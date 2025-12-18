Inhalt
Nationaler Solidaritätstag
-
KKS: «Fehlende Gelder der USA lassen sich nicht einfach ersetzen»
Autor:
Am Ticker sind Max Fischer und Angela Wagner
- «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
- Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Von 7 bis 23 Uhr können Sie unter 0800 87 07 07 anrufen und oder online direkt spenden.
- SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.
Themen in diesem Liveticker
-
Leben in prekären Verhältnissen
-
Düstere Prognose aufgrund fehlender Gelder: 14 Millionen Tote
-
Karin Keller-Sutter über fehlende Gelder für die Hilfswerke
-
Gekürzte Gelder: Unterstützung für 6 Millionen Menschen fällt weg
-
«Ganz viele Betroffene, die Spenden wollen»
-
«Kinder sind unsere Zukunft.»
-
Eltern-Kind-Zentrum
-
TV-Moderator mit Krisenbildern konfrontiert
-
Frischgebackene Urgrossmutter spendet aus Freude
-
Kinderfreundliche Räume in Asylzentren
Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr