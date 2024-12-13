So können Sie spenden Box aufklappen Box zuklappen Hier direkt spenden auf der Website der Glückskette.

Anruf in die Spendenzentrale: 0800 87 07 07 ( Donnerstag, 18.12.2025, von 7 bis 23 Uhr)

von 7 bis 23 Uhr) Direkt spenden via glueckskette.ch

Am Postschalter mit dem Vermerk «Kinder in Krisen»

Wofür sammelt die Glückskette bei der Solidaritätsaktion «Kinder in Krisen»?

Die Glückskette sammelt Spenden, um Kinder in der Schweiz und weltweit zu schützen, die Gewalt, Misshandlung, Vernachlässigung, Konflikte oder Belastungen erleben, die ihre Entwicklung gefährden. Die Mittel finanzieren Projekte, die Kindern ein sicheres Umfeld, Betreuung, psychosoziale Unterstützung und Zugang zu Bildung ermöglichen.

Warum liegt der Fokus auf Kindern in Krisen?

Weltweit wachsen Millionen Kinder in Umgebungen auf, die von Misshandlung, Armut, Vertreibung oder bewaffneten Konflikten geprägt sind. Gewalt und Unsicherheit bedrohen ihre Gesundheit, ihre Bildung, ihre Entwicklung und ihre Zukunftschancen. Kein Kind sollte unter solchen Bedingungen aufwachsen müssen.

Aufgrund der vielen Aktualitäten, die sich über das ganze Jahr ereignen, geht diese «Krise für Kinder» leider zu oft vergessen. Die Glückskette setzt sich seit ihrer ersten Sammlung vor bald 80 Jahren für Kinder in Not ein und möchte aus diesem Grund einen besonderen Fokus auf das Thema Kinder in Krisen legen.

Wie helfen die Spenden konkret – in der Schweiz und im Ausland?

Die Spenden finanzieren Projekte in vier zentralen Bereichen:

Prävention Stärkung gefährdeter Familien Förderung sicherer Betreuungsstrukturen Verhinderung von Gewalt, Frühehen und Kinderarbeit Betreuung und Schutz Schaffung sicherer Unterkünfte und Schutzräume Zugang zu medizinischer, psychologischer und pädagogischer Betreuung Psychosoziale Unterstützung Begleitung traumatisierter Kinder Förderung emotionaler Stabilität und familiärer Bindungen Bildung und Perspektiven Sicherstellung des Zugangs zu Schule und Lernangeboten in Krisenregionen Alternativen zu Ausbeutung und Gewalt

Wie wird entschieden, welche Projekte finanziert werden?

Die Glückskette trägt eine grosse Verantwortung dafür, dass Spenden dort eingesetzt werden, wo sie die grösste Wirkung entfalten. Im Ausland unterstützen wir ausschliesslich Projekte unserer geprüften Schweizer Partnerorganisationen. Sie reichen ein detailliertes Gesuch ein, das sorgfältig beurteilt und gegebenenfalls unterstützt wird.

Auch in der Schweiz werden die erhaltenen Projekteingaben genau geprüft, damit wir sicherstellen können, dass die Unterstützung den betroffenen Kindern und Familien tatsächlich hilft und nachhaltig wirkt.

Wie stellt die Glückskette sicher, dass die Spenden korrekt eingesetzt werden?

Die Glückskette kontrolliert jedes Projekt regelmässig – finanziell, administrativ und hinsichtlich der Wirkung. Alle Partnerorganisationen müssen strenge Qualitätsstandards erfüllen und Rechenschaft über die Spendenverwendung ablegen.

Wie werden die Spenden zwischen der Schweiz und dem Ausland aufgeteilt?

Die Mittel fliessen je zur Hälfte in Projekte in der Schweiz und in Projekte im Ausland.

Welche Regionen profitieren von den Spendengeldern?

Unterstützt werden Projekte in der Schweiz sowie in einigen der am stärksten betroffenen Regionen weltweit. Je nach Spenden können wir Projekte unserer Partner in diesen Ländern finanzieren:

Im Nahen Osten, zum Beispiel im Libanon oder Syrien

Sahelzone: Burkina Faso, Niger, Mali

Südasien und Südostasien: Afghanistan, Myanmar Bangladesch

Lateinamerika: Kolumbien

Diese Regionen wurden ausgewählt, weil die Schweizer Partnerorganisationen der Glückskette bereits über Erfahrung im Kontext und der Arbeit vor Ort verfügen, weil Kinder dort besonders hohen Risiken wie Konfliktgewalt, Ausbeutung, Vertreibung, Kinderarbeit und Frühverheiratung ausgesetzt sind. Die Glückskette unterstützt Projekte dort, wo der Bedarf hoch ist und wo zuverlässige, erfahrene Schweizer Partnerorganisationen arbeiten können.

Was ist die Glückskette?

Die Schweizerische Stiftung Glückskette verkörpert seit bald 80 Jahren den Solidaritätsreflex der Schweizer Bevölkerung. In Partnerschaft mit der SRG und privater Medien mobilisiert die Glückskette die Bevölkerung und sammelt Spenden bei grossen Naturkatastrophen, Konflikten sowie für die Kinderhilfe und für verletzliche Menschen in der Schweiz.

