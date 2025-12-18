Inhalt
Nationaler Solidaritätstag
Spendenstand nach Solidaritätstag: 3'523'675 CHF
Am Ticker waren Max Fischer und Angela Wagner, Videos: Lars Epting
- «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
- Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Jetzt online spenden.
- SRF 1 berichtete aus der Sammelzentrale und zeigte anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.
Der Liveticker ist fertig. Und die 2 Millionen geknackt
Sie hat den Spendentag eröffnet ...
Dani Fohrler gibt einen Rückblick ...
Ab 19.00 Uhr am Telefon: Philipp Fankhauser!
Fehdi Benbella erlebte als Kind häusliche Gewalt
Wie kann man spenden?
«Das ist ein ganz wichtiger Tag»
Der weg zur zweiten Millionen ist geebnet: 1'849'150 CHF
«Auch kleine Spenden sind wichtig»
Befinden Sie sich gerade in Bern?
Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr