfüllen muss, kann ich dann trotzdem seine Auslagen (Studium Gebühr, GA, Schulmittel, etc.) abziehen?

Hans Feldmann: Ihr Sohn ist volljährig und muss eine eigene Steuererklärung einreichen. Ihre Unterstützungsleistungen sind im Kinderabzug enthalten.

Eine defekte Unterputz-Mischbatterie in der Dusche musste ausgewechselt werden. Dazu erhielt ich die Offerten des Sanitärinstallateurs und vom Plättlileger. Der Betrag zum Auswechseln von vier Plättli schien mir hoch. Deshalb vereinbarte ich mit dem Installateur, dass ich die Mischbatterie selbst beschaffe und die Plättli selbst heraus spitze und nach seiner Arbeit selbst wieder montiere. Frage: kann ich meinen Arbeitsaufwand in der Steuererklärung deklarieren und als Beleg die Offerte des Plättlilegers beifügen?

Hans Feldmann: Eigenleistungen stellen keinen Liegenschaftsunterhalt dar.

Unser Sohn hat 80'000.-- Schulden bei uns als Eltern. Können wir ihm diese Schuld nun mittels Erbvorzug erlassen? Auswirkungen? Seitens Sohn und seitens uns? Allgemein Thema Erbvorbezug interessiert mich.

Stefan Stauffiger: Die kantonalen Steuergesetze sind teilweise sehr unterschiedlich. In den meisten Kantonen sind Schenkungen und Erbvorbezüge an Nachkommen steuerfrei.

Bin Rentner, habe ein Zusatzeinkommen unterhalb der Grenze von CHF 16'800 und habe damit verbundenen Kosten/Spesen. Darf ich diese abziehen? Wenn ja, wie viel?

Michael Rüegger: Die Grenze von CHF 16'800 ist für die Sozialversicherungen von Belang und hat keine Auswirkungen auf die abzugsfähigen Kosten beim steuerbaren Einkommen. Daher können Sie die anfallenden Berufskosten für Ihr Zusatzeinkommen geltend machen. Bitte beachten Sie, falls es sich um ein Nebenerwerbseinkommen handelt, dass ein pauschaler Abzug allenfalls vorteilhafter ist.

Wir betreuen jeweils von Donnerstag-Abend bis Freitag-Abend eines unserer Grosskinder. D.h. die Tochter bringt das Kind zu uns und holt es am Freitag-Abend wieder ab. So kann die Tochter ihrer Arbeit nachgehen. Ist unser Betreuungsaufwand abzugsberechtigt?

Stefan Stauffiger: Wenn Ihnen ihre Tochter für die Betreuung einen Lohn bezahlt, kann Ihre Tochter den Lohn als Betreuungskosten geltend machen. Sie müssen den Lohn aber versteuern und können die Berufsauslagen geltend machen. Sie können für die Betreuung aber keine Kosten geltend machen.

In Bezug auf meine Steuererklärung interessiere ich mich dafür, wie ich ein Mobilheim, auch als Fahrhaben bekannt, korrekt deklarieren sollte. Über Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit wäre ich sehr dankbar.

Stefan Stauffiger: Grundsätzlich zum geschätzten Verkehrswert. Gewisse Campingplätze haben in ihren Reglementen Klauseln, dass Mobilheime ab einem gewissen Alter nicht mehr verkauft werden können. Diesfalls hätte das Mobilheim keinen effektiven Verkehrswert mehr, weshalb diese mit einem sogenannten Erinnerungsfranken deklariert werden könnte.

Ich bin pensioniert und verheiratet. Heute hatte ich eine spontane Idee. Kann ich für meine Frau den Abzug für ein 2. Einkommen machen, da sie ja seit letztem Mai eine separate AHV-Rente erhält? Meine wurde reduziert.

Stefan Stauffiger: Leider nein. Der Zweitverdienerabzug setzt ein AHV-pflichtiges Einkommen voraus.

Ich habe letztes Jahr eine PV-Anlage installieren lassen: – sind die gesamten Kosten dafür abzugsberechtigt – wenn ja, falls der Abzug den Eigenmietwert übersteigt, kann der Abzug über mehrere Jahre gestaffelt werden und wie hätte man dabei vorzugehen – sind die Kosten für den Einbau der Ladestation für das E-Auto auch abziehbar?

Hans Feldmann: Die Kosten für die Erstellung einer PV-Anlage sind als Energiesparmassnahme abzugsfähig, wenn die Energie selber genutzt wird. Übersteigen die Erstellungskosten den Eigenmietwert, ist der Verlust zunächst mit dem übrigen Einkommen in der selben Steuerperiode zu verrechnen. Übersteigen die Investitionskosten das Reineinkommen der Steuererklärung, so kann der Überschuss auf die nächsten beiden Steuerperioden übertragen werden. Die Installation einer Ladestation ist abzugsfähig, sofern diese gleichzeitig mit der Installation der PV-Anlage erfolgt.

Wir haben eine Liegenschaft gekauft, die wir derzeit umbauen. Was müssen wir als (unverheiratetes Paar -- mit individuellen Steuererklärungen) bei den Steuererklärung beachten? Welche Abzüge können geltend gemacht werden und wo gibt es allenfalls Unterschiede, ob die Liegenschaft bereits bewohnt ist, oder nicht? Unter welchen Bedingungen können Planerleistungen als Abzüge geltend gemacht werden?

Stefan Stauffiger: Bei Kosten für Liegenschaften ist zu unterscheiden zwischen wertvermehrenden und werterhaltenden Kosten. Während werterhaltende Kosten bei der Einkommenssteuer geltend gemacht werden können, können wertvermehrende Kosten erst beim Verkauf der Liegenschaft berücksichtigt werden. Als Unterhaltskosten geltend dabei vereinfacht Kosten, die den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, sei es durch einen gleichwertigen Ersatz oder durch Reparatur. Bei Umbauarbeiten stellen insbesondere grundrissverändernde Kosten keine Unterhaltskosten, da keine bestehe Infrastruktur unterhalten wird. Auch nicht abzugsfähig sind Kosten, wenn eine Wertvermehrung entsteht. Beispiel. Bisher war ein Parkett mit einem Wert von CHF 40/m2 verbaut. Neu wird ein Parkett im Wert von CHF 140/m2 eingebaut. Hier könnten die Kosten nur anteilmässig (CHF 40/m2) geltend gemacht werden. Der wertvermehrende Anteil von CHF 100/m2 könnte bei der Grundstückgewinnsteuer geltend gemacht werden.

Ich habe 2 Töchter, 1982/1990, kurz nach Geburt der 2., hat mein Ex-Gatte das Wohnhaus den Töchtern vermacht, mit dem Anwalt, Alles korrekt. Aber: mit Wohnrecht auf Lebzeiten. Was heisst, meine Töchter wussten erstens davon nichts, und 2. können sie alles was mit Kosten und Entscheidungen betrifft nicht selber entscheiden. Das Haus gehört ihnen nur «proforma». Exmann hat nicht auf Wohnrecht verzichtet, lebt aber seit gut 10 Jahren in einer anderen Beziehung. Ist bei schlechter Gesundheit, aber solange er lebt, kann mit diesem Haus nichts entschieden werden, weder Verkauf, noch Renovation etc. Frage: müssen die Töchter den «Besitz», der bis zu unserem Tod kein eigentlicher ist, angeben? Und wenn ja, weshalb? Zieht das weitere Steuerkosten nach sich? Sie haben das bis heute nicht getan, weil sie nur durch Zufall erfahren haben von diesem «Geschenk», auf das sie sogar gerne verzichten würden, da renovationsbedürftig seit Jahren.

Stefan Stauffiger: Bei einem Wohnrecht ist der Vermögenssteuerwert der Liegenschaft grundsätzlich durch den/die Eigentümer (Kinder) zu versteuern. Die Praxis der Kantone lässt es allenfalls auch zu, dass der Steuerwert durch den Wohnberechtigten versteuert wird (so z.B. Zürich). Sollte der Vater in dem Haus wohnen, muss er den Eigenmietwert versteuern. Sollte die Wohnung dagegen vermietet werden, würden die Einnahmen grundsätzlich den Kindern zustehen, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Ich empfehle Ihnen den vollständigen Sachverhalt von einem lokalen Steuerberater (oder der Steuerverwaltung) abklären zu lassen.

Können Spenden an britische (und von Grossbritannien anerkannte) gemeinnützige Organisationen von dem steuerbaren Einkommen abgezogen werden?

Hans Feldmann: Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der Spende ist u.a., dass die Organisation ihren Sitz in der Schweiz hat. Die Spende ist in der Schweiz steuerlich damit nicht abzugsfähig.

Ich bin seit Feb.2024 im FAR (flexibler Altersrücktritt im Baugewerbe). Arbeite aber noch zeitweise als Ferienablöse. Darf ich den max.Betrag für den einbezahlten 3. Säule Beitrag noch von den Steuern abziehen, oder braucht es dazu eine Vollzeitbeschäftigung?

Hans Feldmann: Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit von Säule-3a-Beiträgen ist eine Erwerbstätigkeit, unabhängig vom Arbeitspensum. Unterliegen Sie nicht mehr der BVG-Pflicht, so können Sie max. 20% des Erwerbseinkommens in die Säule 3a einzahlen. Diese Möglichkeit besteht bis max. 5 Jahre nach erreichen des ordentlichen Rentenalters.

Gehören Krankenkassenprämien auch zu den selbstgetragenen Gesundheitskosten?

Stefan Stauffiger: Nein. Krankenkassenprämien können bei den Versicherungskosten geltend gemacht werden, wobei die Höhe der Abzüge begrenzt ist und die Krankenkassenprämien meisten höher sind als die maximalen Abzüge.

Kann ich eine Zahnarztrechnung, z.B. ersetzen der Amalgamfüllungen, Zahnhälse auffüllen etc., bei den Steuern abziehen? Wenn ja, kann ich die Rechnung nachträglich beim Steueramt einreichen, wenn ich die Kosten nicht auf der Steuererklärung aufgeführt habe?

Michael Rüegger: Sofern Ihre Steuern noch nicht definitiv veranlagt wurden, reichen Sie doch die entsprechenden Belege der Steuerbehörde mit der Bitte um Berücksichtigung nach.

Kann man eine Altersbetreuung zu Hause auch in Abzug bringen? Mein Vater wird seit einem Jahr abwechselnd durch zwei Polenfrauen in seinem Einfamilienhaus betreut. Es wird alles organisiert durch eine private Organisation (Pflegehilfe Schweiz) Monatsbeispiel: Einsatz Fr. 6'600.00 abzl. Logis Fr. 345.00 abzl. Kost Fr. 645.00 Reisekosten Fr. 141.00 Zwischentotal Fr. 5'751.00 zzl. Mwst Fr. 458.00 Kann man unter behinderungsbedingte Kosten etwas abziehen? Mein Vater bezieht auch ein kleine IV -Rente (Fr. ca. 1800.00), bedingt durch einen Unfall.

Hans Feldmann: Voraussetzung für den Abzug ist, dass eine Behinderung im Sinne des Behinderungsgleichstellungsgesetzes vorliegt. Gem. der Praxis des Kantons Zürich ist diese Voraussetzung erfüllt, wenn ein täglicher Pflege- und Betreuungsaufwand von mind. 60 Minuten anfällt. Sind diese Voraussetzungen bei Ihrem Vater erfüllt, dürften die im Zusammenhang mit der Pflege anfallenden Kosten abzugsfähig sein. Die restlichen Kosten sind nicht abzugsfähige Lebenshaltungskosten.

Ich beziehe eine 100% IV Rente und bezahle die AHV Beiträge in der Höhe von 134.80 Fr. alle drei Monate selber ein (SVA Aargau) Kann ich diese Beträge von den Steuern abziehen?

Hans Feldmann: AHV-Beträge sind vollumfänglich abzugsfähig.

Ich habe seit Jahren grosse Vermögenswerte nicht angegeben in Steuererklärung. Was würden Sie mir raten?

Stefan Stauffiger: Ich empfehle Ihnen eine Selbstanzeige. Dabei werden Vermögen und Einkommen der letzten 10 Jahre nachbesteuert. Bei der Nachbesteuerung werden die Steuern erhoben, die Sie bei der ordentlichen Deklaration hätten bezahlen müssen. Da die Steuern zu spät bezahlt werden, wird zudem ein Verzugszins erhoben. Grosser Vorteil einer Selbstanzeige: Es wird keine Busse erhoben, die gut und gerne gleich hoch sein könnte wie die Nachsteuer.

Dass man die Kosten für den Zahnarzt ebenfalls abziehen kann, war mir neu. Gilt dies nur für grössere Eingriffe oder auch für die jährliche Kontrolle inkl. Dentalhygiene? Ich beginne nach Ostern mit einer grösseren Behandlung und werde dabei zwei Implantate erhalten, die wohl ziemlich teuer werden.

Stefan Stauffiger: Sämtliche notwendigen Gesundheitskosten sind abzugsfähig. Dazu gehören auch regelmässige Kontrolle. Die Höhe der einzelnen Kosten spielt keine Rolle. Bitte beachten Sie aber, dass die ersten 5% des steuerbaren Reineinkommens selbst bezahlt werden müssen. Die selbst bezahlten Gesundheitskosten müssen also eine gewisse Höhe überschreiten. Wenn sie z.B. ein steuerbares Reineinkommen von CHF 50'000 haben, müssen die ersten CHF 2'500 selbst bezahlt werden. Erst wenn die kumulierten Gesundheitskosten höher sind als CHF 2'500 kann der überschiessende Teil abgezogen werden.

Können Reise- und Übernachtungskosten, die im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung entstehen, bei der Steuererklärung geltend gemacht werden? Wenn ja, wo muss ich sie angeben?

Michael Rüegger: Grundsätzlich sind alle Auslagen, welche in direktem Zusammenhang mit der Weiterbildung stehen, abzugsfähig. Ist die Reisetätigkeit sowie die Übernachtung seitens der Weiterbildung vorgesehen, so sind diese Kosten abzugsfähig. Dient jedoch beispielsweise die Übernachtung dem eigenen Komfort (bspw. Sie wohnen in Zürich und die Weiterbildung findet in Winterthur statt) so dürften die Übernachtungskosten nicht abzugsfähig sein. Findet die Weiterbildung z.B. an zwei Tagen statt und eine Rückkehr am Abend erscheint unverhältnismässig (bspw. Reisezeit mehr als 1.5 Stunden) so dürfte eine Übernachtung wiederum gerechtfertigt sein. Bitte beachten Sie, dass allfällige Kosten, welche vom Arbeitgeber übernommen werden, nicht geltend gemacht werden können. Ich empfehle Ihnen darüber hinaus das Kreisschreiben Kreisschreiben Nr. 42 der Eidgenössischen Steuerverwaltung zur steuerlichen Behandlung der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten zu beachten.

Ich habe neue Brillengläser und musste auch das Gestell neu kaufen. Von der Krankenkasse wurde für die Gläser 200 Franken vergütet. Was kann ich nun in der Steuererklärung zum Abzug bringen. Gestell kostet ungefähr 500 Franken, Gläser insgesamt 1200 Franken.

Stefan Stauffiger: Die Kosten für die Brille können grundsätzlich in Abzug gebracht werden. Wenn Sie eine Entschädigung von der Krankenkasse erhalten, dürften die Kosten für die Brille im Steuerauszug der Krankenkasse enthalten sein. Beachten Sie zudem, dass Gesundheitskosten in der Höhe von 5% des Reineinkommens nicht abzugsfähig sind.

Darf in einem selbst bewohnten Einfamilienhaus (6.5 Zimmer) wegen Nichtgebrauchs eines Zimmers (keine Möblierung/Einrichtungen) der Eigenmietwert gesenkt werden? Wenn ja, um wieviel?

Hans Feldmann: Sofern Sie ein Zimmer nicht mehr benötigen (z.B. nach Auszug der Kinder) können Sie einen Unternutzungsabzug geltend machen. Diesfalls wird, vereinfacht gesagt, der Eigenmietwert im Verhältnis der genutzten Räume zur gesamten Raumanzahl reduziert. Die detaillierte Berechnung ist von Kanton zu Kanton verschieden. Kein Unternutzungsabzug wird gewährt, wenn die Liegenschaft bereits beim Erwerb zu gross für Ihre Bedürfnisse war.

1. Frage: Steuernachteil?: Ehepaar, Mann ist pensioniert, Frau arbeitet. Steuerabzüge für Ehepaare nicht mehr möglich – richtig/falsch? 2. Krankheitskosten: sind diese im nachhinein noch einzureichen? Wenn ja, wie lange zurück?

Hans Feldmann: 1. Steuerabzüge, welche in der Erwerbstätigkeit beider Ehegatten begründet sind (Doppelverdienerabzug) fallen mit der Pensionierung weg. Abzüge, welche zur Vermeidung der «Heiratsstrafe» gewährt werden, können Sie auch weiterhin in Abzug bringen. 2. Sie können Krankheitskosten noch nachreichen, sofern die Veranlagung noch nicht rechtskräftig ist. Allenfalls ist eine Einsprache erforderlich.

Im Jahr 1999 wurde eine Gartenanlage mit Bäumen, grossen Felsblöcken, Hecken und Aufschüttungen bei einem Grundstück eines Einfamilienhauses in ZH erbaut. Jetzt wird das Haus verkauft und die Grundstückgewinnsteuer ist fällig. Kann man dies mit der Original Rechnung des Gartenausbaus bei der Grundstückgewinnsteuer in Abzug bringen?

Michael Rüegger: In Bezug auf die Grundstückgewinnsteuern haben Sie bei den Anlagekosten zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit: Sie machen die effektiven Anlagekosten inkl. aller wertvermehrenden Auslagen für das Einfamilienhaus gelten. Es ist davon auszugehen, dass ein grosser Teil oder alle Auslagen für die Gartenanlage wertvermehrenden Charakter haben. Die zweite Möglichkeit ist, Sie machen bei den Anlagekosten den sogenannten Verkehrswert von vor 20 Jahren geltend. Diesen können Sie bei der zuständigen Steuerbehörde der Gemeinde anfragen. Allfällige wertvermehrende Auslagen der letzten 20 Jahre können dann zusätzlich geltend gemacht werden. Dies würde jedoch die von ihnen erwähnte Gartenanlage ausschliessen. Ich empfehle Ihnen die Anlagekostenkosten geltend zu machen, welcher höher ausfallen, um die Grundstückgewinnsteuerbelastung zu Ihren Gunsten zu optimieren.

Ich habe im Jahr 2022 ein neues Auto (Campingbus) gekauft. Welcher Betrag muss angegeben werden, die Grundausstattung oder mit der Sonderausstattung wie Sonnenstoren, Kochnische, Sonnenkollektoren auf dem Fahrzeug, usw.

Hans Feldmann: Grundsätzlich ist der Verkehrswert (Preis den Sie bei einem allfälligen Verkauf erzielen könnten) massgebend, wobei Sie die Altersentwertung nach eigenem Ermessen schätzen können.

Ich und mein Lebenspartner haben im 2023 ein Haus gekauft (Miteigentum). Worauf müssen wir bei der Steuererklärung uns neu achten? Können wir die Kosten für Makler/Notar etc von der Steuer abziehen?

Stefan Stauffiger: Davon ausgehend, dass Sie nicht verheiratet sind, muss jeder von Ihnen seinen Anteil an der Liegenschaft als Vermögen besteuern. Zudem muss jeder von Ihnen den anteiligen Eigenmietwert versteuern. Im Gegenzug kann jeder von Ihnen die anteiligen Unterhaltskosten geltend machen. Das gleiche gilt für die Hypothek und die Hypothekarzinsen.

Die schweizerischen Steuerbehörden berücksichtigen das weltweite Vermögen bei der Festlegung der schweizerischen Steuern. Ist dies eine legale Umgehung der Doppelbesteuerung? Gibt es kein Gericht auf europäischer Ebene, bei dem man diesen Sachverhalt anfechten könnte?

Hans Feldmann: Die Schweiz hat mit einer Vielzahl von Staaten Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen um die Doppelbesteuerung zu vermeiden. Vermögenswerte die im Ausland besteuert werden, werden in der Schweiz nur für die Bestimmung des Steuersatzes berücksichtigt. Damit werden die Vermögen in der Schweiz alle nach den gleichen Massstäben besteuert, unabhängig davon ob sich im Ausland weitere Vermögenswerte befinden, weshalb sich eine Anfechtung erübrigt.

Ich habe dieses Jahr bemerkt, dass ich eine seit Jahren bestehende Genossenschaftsmitglidschaft über 200.- CHF bei einer Bank in der Steuererklärung nicht angegeben habe. Kann ich diese nun einfach im Vermögensausweis ausweisen oder muss ich zusätzlich noch was unternehmen? Muss ich mit einer Strafe rechnen?

Michael Rüegger: In solchen Fällen greifen grundsätzlich die Mechanismen der Nach- und Strafsteuern, welche 10 Jahre zurückgehen. Das bedeutet mit anderen Worten, dass die Steuerbehörden grundsätzlich die Möglichkeit haben, das nicht deklarierte Einkommen und Vermögen über die letzten 10 Jahre nachzubesteuern. In Ihren Fall handelt es sich beim Vermögen um einen aus steuerlicher Sicht geringfügigen Betrag. Wie es sich mit dem nicht deklarierten Einkommen verhält, sollten Sie separat prüfen. Ich empfehle Ihnen, den Genossenschaftsanteil in der Steuererklärung zu deklarieren und die Steuerverwaltung mittels separatem Schreiben oder in den Bemerkungen zur Steuererklärung auf das Versehen der Nichtdeklaration hinzuweisen.

