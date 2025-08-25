Mit etwas Glück wird Ihr Wohnzimmer zur Schreckmümpfeli-Bühne

Am 10. November feiern wir 50 Jahre Schreckmümpfeli. Dieses Fest möchten wir mit unserem Publikum feiern. Ein Abend voller Geschichten erwartet Sie: Vier Schreckmümpfeli live inszeniert, mit Schauspielern, Musik und vielen atmosphärischen Klängen. Was uns noch fehlt, ist eine Bühne.

Das eigene Wohnzimmer als Bühne

Haben Sie ein grosses Wohnzimmer, eine Schüür oder einen Gemeinschaftsraum? Mögen Sie gerne Hörspiele? Perfekt. Dann bewerben Sie sich als Gastgeber:in für unseren Schreckmümpfeli-Abend. Sie stellen den Raum und laden die Gäste ein. Wir sorgen für Spannung und Unterhaltung.

WICHTIG Box aufklappen Box zuklappen Der Schreckmümpfeli findet am 10. November statt, von 20 bis 22 Uhr. Unsere Crew wird ab Nachmittag anwesend sein und die Bühne einrichten.

Ihre Räumlichkeit sollte ca. ca. 25 – 30 Personen fassen können: Damit ihre Gäste und unsere Crew genug Platz haben.

Der Abend wird aufgezeichnet und später im Hörspieltermin ausgestrahlt.

Blick hinter die Kulissen: Für ein aktuelles Schreckmümpfeli nehmen wir noch Geräusche mit dem Publikum auf. So erleben Sie hautnah, wie Hörspiele produziert werden.

Hier können Sie sich bewerben: