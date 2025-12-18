 Zum Inhalt springen

Nationaler Solidaritätstag «Da kamen Kinder mit Schuss-, Stich- oder Schnittverletzungen»

  • «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
  • Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Von 7 bis 23 Uhr können Sie unter 0800 87 07 07 anrufen und oder online direkt spenden.
  • SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.

Themen in diesem Liveticker

  • «Da kamen Kinder mit Schuss-, Stich- oder Schnittverletzungen»
  • «Es ist wichtig, Kinder Stimmen und Chancen zu geben»
  • Zwischen Alleinerziehung, Geldsorgen und Stress:
  • Aktueller Spendenstand vor 15.00 Uhr: 1'665'519 CHF
  • Röbi Koller erzählt von sehr spendablen Personen
  • 30'000-50'000 Kinder in der Schweiz müssen betreut werden
  • Wofür wird eigentlich gesammelt? Wie helfen die Spenden?
  • «Für Kinder sind viele bereit zu spenden.»
  • Leben in prekären Verhältnissen
  • Düstere Prognose aufgrund fehlender Gelder: 14 Millionen Tote

Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr

