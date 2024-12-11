Der beliebte Wunschfilm geht in die vierte Runde, und zwar zweimal an den Feiertagen auf SRF 1. Sie dürfen nun fleissig abstimmen. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden: Die Abstimmung erfolgt bequem online. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung, welcher Film gewonnen hat.

Diese Filme stehen zur Auswahl