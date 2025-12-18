 Zum Inhalt springen

Nationaler Solidaritätstag Zusammen für Kinder in Krisen

18.12.2025, 07:19

  • «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
  • Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit.
  • SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.

Themen in diesem Liveticker

  • Die Telefonzentrale der Glückskette bei SRF 1
  • Die Bundespräsidentin zum Thema Gewalt an Kindern
  • Dani Fohrler begleitet Sie heute durch den Solidaritätstag
  • Die Bundespräsidentin eröffnet die Spendenaktion
  • Herzlich willkommen zum Solidaritätstag 2025 von Radio SRF 1

Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr

