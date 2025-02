Kommen jetzt die selbst fahrenden Busse und Taxis?

Die Anpassung im Strassenverkehrsrecht ermöglicht Pilotprojekte, die aus dem «Pilot-Stadium» herauswachsen können. Sie sind näher an der Realität und am Alltag, als die selbst fahrenden Shuttles der letzten Jahre. Diese fuhren im Schritt-Tempo, leiteten wegen Laub auf der Strasse eine Vollbremsung ein und mussten immer eine Kontrollperson an Bord haben. Die Frage nach den Vorteilen und möglichen Geschäftsmodellen solcher Vehikel hat sich nie wirklich gestellt.

Das ändert sich nun: Im zürcherischen Furttal etwa werden schon dieses Jahr eine Handvoll automatisierter, Fahrzeuge ohne Fahrer die Lücke zwischen Heim und S-Bahnhöfen füllen. Vorerst auch als Pilotprojekt, aber die Chancen für einen anschliessenden Dauerbetrieb stehen gut: Die Technologie ist mittlerweile so gereift, dass nicht mehr die Frage der technischen Machbarkeit im Vordergrund steht. Der Fokus liegt darauf, auszuprobieren, mit welchen Angeboten die Leute die Robotertaxis nutzen. Auch kann man untersuchen, wie die Akzeptanz gefördert werden kann und wie sich die Fahrzeuge in den bestehenden öffentlichen Verkehr optimal einbinden lassen.

Im Idealfall ergänzen automatisierte Fahrzeuge das bestehende ÖV-Angebot. Sie sind (auch) in der SBB-App integriert und Bestandteil der Tarifstruktur, also beispielsweise mit dem GA benutzbar. Wenn das gelingt, werden Busse ohne Fahrpersonal schon in zehn Jahren in einigen Regionen zum gewohnten Strassenbild gehören. Die Technologie ist da und der Gesetzgeber war – für einmal – der technologischen Entwicklung einen Schritt voraus. Beste Voraussetzungen, den ÖV nicht komplett neu, aber teilweise innovativ zu überdenken.