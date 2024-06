Per E-Mail teilen

Die grösste Vulkaninsel der Welt verblüfft. In Island gibt es etwa 800'000 Schafe, das sind mehr als doppelt so viele wie Einwohnerinnen und Einwohner. Sie leben in einem Land, das mit allerlei Eigenheiten verblüfft. Lernen Sie fünf davon im Quiz kennen und testen Sie Ihr Wissen.