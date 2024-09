Per E-Mail teilen

Am 29. und 30. September um 09.30 Uhr ist es so weit: Die Sonne scheint durch das Martinsloch auf den Turm der Kirche in Elm (GL). Falls Sie das Naturspektakel beobachten, freuen wir uns über Ihr Bild.