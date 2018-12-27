Spielen Sie am Sonntag, 31. Mai, Radio-Bingo mit Christian Zeugin und Beat Schlatter. Beim Hauptpreis geht es im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst.

Moderator Christian Zeugin und Kabarettist Beat Schlatter spielen Bingo auf Radio SRF 1. Immer am letzten Sonntag im Monat.

Der Hauptpreis der «Radio Bingo Show» im Mai: ein kulinarischer Traum für alle Grillmeisterinnen und Grillmeister, bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst geht! Die Gewinnerin oder der Gewinner darf an einem professionellen Wurstkurs teilnehmen und dort seine ganz eigene, individuelle Wurst kreieren – oder wie die Profis sagen: wursten. Von der geheimen Gewürzmischung bis zum perfekten Dreh bestimmen Sie alles selbst. Das ultimative Highlight für Ihre nächste Gartenparty, exklusiv bei uns in der «Radio Bingo Show»!

So funktioniert die «Radio Bingo Show»

Am 31. Mai 2026, von 14.00 bis 16.00 Uhr, spielen SRF-1-Moderator Christian Zeugin und Kabarettist Beat Schlatter mit Hörerinnen und Hörern Bingo. Zu gewinnen gibt es in der «Radio Bingo Show» Preise, die es in sich haben. Sie sind ausgefallen und erfordern Courage.

Die Zahlen Ihrer Telefonnummer sind Ihre Bingo-Zahlen

Bei der Show werden fortlaufend Bingozahlen bekannt gegeben. Alle Hörerinnen und Hörer mit einer Schweizer Festnetz- oder Mobiltelefonnummer können an der «Radio Bingo Show» teilnehmen. Wer in der eigenen Telefonnummer drei übereinstimmende Bingozahlen vorweisen kann, hat die Chance auf den Hauptpreis.

Ihre persönlichen Bingozahlen finden Sie heraus, indem Sie die Vorwahl und die erste Ziffer Ihrer Nummer streichen. Danach bleiben drei zweistellige Zahlen. Das sind Ihre Bingozahlen. Wichtig: Alle Bingozahlen sind zweistellig.

Beispiel: 079 132 13 21

Vorwahl und erste Ziffer streichen.

Es bleiben die drei Bingozahlen: 32, 13, 21

Die drei Zahlen können in einer beliebigen Reihenfolge angewendet werden: 13, 21, 32 oder 13, 32, 21 oder 21, 32, 13 etc.

… und dann gibt's noch den Joker

In mehreren Segmenten der Sendung haben Mitspielerinnen und Mitspieler die Gelegenheit, eine Jokerzahl zu setzen. Diese bewegt sich zwischen 00 und 99. Viel Spass beim Mitmachen!

Aus den Sendungen: Rezepte der Künstlerinnen und Künstler

Das gesamte Spielreglement finden Sie hier