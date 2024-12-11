Rechtzeitig zu den Feiertagen liegen wieder zwei Wunschfilmprogramme unter dem Weihnachtsbaum. Hier geht es zum Online-Voting von «Mein Kultfilm».

Der beliebte Wunschfilm geht in die vierte Runde, und zwar zweimal an den Feiertagen auf SRF 1. Sie dürfen nun fleissig abstimmen. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden: Die Abstimmung erfolgt bequem online. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung, welcher Film gewonnen hat.

Stellen Sie sich vor, es ist bereits der 2. Januar. Erholen Sie sich dann noch von der Silvesternacht? Oder kurven Sie bereits die schwarze Piste hinunter? Ist ein Neujahrsputz angesagt? Oder ruft die Arbeit? Was auch immer dieser Tag bringt, Sie können bis um 17 Uhr noch Ihren Favoriten unter drei kultigen Filmen auswählen.

Diese Filme stehen zur Auswahl