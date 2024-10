5 / 5

Legende:

Christian Zeugin

schnupperte bereits während seiner Studienzeit in den USA erste Radioluft mit einer Radiotalkshow in Santa Fe, New Mexico. Heute leitet er das Radio SRF 1-Moderationsteam, ohne allerdings das Mikrofon ganz abgegeben zu haben: «Die Livesituation mit Gästen und Publikum ist für einen Radiomacher die schönste Form.»

SRF/Marion Nitsch