Legende: Die verschiedenen Fussabdrücke Beim Bestimmen helfen entsprechende Literatur. Peter Hunziker

Auf Spurensuche im Wald kann man zu jeder Jahreszeit aufbrechen. Jede Tierart hat ihre eigene Fussspur, die sie hinterlässt, und an der man sie mit etwas Glück und der Hilfe von einem Merkblatt erkennen kann.

Die Spur eines Fuchses zieht sich wie eine Schnur durch die Landschaft – der Fuchs «schnürt».

Die Spur einer Katze erkennt man daran, dass sie beim Laufen die Krallen einzieht.

Die Hasenspur ist sehr markant. Bei der Fortbewegung setzt der Hase die Hinterpfoten nebeneinander vor die hintereinander aufgesetzten Vorderpfoten.

Auch am Tannenzapfen kann man erkennen, welches Tier hier war. Zwischen den Schuppen sitzen nämlich nahrhafte Samen. Um an die Samen heranzukommen, müssen die Tiere diese Schuppen abziehen. Dabei wendet jede Tierart ihre eigene Technik an. Um die Tierart zu bestimmen, braucht es für den Laien meistens Hilfe von entsprechender Literatur.