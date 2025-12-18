 Zum Inhalt springen

Nationaler Solidaritätstag Spendenstand: 2'087'408 CHF

  • «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
  • Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Von 7 bis 23 Uhr können Sie unter 0800 87 07 07 anrufen und oder online direkt spenden.
  • SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.

  • Der Liveticker ist fertig. Und die 2 Millionen geknackt
  • Sie hat den Spendentag eröffnet ...
  • Dani Fohrler gibt einen Rückblick ...
  • Ab 19.00 Uhr am Telefon: Philipp Fankhauser!
  • Fehdi Benbella erlebte als Kind häusliche Gewalt
  • Wie kann man spenden?
  • «Das ist ein ganz wichtiger Tag»
  • Der weg zur zweiten Millionen ist geebnet: 1'849'150 CHF
  • «Auch kleine Spenden sind wichtig»
  • Befinden Sie sich gerade in Bern?

