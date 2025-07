Der beliebte Wunschfilm geht in die dritte Runde und zwar dreimal im Sommer auf SRF 1. Für Überraschung sorgt Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer. Er verkündet den Gewinnerfilm kurz vor der Ausstrahlung. «Mein Familienfilm» wird auf SRF 1 am Samstag, 19. Juli um 20.10 Uhr ausgestrahlt.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach bereits zwei erfolgreichen Neuauflagen des Wunschfilms letzten Sommer und an Weihnachten 2024 bringt SRF den Wunschfilm zurück in die sommerlichen Stuben. Das Publikum darf bei «Mein Wunschfilm» nun wieder fleissig für seinen Lieblingsfilm abstimmen. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung das Geheimnis. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden. Die Abstimmung erfolgt bequem Online.

Sommerzeit ist oft auch Familien-Zeit. Zur Einstimmung auf die «schrecklich nette Familie» standen diese drei unterhaltsamen Filme zur Auswahl: «Der Nachname» – Wenn Mama Dorothea ruft, reist die ganze Familie nach Lanzarote. Sie möchte ihren erwachsenen Kindern etwas eröffnen. Sönke Wortmanns Fortsetzung seines streitlustigen Kinohits «Der Vorname» mit Starbesetzung. «Wanda mein Wunder» – Turbulente Tragikomödie mit provokanter Sicht einer Gastarbeiterin auf die Schweizer Wohlstandsgesellschaft. Regie führte Bettina Oberli. «Monsieur Claude und seine Töchter» – Die Familien-Multikulti-Komödie aus Frankreich. Dieser Film braucht nicht viel Erklärung.

Hier die Abstimmungsresultate der Kategorie «Mein Familienfilm»:

Der Gewinner ist «Der Nachname» mit 46%

Auf dem zweiten Platz liegt: «Monsieur Claude und seine Töchter» mit 29%

Glücklicher Dritter wurde «Wanda mein Wunder» mit 26%