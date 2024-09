Am 29. und 30. September um 09.30 Uhr ist es so weit: Die Sonne scheint durch das Martinsloch auf den Turm der Kirche in Elm (GL). Falls Sie das Naturspektakel beobachtet haben, freuen wir uns über Ihr Bild per Mail.

1 / 4 Legende: Marco Müller aus Zürich hat sich am Sonntag mit Freunden das Spektakel angesehen. Marco Müller 2 / 4 Legende: Liselotte Isler hat das Spektakel am 29. September 2024 beobachtet. «Einfach spitze!» schreibt sie. Liselotte Isler 3 / 4 Legende: Am 29. September 2000 strahlte die Morgensonnedurch das 20 Meter hohe Martinsloch in den Tschingelhoernern auf Elm im Sernftal. Keystone/Arno Balzarini 4 / 4 Legende: Auch bei Vollmond wirken die Glarner Alpen spektakulär. Finden Sie das Martinsloch? Tobias Ryser