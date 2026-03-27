Bei einer Versteigerung in New York erhielt das Ehepaar Esther Kreis und Daniel Amberg 1999 den Zuschlag für die High Heels, die Marilyn Monroe bis zu ihrem Tod trug.

Die eleganten High Heels mit Bleistiftabsätzen, Grösse 37, sind alt, abgelaufen und geflickt – aber in ihnen steckt der Schweiss von Marilyn Monroe.

Umgerechnet 56'000 Franken blätterten Esther Kreis und ihr Mann Daniel Amberg 1999 dafür hin. Bei der Millenniums-Auktion von Christie's in New York erhielt das Paar den Zuschlag für die Schuhe und verschuldete sich. Einen Teil des Geldes hatten sie sich bei Freunden geliehen.

Legende: Das Künstlerpaar Esther Kreis und Daniel Amberg hat mehrere Sachen von Marilyn Monroe in ihrer Sammlung. Die Schuhe sind für die beiden aber das Highlight. zVg Esther Kreis und Daniel Amberg

In knapp dreissig Jahren ist der Wert des Schuhwerks gestiegen. Fachleute gehen laut Esther Kreis von rund einer halben Million Schweizer Franken aus. Zum Vergleich: Die roten Schuhe von Judy Garland aus «The Wizard of Oz» sind 2024 für umgerechnet rund 30 Millionen Franken versteigert worden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 14. In diesen Schuhen steckten jahrelang die Füsse der Film-Ikone Marilyn Monroe. Bildquelle: SRF Screen. 1 / 14 Legende: In diesen Schuhen steckten jahrelang die Füsse der Film-Ikone Marilyn Monroe. SRF Screen

Bild 2 von 14. Die vom Auktionshaus Christie’s bezeichneten «Korean War Shoes» kamen 1999 bei der Millenniums Auktion in New York unter den Hammer und fanden eine neue Besitzerin. Bildquelle: IMAGO / UPI Photo. 2 / 14 Legende: Die vom Auktionshaus Christie’s bezeichneten «Korean War Shoes» kamen 1999 bei der Millenniums Auktion in New York unter den Hammer und fanden eine neue Besitzerin. IMAGO / UPI Photo

Bild 3 von 14. Esther Kreis und ihr Mann Daniel Amberg erwarben die goldenen Monroe-Schuhe 1999 für 56'000 Schweizer Franken. Bildquelle: SRF Screen. 3 / 14 Legende: Esther Kreis und ihr Mann Daniel Amberg erwarben die goldenen Monroe-Schuhe 1999 für 56'000 Schweizer Franken. SRF Screen

Bild 4 von 14. Die goldenen Schuhe gehörten zu Marilyn Monroe's Lieblingsschuhen, die sie auch in verschiedenen Filmen trug. Bildquelle: SRF Screen. 4 / 14 Legende: Die goldenen Schuhe gehörten zu Marilyn Monroe's Lieblingsschuhen, die sie auch in verschiedenen Filmen trug. SRF Screen

Bild 5 von 14. Esther Kreis ist auch Marilyn Monroe-Darstellerin. Bildquelle: SRF Screen. 5 / 14 Legende: Esther Kreis ist auch Marilyn Monroe-Darstellerin. SRF Screen

Bild 6 von 14. Die Ähnlichkeit mit dem Original ist verblüffend. Bildquelle: SRF Screen. 6 / 14 Legende: Die Ähnlichkeit mit dem Original ist verblüffend. SRF Screen

Bild 7 von 14. Marilyn Monroe trug die goldenen Schuhe in Filmen aber auch bei ihrem Auftritt vor amerikanischen Soldaten in Korea 1954. Bildquelle: SRF Screen. 7 / 14 Legende: Marilyn Monroe trug die goldenen Schuhe in Filmen aber auch bei ihrem Auftritt vor amerikanischen Soldaten in Korea 1954. SRF Screen

Bild 8 von 14. Monroe liebte die Schuhe so sehr, dass sie sie mehrmals reparieren liess und insgesamt während zehn Jahren bis zu ihrem Tod trug. Bildquelle: SRF Screen. 8 / 14 Legende: Monroe liebte die Schuhe so sehr, dass sie sie mehrmals reparieren liess und insgesamt während zehn Jahren bis zu ihrem Tod trug. SRF Screen

