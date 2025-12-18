Der Liveticker ist fertig. Und die 2 Millionen geknackt

Sie hat den Spendentag eröffnet ...

Dani Fohrler gibt einen Rückblick ...

Ab 19.00 Uhr am Telefon: Philipp Fankhauser!

Fehdi Benbella erlebte als Kind häusliche Gewalt

Wie kann man spenden?

«Das ist ein ganz wichtiger Tag»

Der weg zur zweiten Millionen ist geebnet: 1'849'150 CHF

«Auch kleine Spenden sind wichtig»