Am 22. März 2024 erscheint Adrian Sterns neues Album «Bubble». Bereits am Samstag, 16. März 2024, war er live zu Gast in der Sendung «Swissmade». Er stellte sich nicht nur den Fragen der Moderatorin Marietta Tomaschett, er spielte auch live vor Publikum – inklusive Songs aus dem neuen Album.

«Ich hatte von Anfang an Hühnerhaut»

Es war ein Nachmittag voller musikalischer Glanzmomente und einer reichhaltigen Palette an Geschichten und persönlichen Anekdoten. Die Sendung eröffnete nicht mit einer üblichen Anmoderation, sondern unmittelbar mit einer Live-Performance von Adrian Stern und das kam beim Publikum super an: «Die Show hätte für mich nicht besser starten können. Die Tatsache, dass wir «Amerika» gleich zu Beginn hören durften, und dann auch noch in diesem intimen Rahmen, hat meine Erwartungen übertroffen», sagte ein Besucher.

Ich hatte von Anfang an Hühnerhaut

Schon nach den ersten Klängen war klar: Ein herausragender Nachmittag stand bevor. «Adrians Performance war grosses Kino. Ich hatte von Anfang an Hühnerhaut», meinte Moderatorin Marietta Tomaschett. «Amerika» ist nicht nur einer der meist gespielten Schweizer Songs im Radio, er ist auch der Lieblingstitel der meisten Besucherinnen und Besucher vor Ort.

Erinnerungen an die Kindheit in den USA

Für Adrian Stern bleibt «Amerika» auch heute noch ein bedeutender Song. Bereits im Alter von vier Jahren verbrachte er mit seinen Eltern anderthalb Jahre lang in den USA. Die Musik und die Erinnerungen aus dieser Zeit haben Stern nachhaltig geprägt und fasziniert. In Momenten, in denen es ihm nicht gut geht, kehrt er gedanklich immer wieder zu diesen Erinnerungen zurück und sagte sich (und seiner Frau): «Chum mir haued ab».

04:31 Video Adrian Stern - «Amerika» Aus Radio SRF 1 vom 16.03.2024. Bild: SRF/Gian Vaitl abspielen. Laufzeit 4 Minuten 31 Sekunden.

Adrian Stern präsentierte sich bei «Swissmade» nicht etwa mit Band, sondern solo. Trotz Soloauftritt war der Singer-Songwriter nicht alleine: Mit dabei hatte er einen Haufen Instrumente und spannende elektronische Gadgets. «Ich wollte schon immer den Sound der neuen Musik einbauen», erzählt der Musiker Marietta Tomaschett.

Mit den elektronischen Geräten könne er sich ausleben. Mit ihnen im Gepäck wird er auch auf seiner Tour durch die Schweiz sein neues Album «Bubble» präsentieren. An seinem Geburtstag, dem 22. März, startet Stern die Solo-Tour.

01:16 Video Was die Namensgebung seiner Tochter mit seinen Instrumenten zu tun hat Aus Radio SRF 1 vom 16.03.2024. Bild: SRF/Gian Vaitl abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Die Leidenschaft ist noch immer da

Das Debütalbum des 48-Jährigen liegt mittlerweile fast 20 Jahre zurück. Mit «Stern» schaffte der Badener den Sprung in die Schweizer Charts und wurde ein Jahr später vom Musiksender Viva als «bester Schweizer Newcomer» gekürt.

Selbst nach der Veröffentlichung von sieben Alben ist Sterns Leidenschaft für die Musik unverkennbar. In seiner Welt, seiner «Bubble», kann er vollends eintauchen. Auf seinem gleichnamigen Album finden sich unter anderem die Songs «Bubble Tea» und «Bade, Rio, Tokyo», die der Aargauer live performte.

Die Sehnsucht nach der Ferne begleit mich seit der Kindheit.

«Nach 'Amerika' kommt nun also Rio und Tokyo. Lockt dich die Ferne?», scherzte Marietta Tomaschett. «Fernweh habe ich immer noch nach Amerika», antwortet Stern. Die Sehnsucht nach der Ferne begleite ihn jedoch seit der Kindheit. «Das habe ich von meinen Eltern mitbekommen».

Etwas, was er seinen eigenen Kindern mitgeben möchte, ist viel «Liebe». Der gleichnamige Song widmet der Musiker aus diesem Grund auch seinen Töchtern Mina und Juno.

03:45 Video Adrian Stern - «Liebi» Aus Radio SRF 1 vom 16.03.2024. Bild: SRF/Gian Vaitl abspielen. Laufzeit 3 Minuten 45 Sekunden.

Die neuen Songs kommen gut an

Nebst den Songs aus seinem neuen Album kam das Publikum auch in Genuss eines älteren Klassikers, «Nr. 1.». Diesen Song habe er für seine Frau geschrieben. Mit diesem heimste sich der Badener Musiker einen grossen Applaus und viele feuchte Augen des Live-Publikums in der Radio Hall ein.

Die schönsten Bilder des «Swissmade live» mit Adrian Stern

Dritte Ausgabe von «Swissmade live»

Mit Adrian Stern ging «Swissmade live» in die dritte Ausgabe, nachdem der charmante Chansonnier Michael von der Heide und das komödiantische A-cappella-Quintett Bliss zuvor bereits das Live-Publikum begeisterten.