Im Ausland unterstützt sie humanitäre Projekte von 28 Schweizer Partnerorganisationen und in der Schweiz arbeitet sie bei Lücken im Schweizer Sozialsystem mit verschiedenen lokalen Organisationen zusammen. Die Glückskette ist unabhängig, transparent und verantwortungsbewusst und gewährleistet die Kontrolle der Projekte sowie die korrekte Verwendung der Spendengelder. Seit 1946 hat die Glückskette über zwei Milliarden Franken gesammelt.

Warum arbeitet die Glückskette mit akkreditierten Hilfswerken zusammen?

Die Glückskette ist ihren Spender:innen gegenüber verantwortlich dafür, dass die Gelder effizient und nachhaltig zugunsten der Betroffenen eingesetzt werden. Deshalb arbeiten wir mit Schweizer Hilfswerken zusammen, welche die Qualitätskriterien der Glückskette einhalten. Diese Hilfswerke sind erfahren und vor Ort gut vernetzt und sind für die Umsetzung der Hilfe selber verantwortlich. Damit wird sichergestellt, dass das Geld dorthin fliesst, wofür es bestimmt ist.

Wie stellt die Glückskette sicher, dass die Spenden am richtigen Ort ankommen?

Die Glückskette kontrolliert die Verwendung der Spendengelder regelmässig und sehr genau. Die humanitäre Hilfe im Ausland erfolgt durch die 28 geprüften Schweizer Partnerorganisationen der Glückskette. Diese Partnerschaften bestehen schon lange und es besteht ein gegenseitiges Vertrauen. So kann gewährleistet werden, dass Hilfsprojekte effizient und mit grösstmöglicher Wirkung für die betroffenen Menschen umgesetzt werden.

Die Hilfe der Glückskette und ihrer Partnerorganisationen folgt den humanitären Prinzipien Neutralität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Menschlichkeit.

In der Schweiz unterstützt die Glückskette verschiedene Projekte im Sozialbereich. Die Umsetzung erfolgt durch private Non-Profit-Organisationen aus dem Sozialbereich, die in diesen Themengebieten tätig sind. Auch hier kontrolliert die Glückskette die Projekte und Verwendung der Spenden regelmässig.

Warum ist es wichtig, etwas für die Kinder in der Schweiz zu tun?

In der Schweiz werden schätzungsweise jährlich zwischen 30 000 und 50 000 Kinder aufgrund von Misshandlung oder Gefährdung durch Kinderschutzorganisationen betreut. Viele Kinder, vor allem die jüngsten, sind isoliert und ohne angemessenen Schutz. Ihre Unterstützung trägt dazu bei, diesen Kindern ein sicheres Umfeld und eine stabile Zukunft zu ermöglichen.

Kinder unter sechs Jahren sind am stärksten von Misshandlung betroffen, da sie oft isoliert sind und noch nicht in Strukturen, wie zum Beispiel die Schule, eingebunden sind . gleichzeitig sind die ersten Lebensjahre entscheidend für ihre körperliche, emotionale und psychische Entwicklung – und Gewalt in diesem Alter kann schwere und langfristige Folgen haben.

Wie helfen die Projekte der Glückskette in der Schweiz?

Dank der Spenden können u. a.:

sichere Unterkünfte für Mütter und Kinder, die Gewalt erlebt haben, finanziert werden

geschützte Räume und Aktivitäten für traumatisierte Kinder geschaffen werden

spezialisierte psychologische Betreuung ermöglicht werden

Elternkompetenzen gestärkt und Familien in schweren Krisen stabilisiert werden

Fachpersonen in Kitas, Schulen und Vereinen geschult werden, um Misshandlung früh zu erkennen und zu verhindern

Warum sammelt die Glückskette für Projekte im Ausland?

Gewalt gegen Kinder oder Kindesmissbrauch ist ein weltweites Problem, aber in bestimmten Regionen wie dem Nahen Osten, Lateinamerika und der Sahelzone besonders akut. Dort sind Millionen von Kindern Gewalt ausgesetzt, werden ausgebeutet oder zwangsverheiratet, was ihre Zukunft gefährdet. Die richtige Unterstützung ist entscheidend, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und den Kindern Entwicklungsmöglichkeiten und eine bessere Zukunft zu bieten, unter anderem durch Bildung und Schutz.

Wie helfen internationale Projekte konkret?

Mit den Spendengeldern können u. a.:

sichere Lern- und Schutzräume eingerichtet werden

Bildungszugang für geflüchtete Kinder ermöglicht werden

psychosoziale Unterstützung für traumatisierte Kinder finanziert werden

Wie kann ich spenden?

Sie können spenden über:

glueckskette.ch

den Spendentelefonen am 18. Dezember

den Postschalter (Vermerk «Kinder in Krisen»)

Aktionen im Rahmen von SRF / Gib es Härz

Sind Spenden steuerlich abzugsfähig?

Ja, Spenden an die Glückskette sind in der ganzen Schweiz steuerlich abzugsfähig.

Kann ich bestimmen, wohin meine Spende fliesst?

Bei dieser Sammlung fliessen alle Spenden zweckgebunden in Projekte zugunsten von Kindern in der Schweiz und im Ausland. Eine weitere Zweckbindung ist nicht möglich.

Kann ich auch ohne Spende unterstützen?

Ja. Sie können die Aktion teilen, andere informieren oder lokale Spendenaktionen unterstützen oder Organisieren. Aufmerksamkeit und Solidarität sind ein wichtiger Teil der Hilfe.