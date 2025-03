Kabarettist Beat Schlatter und Moderator Christian Zeugin spielen Bingo auf Radio SRF 1. Immer am letzten Sonntag im Monat – ausser in dieser Woche – ausnahmsweise eine Woche früher.

Spielen Sie am Sonntag, 30. März 2025 Radio-Bingo mit Christian Zeugin und Beat Schlatter – gewinnen Sie ein persönliches Treffen mit einem der profiliertesten Mordermittler der Schweiz.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Hauptpreis der Radio Bingo Show im März: Definitiv nicht käuflich und garantiert ein unvergessliches Erlebnis. Der Radio Bingo Königin oder dem Radio Bingo König winkt als Hauptpreis eine persönliche Begegnung mit einem der profiliertesten Mordermittler der Schweiz: Jürg Jordi, ehemaliger Mordermittler bei der KaPo Zürich.

In einem exklusiven und vertraulichen Mittagessen erzählt er aus dem Nähkästchen und schildert brisante Details, wie er auch internationale und spektakuläre Fälle löste – also, im wahrsten Sinne: Ein Mordspreis.»

So funktioniert die «Radio Bingo Show»

Am 30. März 2025, von 14.00 bis 16.00 Uhr spielen Kabarettist Beat Schlatter und SRF 1-Moderator Christian Zeugin mit Hörerinnen und Hörern Bingo. Zu gewinnen gibt es in der «Radio Bingo Show» Preise, die es in sich haben. Sie sind ausgefallen und erfordern Courage.

Die Zahlen Ihrer Telefonnummer sind Ihre Bingo-Zahlen

Bei der Show werden fortlaufend Bingozahlen bekannt gegeben. Alle Hörerinnen und Hörer mit einer Schweizer Festnetz- oder Mobiltelefonnummer können an der «Radio Bingo Show» teilnehmen. Wer in der eigenen Telefonnummer drei übereinstimmende Bingozahlen vorweisen kann, hat die Chance auf den Hauptpreis.

Ihre persönlichen Bingo-Zahlen finden Sie heraus, indem Sie die Vorwahl und die erste Ziffer Ihrer Nummer streichen. Danach bleiben drei zweistellige Zahlen. Das sind Ihre Bingo-Zahlen. Wichtig: Alle Bingo-Zahlen sind zweistellig.

Beispiel: 079 132 13 21

Vorwahl und erste Zahl streichen: 079 132 13 21

Es bleiben die drei Bingozahlen: 32 13 21

Die drei Zahlen können in einer beliebigen Reihenfolge angewendet werden: 13 21 32 oder 13 32 21 oder 21 32 13 etc.

... und dann gibt's noch den Joker

In mehreren Segmenten der Sendung haben Mitspieler die Gelegenheit, eine Jokerzahl zu setzen. Diese bewegt sich zwischen 00 und 99. Viel Spass beim Mitmachen!

Aus den Sendungen: Rezepte der Künstlerinnen und Künstler

Das gesamte Spielreglement finden Sie hier