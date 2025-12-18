 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Nationaler Solidaritätstag KKS: «Fehlende Gelder der USA lassen sich nicht einfach ersetzen»

Autor: 

Teilen
  • «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
  • Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Von 7 bis 23 Uhr können Sie unter 0800 87 07 07 anrufen und oder online direkt spenden.
  • SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.

Themen in diesem Liveticker

  • Leben in prekären Verhältnissen
  • Düstere Prognose aufgrund fehlender Gelder: 14 Millionen Tote
  • Karin Keller-Sutter über fehlende Gelder für die Hilfswerke
  • Gekürzte Gelder: Unterstützung für 6 Millionen Menschen fällt weg
  • «Ganz viele Betroffene, die Spenden wollen»
  • «Kinder sind unsere Zukunft.»
  • Eltern-Kind-Zentrum
  • TV-Moderator mit Krisenbildern konfrontiert
  • Frischgebackene Urgrossmutter spendet aus Freude
  • Kinderfreundliche Räume in Asylzentren

Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)