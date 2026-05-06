Warum ist die Beziehungsdynamik zwischen Mann, Partnerin und Mutter besonders konfliktanfällig? Der Zürcher Psychotherapeut Felix Hof ordnet Spannungen im Familienkonstrukt ein.

«Entweder deine Mutter oder ich»: Psychosoziale Studien und Beratungsstellen berichten übereinstimmend, dass «Schwiegermutter‑Konflikte» eines der häufigsten Themen in Paar‑ und Familienberatungen sind.

Wenn Nähe zur Belastung wird

Konflikte mit Schwiegermüttern entstünden in den seltensten Fällen aus Bosheit, erklärt Felix Hof, ein Zürcher Psychotherapeut mit Schwerpunkt Paar- und Familientherapie. Vielmehr würden Erwartungen auf neue Lebensrealitäten prallen.

Eine neue Familienkonstellation kann auf Anhieb ‹matchen›, sie kann aber auch schwierig oder problematisch sein.

Eltern hätten über Jahre klare Vorstellungen davon, wie sich das Leben ihres Kindes entwickeln soll. Mit einer Liebesbeziehung des Kindes – und spätestens mit dessen eigenem Nachwuchs – gerät dieses Bild ins Wanken. «Eine neue Familienkonstellation kann auf Anhieb ‹matchen›, sie kann aber auch schwierig oder problematisch sein», sagt Hof. Da spiele die gegenseitige Ablösung eine zentrale Rolle.

Junge Erwachsene könnten sich heute oft erst spät selbstständig machen, weil Wohnraum teuer ist und Ausbildungen sie dazu zwingen, länger bei der Familie zu bleiben. Das verzögere ihre Eigenverantwortung und führe spätestens dann zu Konflikten, wenn neue Partnerinnen oder Partner Teil des familiären Systems werden, so Hof.

Legende: Es geht auch ganz entspannt: Ein Ausflug mit der Schwiegermutter in den 1930er-Jahren. Imago Images / Imagebroker

Hof beschreibt diese Spannungen als Teil eines notwendigen Ablösungsprozesses. Gelingt er nicht, äussert sich das in Kritik, Einmischung oder Rückzug – sowohl von Schwiegermüttern als auch von Schwiegervätern, wobei erstere häufiger als Konfliktpartei wahrgenommen werden, so Hof.

Rivalitäten zwischen Mutter und Schwiegertochter seien historisch belegt. Bereits in der Antike seien solche Spannungen beschrieben worden, erklärt Felix Hof.

Geburt von Kindern verschärft Konflikte

Besonders konflikthaft wird das Verhältnis oft nach der Geburt von Enkeln. Studien zeigen eine deutliche Verschlechterung der Beziehung zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter in dieser Phase. In seiner Praxis beobachtet Felix Hof, dass Grossmütter ihre Fürsorge mit Grenzüberschreitungen verwechseln.

Ein Kontaktabbruch ist ein höchst aggressiver Akt.

Typische Beispiele sind das Ignorieren elterlicher Regeln oder ungefragte Erziehungstipps. Für Hof ist entscheidend, dass das Paar als Einheit auftritt und Zuständigkeiten klar kommuniziert. Ansonsten drohen Loyalitätskonflikte – auch für die Kinder.

Woher hat der Schwiegermutterkaktus seinen Namen? Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO / Panthermedia Er sieht aus wie ein Meditationskissen mit Stacheln. Der sogenannte Schwiegermutterkaktus ist kein botanischer Fachbegriff. Gemeint ist der Goldkugelkaktus mit botanischem Namen «Echinocactus grusonii» oder auch «Kroenleinia grusonii». Seinen volkstümlichen Namen ist seiner runden, sitzähnlichen Form und den besonders dichten, schmerzhaften Dornen geschuldet. Die Bezeichnung entstand in einer Zeit, in der spöttische Schwiegermutter‑Namen noch gesellschaftlich verbreitet waren.

Hochzeiten, Feste und alte Rollenbilder

Auch Übergangsmomente wie Hochzeiten oder Familienfeste wirken laut Hof als Konfliktverstärker. Sie reaktivieren alte Rollen und Erwartungen aus der Herkunftsfamilie. Gerade solche Anlässe seien dafür prädestiniert, zu eskalieren. Hier werde sichtbar, ob Abgrenzung gelungen ist oder nicht.

Vier Tipps von Felix Hof, damit ein Gespräch gelingen kann Box aufklappen Box zuklappen Legende: Felix Hof, Psychotherapeut, Paar-und Familientherapeut SRF Früh, ruhig und aus der eigenen Perspektive sprechen.

Ein Gespräch nicht im familiären Ausnahmezustand wie an Festtagen, sondern in einem neutralem Umfeld suchen.

Immer mit dem Ziel, Verständnis zu schaffen – nicht Fronten zu bilden.

Wo Grenzen respektiert werden, kann Beziehung gelingen. Wo nicht, braucht es Distanz, aber selten den endgültigen Bruch.

Hofs Fazit fällt nüchtern aus: Schwiegermutter‑Konflikte sind weit verbreitet, aber lösbar – wenn Rollen geklärt, Grenzen respektiert und die Paarbeziehung gestärkt wird.

«Ein Kontaktabbruch ist ein höchst aggressiver Akt, den man vermeiden sollte», sagt Felix Hof. Sinnvoller sei es, Distanz zu schaffen, klare Regeln aufzustellen oder eine Beziehungspause einzulegen.