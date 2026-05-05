Als Ausflugstipp im Mai empfiehlt SRF-Outdoor-Redaktor Marcel Hähni eine anspruchsvolle Bergtour zum Ursprung der Sihl.

Die Sihl mündet unter dem Hauptbahnhof Zürich in die Limmat. Unter einem der verkehrsreichsten Knotenpunkte Europas, an dem täglich über 400'000 Pendler und Reisende unterwegs sind, deutet nichts mehr auf den ruhigen und mystischen Bergsee in der Region Ybrig im Kanton Schwyz hin, wo die Quelle der Sihl liegt.

Marcel Hähni Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wander- und Schneeschuh-Wanderleiter. Zu seinen bevorzugten Wanderzielen gehören die Zentralschweiz und die Ostschweiz mit dem Alpstein, dem Rätikon und dem Engadin. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch und am Radio über seine neuesten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Startpunkt ist die Bushaltestelle Ochsenboden auf 929 m ü. M. bei Studen SZ. Von hier aus folgt man dem Wanderweg Richtung Gribschli/Sihlseeli. Das erste Stück führt noch über eine wenig befahrene Strasse mitten durch den Golfplatz Ybrig – ein überraschender Auftakt, bevor die Landschaft dann aber schnell alpiner wird.

Wer genau hinschaut, entdeckt hier auch ein Gelände, das eingezäunt und videoüberwacht ist. Hinter den Gittern geht es vermeintlich ins Nirgendwo, aber der Ochsenboden ist Teil eines Geländes der Rüstungsfirma Rheinmetall Schweiz, die hier Waffen und Munition testet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Das Sihlseeli liegt auf einer Höhe von 1825 Metern über Meer in einer Mulde unterhalb des Saaspasses und ist von Alpwiesen und Bergwänden umgeben. Der See erhielt seinen Namen, weil hier die Sihl entspringt. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 1 / 6 Legende: Das Sihlseeli liegt auf einer Höhe von 1825 Metern über Meer in einer Mulde unterhalb des Saaspasses und ist von Alpwiesen und Bergwänden umgeben. Der See erhielt seinen Namen, weil hier die Sihl entspringt. SRF/Marcel Hähni

Bild 2 von 6. Das Sihlseeli hat einen unterirdischen Abfluss, wirkt etwas geheimnisvoll und ist ein beliebter Treffpunkt für Fischer. Im Frühling werden hier jeweils Saiblinge/Rötel ausgesetzt. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 2 / 6 Legende: Das Sihlseeli hat einen unterirdischen Abfluss, wirkt etwas geheimnisvoll und ist ein beliebter Treffpunkt für Fischer. Im Frühling werden hier jeweils Saiblinge/Rötel ausgesetzt. SRF/Marcel Hähni

Bild 3 von 6. Durch den Bergwald und auf Wanderwegen geht es rund 1000 Höhenmeter hinauf. Nach knapp drei Stunden geht die Landschaft über zu weiten Alpwiesen, die von kleinen Bächen durchzogen sind. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 3 / 6 Legende: Durch den Bergwald und auf Wanderwegen geht es rund 1000 Höhenmeter hinauf. Nach knapp drei Stunden geht die Landschaft über zu weiten Alpwiesen, die von kleinen Bächen durchzogen sind. SRF/Marcel Hähni

Bild 4 von 6. Die Wanderung zum Sihlseeli von Studen/Ochsenboden aus wird als mittel bis schwer eingestuft. Sie erfordert eine gute Kondition und Trittsicherheit. Wanderzeit: 5.5 bis über 6 Stunden. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 4 / 6 Legende: Die Wanderung zum Sihlseeli von Studen/Ochsenboden aus wird als mittel bis schwer eingestuft. Sie erfordert eine gute Kondition und Trittsicherheit. Wanderzeit: 5.5 bis über 6 Stunden. SRF/Marcel Hähni

Bild 5 von 6. Diese Wanderung verbindet Wasser und eine abwechslungsreiche voralpine Landschaft in der Zentralschweiz. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 5 / 6 Legende: Diese Wanderung verbindet Wasser und eine abwechslungsreiche voralpine Landschaft in der Zentralschweiz. SRF/Marcel Hähni

Bild 6 von 6. Der Sihlsee ist der flächenmässig grösste Stausee der Schweiz. Der See wurde 1937 durch die SBB gebaut und wird zur Bahnstromgewinnung genutzt. Bildquelle: Keystone/Walter Bieri. 6 / 6 Legende: Der Sihlsee ist der flächenmässig grösste Stausee der Schweiz. Der See wurde 1937 durch die SBB gebaut und wird zur Bahnstromgewinnung genutzt. Keystone/Walter Bieri Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Strasse schlängelt sich dem Hang entlang, bald begleitet sie die wilde Sihl, mehrfach queren kleine Seitenbäche den Weg. Im Gribschli beginnt der weiss-blau markierte alpine Wanderweg. Hier wird es markant steiler: Durch schattigen Bergwald geht es rund 300 Höhenmeter zur Alp Fläschen hinauf.

Nach knapp einer Stunde öffnet sich die Landschaft. Sanfte Alpwiesen, kleine Wasserläufe und freie Sicht auf die Berggipfel prägen nun die Szenerie.

Wanderwegsperrung wegen Herdenschutzhunden Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF / Marcel Hähni Während des Sommers ist der Bergwanderweg hinauf zum Sihlseeli ab Gribschli-Fläschlihöchi gesperrt, da sich Schafe dort aufhalten und diese durch Hütehunde beaufsichtigt werden. Der Bergweg (rot/weiss) Lauiberg über Stegleren ist offen. Bei Fragen können Sie sich beim Tourismusbüro Ybrig melden unter +41 55 414 26 26. Zum Artikel: Richtig reagieren bei Begegnungen mit Wild- und Herdentieren Wegbeschreibung Ochsenboden (Unteriberg/Studen) – Schwyzerblätz – Gribschli – Fläschen – Chilenmatthütte – Sihlseeli – ev.Saaspass – Sihlseeli – Lauiberghütte – Untersihl – Gribschli – Schwyzerblätz – Ochsenboden

Schritt für Schritt nähert sich das idyllische Sihlseeli auf rund 1825 m ü. Meer: Es ist ein kleiner abgeschiedener Bergsee, geheimnisvoll mit einem unterirdischen Abfluss. Hier liegt der Ursprung: die Quelle der Sihl.

Im Frühling setzt der Fischereiverein Einsiedeln Saiblinge aus, und mit einem gültigen Patent ist das Fischen hier erlaubt. Für mich als Wanderer ist es ein perfekter Rastplatz – aussichtsreich, erfrischend und ursprünglich.

Legende: Der Seesaibling «Salvelinus alpinus», im Volksmund «Zuger Roetel» genannt. Keystone / Alexandra Wey

Der Rückweg führt nun über einen Bergwanderweg via Untersihl. Beim Stägli wird noch einmal die Sihl überquert, bevor man beim Gribschli wieder auf den bekannten Hinweg trifft. Alternativ bietet sich auch eine Kammüberschreitung ins Wägital an: über den Saaspass Richtung Au mit einem Abstieg zum Wägitalersee im anderen Tal. Eine schöne, aber noch längere Tour in alpinem Gelände.

Gerade alpine Passagen verlangen Trittsicherheit und gute Vorbereitung. Das heisst für mich: Wetter prüfen, Kartenmaterial mitnehmen, genügend Zeit für die Wanderung und einen Schwatz mit dem Alphirten einrechnen. Reist man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, gehören auch Ankunfts- und Abfahrtszeiten zur Tourenplanung.

Diese Tour zum Sihlseeli verbindet für mich alpine Ursprünglichkeit, abwechslungsreiche Landschaft und stille Naturerlebnisse – ideal für alle, die eine weniger überlaufene Bergwanderung in der Zentralschweiz suchen.