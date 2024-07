Beat Schlatter ist am 5. Mai 1961 in Zürich zur Welt gekommen. Seit über 30 Jahren ist er als Künstler unterwegs. Bekannt ist er für seine Verspieltheit und für viele schräge Ideen. Beat Schlatter bespielt Theaterbühnen und er hat in zahlreichen Kino- und TV-Filmen mitgewirt. Unter anderem war er im Kinofilm «Katzendiebe» in der Hauptrolle zu sehen und er verkörperte Fritzli Bühler in der Kinoverfilmung von «Mein Name ist Eugen». Vielen ist er auch noch als Strassenkehrer Willi in der Soap «Lüthi & Blanc» bekannt. Beat Schlatter lebt und arbeitet in Zürich.