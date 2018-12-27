Kabarettist Beat Schlatter und Moderator Christian Zeugin spielen Bingo auf Radio SRF 1. Immer am letzten Sonntag im Monat – ausser in dieser Woche – ausnahmsweise eine Woche früher.

Spielen Sie am Sonntag, 21. Dezember 2025 Radio-Bingo mit Christian Zeugin und Beat Schlatter. Als Hauptpreis wartet eine persönliche Krippenfigur auf Sie.

Der Hauptpreis der Radio Bingo Show im Dezember, kurz vor Weihnachten: Glamour pur für einen ganzen Abend. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird mit einer Luxuslimousine direkt vor die Theatertür zur nächsten Bingo Show von Beat Schlatter im Januar ins Bernhard Theater gefahren – stilvoll vorfahren wie ein Star. Und damit nicht genug: Im Saal wartet ein Ehrenplatz auf der Bühne, mitten im Geschehen, ganz nah dran an der Show. Ein Preis für alle, die ihr Bingo-Glück gerne mit einem grossen Auftritt verbinden.

So funktioniert die «Radio Bingo Show»

Am 21. Dezember 2025, von 14.00 bis 16.00 Uhr spielen Kabarettist Beat Schlatter und SRF 1-Moderator Christian Zeugin mit Hörerinnen und Hörern Bingo. Zu gewinnen gibt es in der «Radio Bingo Show» Preise, die es in sich haben. Sie sind ausgefallen und erfordern Courage.

Die Zahlen Ihrer Telefonnummer sind Ihre Bingo-Zahlen

Bei der Show werden fortlaufend Bingozahlen bekannt gegeben. Alle Hörerinnen und Hörer mit einer Schweizer Festnetz- oder Mobiltelefonnummer können an der «Radio Bingo Show» teilnehmen. Wer in der eigenen Telefonnummer drei übereinstimmende Bingozahlen vorweisen kann, hat die Chance auf den Hauptpreis.

Ihre persönlichen Bingo-Zahlen finden Sie heraus, indem Sie die Vorwahl und die erste Ziffer Ihrer Nummer streichen. Danach bleiben drei zweistellige Zahlen. Das sind Ihre Bingo-Zahlen. Wichtig: Alle Bingo-Zahlen sind zweistellig.

Beispiel: 079 132 13 21

Vorwahl und erste Zahl streichen: 079 132 13 21

Es bleiben die drei Bingozahlen: 32 13 21

Die drei Zahlen können in einer beliebigen Reihenfolge angewendet werden: 13 21 32 oder 13 32 21 oder 21 32 13 etc.

... und dann gibt's noch den Joker

In mehreren Segmenten der Sendung haben Mitspieler die Gelegenheit, eine Jokerzahl zu setzen. Diese bewegt sich zwischen 00 und 99. Viel Spass beim Mitmachen!

Aus den Sendungen: Rezepte der Künstlerinnen und Künstler

Das gesamte Spielreglement finden Sie hier