Ich habe meine Eigentumswohnung in 07.2023 verkauft. Ist es richtig, dass ich die Wohnung mit dem Verkaufsdatum nur im Liegenschaftsverzeichnis ohne Zahlen angebe? Ich meine, dass der Stand 31.12.2023 gilt, zumal ich den Erlös ja als Vermögen versteuern muss.

Michael Rüegger: Sie müssen zwischen den Vermögens- und Einkommenssteuerdaten differenzieren. Für die Vermögenssteuern gilt, wie von Ihnen richtig ausgeführt, der Stichtag per 31.12.23. Somit weist die Liegenschaft in Ihrer Steuererklärung keinen Vermögenssteuerwert mehr auf. Für die Einkommenssteuern gilt hingegen, dass Sie bis zum Auszug den anteiligen Eigenmietwert zur Versteuerung bringen müssen. Demgegenüber können Sie jedoch auch die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Unterhaltskosten für die Wohnung geltend machen.

Kann ich Fahrkosten (Benzin, SBB) von den Steuern abziehen, auch wenn ich für das Kinderhüten meiner Enkel nichts verlange?

Michael Rüegger: Steuerliche Abzüge vom steuerbaren Einkommen sind, mit wenigen Ausnahmen, immer nur dann möglich, wenn den Ausgaben ein entsprechendes Einkommen gegenübersteht. Demnach können Sie diese Fahrtkosten nicht zum Abzug bringen.

Wie muss ich meine Aktien in den Steuern deklarieren? Ich habe ca. 9000 Franken in verschiedene Wertanlagen investiert. Welche Regeln gelten für US-Aktien, ETFs und Kryptowährungen?

Stefan Stauffiger: Sämtliche Wertschriften müssen mit dem Verkehrswert (i.d.R. Börsenkurs) per 31.12.2023 deklariert werden. Allfällige Erträge wie Dividenden und Zinsen sind zum Bruttowert (vor allfälliger in- oder ausländischer Verrechnungssteuer) zu deklarieren. Beachten Sie, dass die Erträge mit Verrechnungssteuerabzug auch entsprechend in der Steuererklärung deklariert werden, damit sie die Verrechnungssteuer zurück erhalten. Sollten die Erträge von ausländischen Titeln bereits um eine ausländische Steuer gekürzt worden sein, sollten die Erträge im Formular DA1 deklariert werden, damit die ausländische Steuer teilweise angerechnet werden kann. Kapitalgewinne (Wertsteigerungen) wie auch Kapitalverluste (Wertverminderungen) sind steuerfrei.

Bei der Steuern kann man sowohl die Krankenkassenprämien als auch die Krankheitskosten bei den Steuern absetzen. Wenn ich für Letztere keine Kostenzusammenstellung der Krankenversicherung erhalte, muss ich die tatsächlich abziehbaren Kosten selbst zusammenrechnen. Ist es richtig, dass ich in diesem Fall nur die Kosten in der Höher der Franchise zuzüglich des Selbstbehalts bis max. 700.- und einen allfälligen Spitalkostenbeitrag in Abzug bringen kann?

Hans Feldmann: Als abzugsfähige Krankheitskosten gelten sämtliche Kosten «zur Erhaltung und Wiederherstellung der körperlichen oder psychischen Gesundheit». In der Regel verlangt die Steuerbehörde, dass die Kosten ärztlich verordnet sind. Neben den von Ihnen genannten Kosten sind damit noch weitere Kosten denkbar (Zahnbehandlung, Medikamente, ärztlich angeordnete Heilmassnahmen, welche die KK (Diäten, Kuren etc:) nicht bezahlt).

