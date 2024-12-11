Der beliebte Wunschfilm geht in die vierte Runde, und zwar zweimal an den Feiertagen auf SRF 1. Sie dürfen nun fleissig abstimmen. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden: Die Abstimmung erfolgt bequem online. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung, welcher Film gewonnen hat.
Diese Filme stehen zur Auswahl
- «Ghostbusters» – DIE Original-Horrorkomödie aus den tiefen 1980er Jahren, einer Zeit vor CGI, als mit grossem Aufwand Kameratricks, optische Illusionen und Stop-Motion Puppentrick für die Geister und Effekte verwendet wurden.
- «Der Club der toten Dichter» – das bekannte Coming-of-Age-Drama mit einem herausragenden Robin Williams. Im Jahr 1959 an einem College, an dem Tradition, Ehre und Disziplin vorherrschen, bringt der neue Englischlehrer John Keating auf unkonventionelle Art frischen Wind und eigenständige Gedanken in das Klassenzimmer.
- «Die glorreichen Sieben» – eine actiongeladene Neuauflage des Westernklassikers mit Denzel Washington, Chris Pratt und Ethan Hawke. Im Wilden Westen 1879, Söldner Chisolm rekrutiert aus Outlaws, Kopfgeldjägern, Profikillern und Spielern eine schlagkräftige Truppe, um einem Städtchen gegen den gnadenlosen Ausbeuter Bartholomew Bogue beizustehen.