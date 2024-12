Was wissen Sie über HIV und Aids?

Der Welt-Aids-Tag wurde erstmals 1988 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen. Seither erinnern verschiedene Organisationen rund um den Globus jedes Jahr am 1. Dezember an die Krankheit Aids.

Dank moderner Therapien können viele Menschen mit HIV heute ein nahezu normales Leben führen. Dennoch machen Unwissenheit und Vorurteile ihnen das Leben oft unnötig schwer. Wie gut kennen Sie sich mit HIV und Aids aus? Testen Sie Ihr Wissen.