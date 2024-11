In der Woche vom 10. bis 17. Mai plant Basel ein Rahmenprogramm, das alle ansprechen soll:

Arena Plus: Vis-à-vis der St. Jakobs-Halle, wo das Finale stattfinden wird, können Interessierte, die kein Ticket für das ESC-Finale ergattern konnten, die Show live verfolgen. Dort soll es auch eine Preshow mit ehemaligen nationalen und internationalen ESC-Teilnehmenden geben.

Euro-Club: Dieser ist in der Eventhalle der Messe Schweiz am Messeplatz. Während der ganzen Woche ist das der Ort der Fanclubs. Zutritt mit Ticket. An den vergangenen Austragungsorten sei hier jeweils die Post abgegangen, mit Partys von den späten Abend- bis in die frühen Morgenstunden.

Eurovision-Village: Die ganze Woche soll dies ein öffentlicher Ort mit freiem Eintritt für Fans und solche, die es noch werden wollen, sein. ESC-Delegationen sollen hier die Möglichkeit erhalten, ausserhalb der regulären Shows aufzutreten, um neue Fans zu gewinnen. Im Verlauf der Woche sollen im Village auch nationale und internationale Acts auftreten.

Eurovision-Street und Boulevard: Das sind Zonen in der ganzen Stadt, die beflaggt und geschmückt sind. Strassenkünstlerinnen und Strassenkünstler finden hier Auftrittsmöglichkeiten. Schwerpunkt ist der Eurovision-Sqare auf dem Barfüsserplatz. Auch hier wird kostenlos Musik von lokalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern geboten. Regional heisst im Dreiländereck auch Acts aus Deutschland und Frankreich.