Bild 9 von 14. Marilyn Monroe spielte in ihrem kurzen Leben in rund 30 Filmen mit. Hier mit Toni Curtis im Film «Some like it hot». Bildquelle: Keystone/ANONYMOUS. 9 / 14 Legende: Marilyn Monroe spielte in ihrem kurzen Leben in rund 30 Filmen mit. Hier mit Toni Curtis im Film «Some like it hot». Keystone/ANONYMOUS

Bild 10 von 14. Sinnlich und verführerisch, aber mit einer Aura der Unschuld, wurde Monroe zu einem der beliebtesten Sexsymbole der Welt. Hier im Film «All About Eve». Bildquelle: IMAGO / EntertainmentPictures. 10 / 14 Legende: Sinnlich und verführerisch, aber mit einer Aura der Unschuld, wurde Monroe zu einem der beliebtesten Sexsymbole der Welt. Hier im Film «All About Eve». IMAGO / EntertainmentPictures

Bild 11 von 14. Vordere Reihe, von links nach rechts: Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Clark Gable. Hintere Reihe, von links nach rechts: Eli Wallach, der Dramatiker Arthur Miller und der Regisseur John Huston. Bildquelle: Keystone/ANONYMOUS. 11 / 14 Legende: Vordere Reihe, von links nach rechts: Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Clark Gable. Hintere Reihe, von links nach rechts: Eli Wallach, der Dramatiker Arthur Miller und der Regisseur John Huston. Keystone/ANONYMOUS

Bild 12 von 14. Marilyn Monroe war dreimal verheiratet und hatte viele Liebschaften. Am längsten dauerte die Ehe mit dem Dramatiker Arthur Miller. Bildquelle: KEYSTONE/AP/PHOTOPRESS-ARCHIV. 12 / 14 Legende: Marilyn Monroe war dreimal verheiratet und hatte viele Liebschaften. Am längsten dauerte die Ehe mit dem Dramatiker Arthur Miller. KEYSTONE/AP/PHOTOPRESS-ARCHIV

Bild 13 von 14. Als Marilyn Monroe noch Norma Jean Baker hiess. Bildquelle: IMAGO / United Archives International. 13 / 14 Legende: Als Marilyn Monroe noch Norma Jean Baker hiess. IMAGO / United Archives International

Bild 14 von 14. Marilyn Monroe starb im Alter von 36 Jahren am 4. August 1962 in ihrem Bungalow in Hollywood, Los Angeles. Bildquelle: IMAGO / mptv. 14 / 14 Legende: Marilyn Monroe starb im Alter von 36 Jahren am 4. August 1962 in ihrem Bungalow in Hollywood, Los Angeles. IMAGO / mptv Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Esther Kreis wollte die Schuhe unbedingt. Sie stand zuvor schon selbst als Marilyn-Darstellerin auf der Bühne. Nach der Uraufführung ihrer Musicalproduktion «Happy Birthday Marilyn» 2006 in Zürich wurde sie vom bekanntesten Fanclub in Deutschland als beste Monroe-Darstellerin ausgezeichnet. Sie verstehe sich jedoch nicht als Double, sondern als Schauspielerin, sagt Kreis.

Legende: Esther Kreis in ihrem Musical «Happy Birthday Marilyn». zVg Esther Kreis und Daniel Amberg

Die goldenen Stilettos trug Marilyn Monroe unter anderem in den Spielfilmen: «Blondinen bevorzugt» (Gentlemen Prefer Blondes) und «Wie angelt man sich einen Millionär» (How To Marry A Millionaire) und bei unzähligen Pin- und Werbefotos, sagt die Schweizer Entertainerin.

Marilyn Monroes erste Schritte auf einer Bühne

Im Februar 1954 begab sich Monroe auf eine viertägige USO-Tournee nach Südkorea. Mit dabei waren auch die goldenen Stilettos.

