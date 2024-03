Inhalt

Swissmade live - «Swissmade»: Ein unvergesslicher Nachmittag mit Adrian Stern

Am 22. März 2024 erscheint Adrian Sterns neues Album «Bubble». Bereits am Samstag, 16. März 2024, war er live zu Gast in der Sendung «Swissmade». Er stellte sich nicht nur den Fragen der Moderatorin Marietta Tomaschett, er spielte auch live vor Publikum – inklusive Songs aus dem neuen Album.