In meiner Ferienwohnung habe ich die Ukrainer-Familie. Mit ihr habe ich einen Wohnrecht-Vertrag. Die Frau hat zwei Kinder. Ich verhalf ihr damals sofort für Arbeit und sorgte, dass die Kinder zur Schule gehen konnten. Die Frau ist geschieden. Von staatlicher Seite bekommt sie keine Unterstützung. Sie bezahlt monatlich 600, d.h. wenn sie kann. Wegen Krankheit der Tochter war das nicht immer möglich. Die Wohnung ist möbliert. Im Preis sind 100 knapp inbegriffen. Ich bezahle ihr Heizung und Warmwasser, Frisch- und Abwasser, Kehrichtgebühr, Scheeräumung, Heizöl, Strom (sehr teuer, um die 1800), in und TV, Umgebungswartung, Gebrauch Kleiderwaschmaschine und Tumbler, Benützung Staubsauger. So steht es im Vertrag, mit der Klausel, dass ich es ändern könnte. Kann ich unter 5.1 mindestens ausgewiesene Kosten von 2244 abziehen und unter 5.2 1440 für die schulpflichtigen Kinder? Und unter 7.1 Ferienwohnung 3600 einnahmen. D.h. 6300 weniger Strom 18825 und 875 für in und TV. Fürs ganze Haus ziehe ich dann uwe Mietwohngrundstücken inbegriffen Betriebskosten von 6257 ab. Ich wohne nicht im Haus. Bei Bedarf kann ich die fraglichen Steuerformulare mit den Auflistungen senden. Ich hoffe, dass sie mir helfen können.

Stefan Stauffiger: Leider fehlen für die Beantwortung der Frage einige wesentliche Angaben. Zudem dürfte die kantonale Praxis unterschiedlich sein. Der Kanton Bern hat auf seiner Homepage eine meines Erachtens sachgerechte steuerrechtliche Würdigung publiziert. https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfo/Ukraine+Krieg+Steuerthemen

Grundsätzlich müssen Sie als steuerpflichtige Person in der Steuererklärung den wahren Sachverhalt offen legen. Die steuerrechtliche Würdigung obliegt grundsätzliche dem Steueramt. Da auch dem Steueramt Fehler unterlaufen können, ist eine Überprüfung der Würdigung durch den Steuerpflichtigen oder dessen Berater oft sinnvoll ist.

Mir wurden vor ca. 10 Jahren ein paar Bitcoin gestohlen auf einer Online-Börse. Davon habe ich auch einen Nachweis. Nun habe ich unerwartet einen Teil davon zurückerhalten. Der Wert ist jetzt im 6-stelligen CHF-Bereich. Wie soll ich bei der Steuererklärung vorgehen?

Michael Rüegger: Deklarieren Sie den Teil in Ihrer Steuererklärung, den Sie zurückerhalten haben. Damit die Steuerbehörden nicht von einer versuchten Steuerhinterziehung ausgehen empfehle ich Ihnen darüber hinaus, in einem kurzen Begleitschreiben auf die Umstände des Diebstahls hinzuweisen inkl. Nachweis.

Meine Tochter hat die Ausbildung abgeschlossen, wohnt aber weiterhin bei mir und bezahlt künftig eine kleine Miete. Wo muss ich diese Miete in der Steuererklärung eintragen und was hat das für Konsequenzen für den Eigenmietwert.

Michael Rüegger: Üblicherweise handelt es sich bei diesen Mieten um Unkostenbeiträge, nicht um Mieteinnahmen, da diese regelmässig, wenn überhaupt, kostendeckend sind und nicht renditegetrieben. Daher weiterhin den vollen Eigenmietwert zur Besteuerung bringen und, wenn überhaupt, in den Bemerkungen zur Steuererklärung auf den Unkostenbeitrag des Kindes an den Haushalt erwähnen. Dies ist jedoch nicht zwingend, da Sie kein steuerbares Einkommen mit Unkostenbeiträgen generieren. Von daher können Sie auf die Bemerkung auch verzichten.

Eine Person, 74-jährig, verwitwet, lebt von AHV und EL. In Mietwohnung und ohne Vermögen. Aufgrund von Steuerhinterziehung hat die Person per Anfang 2024 ca. 20'000 CHF Steuerschulden. Können die Steuerschulden über mehrere Jahre zurückbezahlt werden oder gibt es noch andere Möglichkeiten die Schulden zu eliminieren, z.B. Privatinsolvenz?

Michael Rüegger: Bitte beachten Sie, dass solche Fälle jeweils einer detaillierten Einzelbeurteilung unterzogen werden müssen und ich Ihnen daher nur allgemeine Informationen mit auf den Weg geben kann. Die Steuergesetze der Schweiz sehen in Notlagen grundsätzlich die Möglichkeit vor, Steuern zu erlassen. Dies wäre ein möglicher Anknüpfungspunkt für die Lösung Ihres Anliegens. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit von Schuldenberatungen. Diesbezüglich können Sie sich bei der Wohnsitzgemeinde oder beim Kanton erkundigen. Ich hoffe, damit weiterzuhelfen und wünsche alles Gute.

