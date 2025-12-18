Inhalt
Nationaler Solidaritätstag
-
«Da kamen Kinder mit Schuss-, Stich- oder Schnittverletzungen»
Autor:
Am Ticker sind Max Fischer und Angela Wagner
- «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
- Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Von 7 bis 23 Uhr können Sie unter 0800 87 07 07 anrufen und oder online direkt spenden.
- SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.
Themen in diesem Liveticker
-
«Da kamen Kinder mit Schuss-, Stich- oder Schnittverletzungen»
-
«Es ist wichtig, Kinder Stimmen und Chancen zu geben»
-
Zwischen Alleinerziehung, Geldsorgen und Stress:
-
Aktueller Spendenstand vor 15.00 Uhr: 1'665'519 CHF
-
Röbi Koller erzählt von sehr spendablen Personen
-
30'000-50'000 Kinder in der Schweiz müssen betreut werden
-
Wofür wird eigentlich gesammelt? Wie helfen die Spenden?
-
«Für Kinder sind viele bereit zu spenden.»
-
Leben in prekären Verhältnissen
-
Düstere Prognose aufgrund fehlender Gelder: 14 Millionen Tote
Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr