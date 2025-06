Der beliebte Wunschfilm geht in die dritte Runde und zwar dreimal im Sommer auf SRF 1. Für Überraschung sorgt Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer. Er verkündet den Gewinnerfilm kurz vor der Ausstrahlung. «Mein Reisefilm» wird auf SRF 1 am Samstag, 05. Juli um 20.10 Uhr ausgestrahlt.

Nach bereits zwei erfolgreichen Neuauflagen des Wunschfilms letzten Sommer und an Weihnachten 2024 bringt SRF den Wunschfilm zurück in die sommerlichen Stuben. Das Publikum darf bei «Mein Wunschfilm» nun wieder fleissig für seinen Lieblingsfilm abstimmen. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung das Geheimnis. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden. Die Abstimmung erfolgt bequem online.

Passend zur Saison und zu den grossen Ferien stehen diese drei Spielfilme mit reiselustigen Hauptfiguren zur Auswahl. «Die goldenen Jahre» – Der Schweizer Kinohit mit Esther Gemsch und Stefan Kurt auf einer turbulenten Kreuzfahrt; «Eat Pray Love» – Mit Julia Roberts auf einer Reise zu sich selbst und nach Italien, Indien und Bali; «Tod auf dem Nil» – Auf einer Nil-Flussfahrt mit dem berühmten Detektiv Hercule Poirot. Wir zeigen das Remake von 2022 mit Kenneth Branagh, der Poirot spielt und Regie führte.

