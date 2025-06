Marco Grob ist zusammen mit einem Bruder am Jurasüdfuss, in Olten aufgewachsen. Der Vater war Ingenieur, die Mutter Damenschneiderin.

Der Fotograf und Regisseur lebte in Kapstadt, Berlin, London, Hamburg und New York.

Marco Grob ist nicht nur Fotograf, er hat sich auch als Regisseur einen Namen gemacht. Für das amerikanische «Time Magazine» porträtierte er einen Astronauten der NASA, der ein Jahr im All verbrachte. Der Film «A Year in Space» wurde für einen Primetime Emmy Award nominbiert. Den bedeutendsten Fernsehpreis der USA erhielt Marco Grob 2012. Für den Film «Beyond 9/11», eine Sammlung von Portraits von Überlebenden der Anschläge auf das World Trade Center in New York erhielt er einen Emmy.

Seit ein paar Jahren lebt Marco Grob zusammen mit seiner Partnerin wieder in Olten.

Seinen Lebensunterhalt verdient er aktuell mit Plakaten für die grossen Kinofilme. Für diese Aufträge jettet er nach wie vor in der Welt herum.

In fünf Jahren käme er ins Rentenalter. Doch zur Ruhe setzen will sich der Starfotograf nicht. Das komme für ihn auf keinen Fall infrage, erzählt er in der Sendung «Persönlich».