Wir wohnen im Kanton Zürich. Meine Frau arbeitet als unselbstständig erwerbend ausschliesslich von zu Hause aus. Sie hätte grundsätzlich die Möglichkeit, im Geschäft zu arbeiten, aber der Chef hat nach Cororna das Homeoffice weitergeführt und allen erlaubt, weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten. Ich frage mich jetzt, was ich bei den Berufsauslagen für die Steuererklärung 2023 abziehen darf. Während Corona konnte man einfach die Kosten abziehen, die beim Arbeiten im Büro angefallen wären. Kann ich weiterhin ÖV und Essen abziehen?

Hans Feldmann: In der Steuerperiode 2023 sind die Kosten für Transport und Verpflegung nur abzugsfähig, wenn sie effektiv angefallen sind.

Ich habe über das ganze Jahr eine zahnärztliche Behandlung erhalten und jeden Monat eine Rechnung für die jeweiligen Behandlungen erhalten. Muss ich jetzt jede Rechnung beilegen?

Michael Rüegger: Grundsätzlich sind alle Rechnungen einzureichen, da Sie die Auslagen belegen müssen. Fragen Sie doch bei der Zahnarztpraxis nach, ob Sie eine Zusammenstellung aller Kosten für das Gesamtjahr erhalten könnten. Diese Zusammenstellung könnten Sie dann der Steuererklärung beilegen.

Ich wohnte bis 5.1.23 in einer Eigentumswohnung im Kanton Zürich und zog dann ins neue Eigenheim in den Kanton Aargau. Die Eigentumswohnung im Kanton Zürich wurde Mitte Oktober 23 verkauft. Muss ich nun in der Steuererklärung beide Wohneigentümer angeben mit Eigenmietwert sowie Schuldzinsen und eine Kopie der Steuererklärung resp. des Steuerformulars an das Steueramt des letzten Wohnorts im Kanton Zürich senden?

Hans Feldmann: Die Steuererklärung 2023 müssen Sie im Kt. AG einreichen. Die Zürcher Liegenschaft ist im Liegenschaftenverzeichnis zu erfassen, wobei Sie den Eigenmietwert ZH nur im Umfang von 5/360 zu deklarieren haben. Der Vermögenssteuerwert der ZH-Liegenschaft wird im Kt. ZH bis zum Verkauf besteuert. Dem Kt. ZH können Sie eine Kopie der AG-Steuererklärung einreichen.

Bin weiblich, pensioniert. und geschieden. Lebe von Fr. 3'200.- monatlich. (Pensionskasse und AHV). Als Hauswartin verdiene ich ca Fr. 2'000.- jährlich. Frage: Kann ich vom Nebenverdienst irgendwelche Abzüge machen oder muss ich dies voll versteuern?

Stefan Stauffiger: Sie können die Berufsauslagen für Nebenerwerb geltend machen. Diese betragen für die Direkte Bundessteuer pauschal 20% vom Nebenerwerb, mindestens jedoch CHF 800. In Ihrem Fall können Sie damit CHF 800 als Berufsauslagen geltend machen. Für die Staats- und Gemeindesteuern kennen die meisten Kantone die vergleichbare Regelung.

Ich und meine Frau (verheiratet) haben letzten Herbst (2023) eine Eigentumswohnung gekauft. Der Eigenmietwert wurde aber für das ganze Jahr berechnet. Können wir einfach 1/4 des Eigenmietwerts bei den Steuern angeben und wo kann man das eintragen? Wir haben zusätzlich in unserer Eigentumswohnung einen Einbauschrank machen lassen. Können wir diesen von den Steuern abziehen?

Hans Feldmann: Der Eigenmietwert ist im Jahr des Erwerbs nur im Umfang der Nutzungszeit deklarieren, d.h. 1/4 für die Steuerperiode 2023. Der Einbauschrank ist abzugsfähig, sofern eine vorbestehende Installation ersetzt wurde. Wurde er neu erstellt, können Sie die Kosten später beim Verkauf als Anlagekosten für die Grundstückgewinnnsteuer geltend machen.