Im «3vo5 Spezial» gibt es während zwei Stunden gleich mehrere Runden unseres beliebten Nachmittagsspiels «3vo5».

Wie laufen die Spielrunden?

«3vo5» ist einfach erklärt: Wer in der zur Verfügung stehenden Zeit mindestens 3 von 5 Fragen richtig beantwortet, gewinnt einen DAB+ Radio. Das klingt einfacher als es ist. Pro Frage läuft ein Countdown von 5 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit muss die richtige Antwort kommen und die erste Antwort gilt.

Wer schafft es in einer turbulenten Spielrunde mindestens 3 von 5 Fragen - was ist höher, was ist weiter, was ist grösser, was ist lauter, schwerer, etc. – richtig zu beantworten? Nehmen Sie die Herausforderung an und wählen Sie während der Sendung die Nummer:

0848 440 222

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Quiznachmittag auf SRF 1 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Wissen, rätseln und gewinnen jeden Sonntagnachmittag auf SRF 1 Colourbox Jeden Sonntag wird auf SRF 1 jeweils zwischen 14:00 – 16:00 Uhr gespielt. 1. Sonntag im Monat: «Musikdomino» 2. Sonntag im Monat: «Let’s Quiz Again» 3. Sonntag im Monat: «3vo5 Spezial» Letzter Sonntag im Monat: «Radio Bingo Show» * Diese Abfolge kann in Ausnahmefällen, bsp. an Abstimmungssonntagen abweichen.