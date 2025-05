Auf der Wanderung zum Bibersee im Kanton Zug machen wir Halt in Milchopolis und begeben uns auf einen Streifzug durch Cham, der auch eine Reise in die Vergangenheit ist.

Über Milchopolis zum Bibersee – einer Naturschönheit in Stadtnähe

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Bibersee ist das einzige Binnengewässer der Gemeinde Cham ZG. Der See wurde im 19. Jahrhundert trockengelegt und in den Jahren 2014 und 2015 renaturiert. Die Wanderung des Monats Mai führt zum Bibersee, vorbei an blühenden Kirschbäumen, urbanem Stadtgebiet, der Autobahn und ehemaligen Wirtschaftsgebäuden von nationaler Bedeutung.

Marcel Hähni SRF-1-Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wanderleiter. Zu seinen bevorzugten Wanderzielen gehören die Zentralschweiz und die Ostschweiz mit dem Alpstein, dem Rätikon und dem Engadin. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch, in der SRF-News-App und am Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Der Start der Wanderung ist bei der S-Bahnhaltestelle «Chollermüli» etwas ausserhalb der Stadt Zug. Zuerst stand hier eine Kornmühle, dann eine Baumwollweberei, eine Schiffschraubenfabrik und ab 1955 wurden hier der «Bernina» Kinderwagen hergestellt.

Schon am Start der Wanderung trifft man unweigerlich auf Zuger Industriegeschichte.

Heute steht da, wo früher Kinderwagen hergestellt wurden die «Galvanik Zug», ein Kulturzentrum. Schon am Start der Wanderung trifft man unweigerlich auf Zuger Industriegeschichte. Zuerst geht es nun aber vom alten Industriegebiet hinunter an den Zugersee und dann am Strandweg entlang nach Cham – der Stadt, die einst als «Milchopolis» bezeichnet wurde.

Internationale Wirtschaftsgeschichte wurde hier geschrieben. 1866 gründete die amerikanische Familie Page in Cham die Anglo-Swiss Condensed Milk Company, die erste Kondensmilchfabrik Europas. Aus der «Milchsüdi,» wie sie die Einheimischen liebevoll nannten, wurde später der Nestlé-Konzern. Ab 1932 wurde der Betrieb in Cham schrittweise eingestellt. Die Gemeinde Cham ist aber bis heute zusammen mit Vevey Firmensitz von Nestlé.

Bereits ab dem Jahr 1657 wurde an der Lorze, dem Fluss, der durch Cham fliesst, eine Papiermühle betrieben. Ab 1881 produzierte die Chamer Papierfabrik als erste in der Schweiz Zellstoffpapier. Die «Papieri» wurde zum grössten Arbeitgeber in der Region. 2015 wurde der Betrieb eingestellt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Cham ist die drittgrösste Stadt im Kanton Zug. Die Stadt liegt an der Lorzenebene. Von hier aus fliesst der Fluss Lorze Richtung Reuss. Bildquelle: Keystone/Alessandro Della Bella. 1 / 6 Legende: Cham ist die drittgrösste Stadt im Kanton Zug. Die Stadt liegt an der Lorzenebene. Von hier aus fliesst der Fluss Lorze Richtung Reuss. Keystone/Alessandro Della Bella

Bild 2 von 6. Im Jahr 1657 erstellten zwei Stadtzuger Bürger an der Lorze eine Papiermühle. Ab 1881 produzierte die Chamer Fabrik als erste in der Schweiz Zellstoffpapier. 2015 wurde der Betrieb eingestellt. Bildquelle: Keystone/Sigi Tischler. 2 / 6 Legende: Im Jahr 1657 erstellten zwei Stadtzuger Bürger an der Lorze eine Papiermühle. Ab 1881 produzierte die Chamer Fabrik als erste in der Schweiz Zellstoffpapier. 2015 wurde der Betrieb eingestellt. Keystone/Sigi Tischler

Bild 3 von 6. Urban und Natur. Der Kanton Zug ist einer der kleinsten Kantone der Schweiz. Er ist urban, hat aber viele verschiedene Naturschutzgebiete. Zum Beispiel auf dem Zugerberg oder in einem Teil des Rothenthurmer Moors. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 3 / 6 Legende: Urban und Natur. Der Kanton Zug ist einer der kleinsten Kantone der Schweiz. Er ist urban, hat aber viele verschiedene Naturschutzgebiete. Zum Beispiel auf dem Zugerberg oder in einem Teil des Rothenthurmer Moors. SRF/Marcel Hähni

Bild 4 von 6. Der Bibersee ist das einzige Binnengewässer der Gemeinde Cham. Seinen Namen hat er vom damals anwesenden Biber, dem grössten einheimischen Nagetier, erhalten. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 4 / 6 Legende: Der Bibersee ist das einzige Binnengewässer der Gemeinde Cham. Seinen Namen hat er vom damals anwesenden Biber, dem grössten einheimischen Nagetier, erhalten. SRF/Marcel Hähni

Bild 5 von 6. Enten trifft man am Bibersee zu jeder Jahreszeit. Aber auch der Biber wurde zwischenzeitlich wieder gesichtet. Im Jahr 2022 hatten Biber Dammkonstruktionen gebaut, die den Steg und das angrenzende Land geflutet hatte. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 5 / 6 Legende: Enten trifft man am Bibersee zu jeder Jahreszeit. Aber auch der Biber wurde zwischenzeitlich wieder gesichtet. Im Jahr 2022 hatten Biber Dammkonstruktionen gebaut, die den Steg und das angrenzende Land geflutet hatte. SRF/Marcel Hähni

Bild 6 von 6. Kanton der Kirsche. Die Kirschenkultur im Kanton Zug ist rund 600 Jahre alt und gehört seit 2011 zu den lebendigen Traditionen der Schweiz. Bildquelle: Keystone/ Alexandra Wey. 6 / 6 Legende: Kanton der Kirsche. Die Kirschenkultur im Kanton Zug ist rund 600 Jahre alt und gehört seit 2011 zu den lebendigen Traditionen der Schweiz. Keystone/ Alexandra Wey Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ziemlich genau in der Mitte der Gemeinde Cham führt jetzt der Wanderweg entlang der Lorze, hinaus in den Ortsteil Lindencham. Hier überquert man die Hauptstrasse und kommt in den Städtlerwald. Dieser grenzt an die schweizweit bekannte Autobahnverzweigung Blegi. Der Weg überquert die Autobahn und führt geradeaus zum Bibersee. Auf der einen Seite, die Autobahn Zürich – Luzern und auf der anderen Seite, kilometerweites Kulturland Richtung Knonauer Amt im Kanton Zürich.

Der Bibersee wurde im 19. Jahrhundert zur Landgewinnung trockengelegt. Erst zwischen 2014 und 2015 wurde er renaturiert und unter Naturschutz gestellt. Seinen Namen hat er vom damals anwesenden Biber, dem grössten einheimischen Nagetier, erhalten. Nachdem der Kanton bereits 1976 den Biber an der Sihl wieder ausgesetzt hatte, wurde dieser im Jahr 2022 zum ersten Mal wieder am Bibersee gesichtet. Von hier aus geht es nun an blühenden Kirschbäumen nach Steinhausen. Hier kann man auf den öffentlichen Verkehr umsteigen und mit besten Verbindungen Richtung Zürich oder zurück nach Zug fahren.