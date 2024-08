Vor fünf Jahren traf Gianluca Biggi ein Blitz. Der heute 53-Jährige stand auf dem Golfplatz, als das Gewitter scheinbar schon vorbeigezogen ist – der Himmel war blau. Als erneut ein Gewitter aufzog, stellte er sich in einen Unterstand. Da schlug ein Blitz erst in einen Baum, dann in Biggis Kopf ein.

Inzwischen hat sich der Gstaader soweit erholt, dass er wieder als Finanzanalyst arbeiten kann. Aber ein Blitzeinschlag hinterlässt Spuren.