United Service Organisations USO Box aufklappen Box zuklappen Die United Service Organizations (USO) ist eine gemeinnützige Organisation, deren Ziel die Unterstützung und das Wohlergehen der US-amerikanischen Streitkräfteangehörigen und ihrer Angehörigen ist. Die Gründung geht auf eine Initiative des ehemaligen Präsidenten Franklin D. Roosevelt zurück, so dass am 4. Februar 1941 in New York die USO durch den amerikanischen Kongress beschlossen wurde. Dieser Zusammenschluss von sechs zivilen Wohltätigkeitsorganisationen wird bis heute vom US-Verteidigungsministerium und Präsidenten, der jeweils den Ehrenvorsitz innehat, unterstützt. Im Rahmen der Truppenbetreuung werden unter anderem Musiker und Schauspielerinnen engagiert. Viele bekannte Künstlerinnen und Künstler wie zum Beispiel Stephen Colbert, Marlene Dietrich, Bob Hope, Marilyn Monroe, Jessica Simpson, Henry Rollins, Robin Williams und Scarlett Johansson traten schon für die USO auf.

Leicht bekleidet und bei eisiger Kälte beglückte sie mit ihren Songs mehr als 100'000 US-Soldaten, die nach dem Waffenstillstand im Koreakrieg dort stationiert waren. Der Filmstar brachte Hollywood-Glamour an die Front und hob die Moral der Truppe.

Legende: Marilyn Monroe singt 1954 vor U.S. Marines. Es ist ihre Premiere als Sängerin auf einer Bühne. Getty Images/Bettmann

Die goldenen Stilettos bezeichnete Marilyn Monroe als ihre Lieblingsschuhe, weil sie während ihrer Konzerte vor den Truppen so glücklich war, sagt Esther Kreis. Sie sei zuvor nie live auf einer Bühne aufgetreten – gesungen habe sie zuvor nur in Filmen.

Marilyn Monroe liebte die Schuhe so sehr, dass sie sie mehrmals reparieren liess und insgesamt während zehn Jahren bis zu ihrem Tod trug.

Ich habe Marilyn Monroes Lieblingsschuhe aus voller Überzeugung nie getragen.

Schuhe zum Anschauen

Das Künstlerehepaar hat das wertvolle Schuhwerk heute sicher in einem Safe gelagert. Als Daniel Amberg 1999 nach dem Erwerb von der New York Times gefragt wurde, ob seine Frau die Schuhe in den Monroe-Shows tragen würde, sagte dieser: «They’re Marilyns shoes, not Esthers.»

Heute sagt Esther Kreis: «Ich habe Marilyn Monroes Lieblingsschuhe aus voller Überzeugung nie getragen und werde es auch nie tun, da sie zu einem wertvollen Kunst- bzw. Kultgegenstand geworden sind». Wenn die Schuhe Ausgang kriegen, dann verlassen sie den Safe höchstens zu Ausstellungszwecken.



Eine Hommage an Marilyn Monroe Box aufklappen Box zuklappen Legende: Marilyn Monroe posiert am 9. September 1954 in Manhattan während der Dreharbeiten zu «Das verflixte 7. Jahr». Keystone/MATTY ZIMMERMAN Die Ausstellung «Becoming Marilyn Monroe» zum 100. Geburtstag der Filmikone in der Lichthalle Maag in Zürich spricht alle Sinne an und die Besucherinnen und Besucher erfahren, wer Norma Jeane wirklich war und wie sie zu Marilyn Monroe wurde. Die Ausstellung über Ruhm und Freiheit, über Stärke und Selbstbestimmung, über eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war, dauert vom 27. März bis 12. Juli 2026.

Das Künstlerehepaar Esther Kreis und Daniel Amberg hat noch weitere Objekte des Hollywood-Stars in seiner Sammlung. Unter anderem den vollständigen Original-Kalender mit Aktfotos von 1952 und einen Originalfotoabzug von 1955. Dieser war für die Presse gedacht, als der Filmstar, als eine der ersten Frauen, ihre eigene Filmproduktionsfirma Marilyn Monroe Productions gegründet hat.

«Mir reicht das völlig, aber mein Mann ist Sammler und hätte gerne noch mehr von ihr», sagt Esther Kreis. Für sie ist aber klar: «Marilyn Monroes Lieblingsschuhe sind für uns das grösste Highlight.»