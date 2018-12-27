Der Hauptpreis der «Radio Bingo Show» im Mai: ein kulinarischer Traum für alle Grillmeisterinnen und Grillmeister, bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst geht! Die Gewinnerin oder der Gewinner darf an einem professionellen Wurstkurs teilnehmen und dort seine ganz eigene, individuelle Wurst kreieren – oder wie die Profis sagen: wursten. Von der geheimen Gewürzmischung bis zum perfekten Dreh bestimmen Sie alles selbst. Das ultimative Highlight für Ihre nächste Gartenparty, exklusiv bei uns in der «Radio Bingo Show»!
So funktioniert die «Radio Bingo Show»
Am 31. Mai 2026, von 14.00 bis 16.00 Uhr, spielen SRF-1-Moderator Christian Zeugin und Kabarettist Beat Schlatter mit Hörerinnen und Hörern Bingo. Zu gewinnen gibt es in der «Radio Bingo Show» Preise, die es in sich haben. Sie sind ausgefallen und erfordern Courage.
Die Zahlen Ihrer Telefonnummer sind Ihre Bingo-Zahlen
Bei der Show werden fortlaufend Bingozahlen bekannt gegeben. Alle Hörerinnen und Hörer mit einer Schweizer Festnetz- oder Mobiltelefonnummer können an der «Radio Bingo Show» teilnehmen. Wer in der eigenen Telefonnummer drei übereinstimmende Bingozahlen vorweisen kann, hat die Chance auf den Hauptpreis.
Ihre persönlichen Bingozahlen finden Sie heraus, indem Sie die Vorwahl und die erste Ziffer Ihrer Nummer streichen. Danach bleiben drei zweistellige Zahlen. Das sind Ihre Bingozahlen. Wichtig: Alle Bingozahlen sind zweistellig.
Beispiel: 079 132 13 21
- Vorwahl und erste Ziffer streichen.
- Es bleiben die drei Bingozahlen: 32, 13, 21
- Die drei Zahlen können in einer beliebigen Reihenfolge angewendet werden: 13, 21, 32 oder 13, 32, 21 oder 21, 32, 13 etc.
… und dann gibt's noch den Joker
In mehreren Segmenten der Sendung haben Mitspielerinnen und Mitspieler die Gelegenheit, eine Jokerzahl zu setzen. Diese bewegt sich zwischen 00 und 99. Viel Spass beim Mitmachen!
Aus den Sendungen: Rezepte der Künstlerinnen und Künstler
- Älpler Magronen Backstage Engelberg
- Pastinakensüppchen von Christian Zeugin
- Griesssuppe nach Grossmutter Emmi von Christoph Hänsli
- Schoggikuchen von Karloline Schreiber
- Hot Rüebli Suppe von Marlis Spielmann
- Linzertorte aus der Oktobersendung
- Alles mit Aubergine von Franziska Furter
- Zopf von Augustin Rebetez
- Zuppo di vino rosso con... von Andrea Ehrat
- Glutenfreie vegane Lasagne von Giacomo Santiago Rogado