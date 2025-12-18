Inhalt
Nationaler Solidaritätstag
Zusammen für Kinder in Krisen
Autor:
Am Ticker sind Max Fischer und Angela Wagner
18.12.2025, 07:19
- «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
- Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit.
- SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.
Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr