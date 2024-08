Per E-Mail teilen

Seit bald 30 Jahren ist der Musiker und Sänger Florian Ast im Geschäft und erfreute diesen Samstag am «Swissmade Live» sein Publikum. Zu Gast auf der Live Stage von Radio SRF erschien er mit vierköpfiger Band und unterhielt sich gutgelaunt mit SRF 1-Moderatorin Marietta Tomaschett.

Legende: SRF 1-Moderatorin Marietta Tomaschett begrüsste Sänger Florian Ast auf der Bühne in der Radio Hall. SRF/Lars Epting

Dazwischen spielt er bekannte Songs wie «Troumfrou» oder «Schöni Meitschi», aber auch neue Songs vom kommenden Album «Ast A La Vista», welches am 6. September 2024 erscheint. Auch eine schmissige Version des Rumpelstilz Hits «Kiosk» durfte dabei nicht fehlen.

Legende: Florian Ast und seine Band begeisterten mit ihrem Auftritt Jung und Alt. SRF/Sirio Flückiger

Sein bunt gemischtes Publikum aller Altersklassen, das sich um Tickets beworben hatte, zeigte sich begeistert und feierte «seinen» Florian «Flöru» Ast.

Dieser scheute sich nicht, auch dunklere Momente und Fehler seiner langen Karriere zu erwähnen – und sich sogar dafür zu entschuldigen.

Unterhaltsam, charmant und scheu

Es war ein Hühnerhaut-Moment und er tat es in seiner ganz eigenen Art, mit viel Schalk und einer Mischung aus unterhaltsam, charmant und scheu.

Legende: Ein Besucherpaar liess es sich nicht nehmen, zur Musik ihres «Flörus» zu tanzen. SRF/Sirio Flückiger

Dafür wurde er am Schluss der Sendung verdientermassen mit einer langen Standing Ovation belohnt und verabschiedet.

«Faszination Medien» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die elektronischen Medien in der Deutschschweiz feiern ihren 100. Geburtstag. SRF nimmt das Jubiläum zum Anlass für den Themenschwerpunkt «Faszination Medien»: Vom 23. August bis 1. September 2024 zeigt SRF auf allen Kanälen, wie die Inhalte entstehen, die täglich informieren, orientieren, unterhalten – und welche Aufgaben Medien allgemein zukommen. Mehr Inhalte zum Thema finden Sie auf Play SRF.

Studioführungen nach der Sendung rundeten diesen Samstagnachmittag ab und zur Freude seiner Fans nahm sich Florian Ast noch lange Zeit, um Selfies und Autogrammwünsche zu erfüllen.

Vierte Ausgabe von «Swissmade live»

Die vierte Ausgabe von «Swissmade Live» (nach Sänger Adrian Stern, Chansonnier Michael von der Heide und dem komödiantischen A-Capppella-Quintett Bliss) wurde live am Radio und via Livestream übertragen. Der Auftritt wird am Samstag, 7. September, um 14:45 Uhr, im Fernsehen auf SRF 1 ausgestrahlt.