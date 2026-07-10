Sieben Dinge, die Sie tun sollten, wenn Ihnen in den Ferien das Smartphone gestohlen wird.

1. Gerät suchen

Ruhe bewahren und nachprüfen, ob das Telefon tatsächlich gestohlen wurde: Liegt es nicht noch im letzten Café oder zuunterst in einer vergessenen Nebentasche?

Helfen können hier die Dienste zur Suche des eigenen Geräts von Google (via Find Hub) oder Apple (via iCloud). Diese Internetseiten zeigen den aktuellen Standort und bieten weitere Funktionen wie ein Geräusch abspielen, Verriegelung aus der Distanz oder Löschung der Daten.

Wichtig ist, dass die Funktion auf dem Handy aktiviert und ein PIN für das Gerät gesetzt wurde.

Achtung: Wurde das Handy tatsächlich gestohlen, sollte man nicht selbst die Verfolgung aufnehmen. Besser, man überlässt das der Polizei.

2. Bank informieren

Damit die Diebe nicht unsere Zahlungsapps nutzen können, sollte man möglichst rasch alle relevanten Dienste deaktivieren: E-Banking-Apps, Twint, Apple Pay, Google Wallet und so weiter. Am besten man informiert auch gleich die Bank.

3. Passwörter ändern

Bezahl-Apps sind nicht die einzigen heiklen Dienste auf einem Smartphone, die Diebe ausnutzen könnten. Deswegen sollte man rasch alle Passwörter ändern, von allen Apps sowie Internetseiten, bei denen das Handy eingeloggt sein könnte.

Beginnen sollte man mit dem «Masterpasswort» des Passwortmanagers (falls man einen hat) und dem E-Mail-Konto. Denn von diesem kann man die Passwörter der meisten Dienste zurücksetzen. So könnten die Diebe Sie aus Ihren eigenen Konten «aussperren». Ebenfalls nicht zu vergessen: alles, wo Kreditkarteninformationen gespeichert sind, zum Beispiel Online-Shops und Buchungsplattformen.

4. Mobilfunkanbieter kontaktieren

Der Mobilfunkanbieter sollte die SIM-Karte so bald wie möglich sperren. So verhindert man nicht nur, dass die Diebe teure Anrufe tätigen, sondern die Telefonnummer wird im Internet auch häufig als zweiter Login-«Faktor» und als Identität verwendet und könnte deshalb für Betrügereien eingesetzt werden.

5. Anzeige bei der Polizei machen

Die Chance, dass die Polizei das gestohlene Telefon wieder zurückholen kann, ist gering. Trotzdem ist es wichtig, eine Anzeige zu erstatten, damit die Polizei Informationen über die Aktivitäten der Kriminellen erhält. Ausserdem kann ein Polizeirapport wichtig sein für die Versicherung.

6. Versicherung anfragen

Mit etwas Glück zahlt einem die Versicherung etwas an ein neues Gerät, zum Beispiel die Hausratversicherung. Dazu sollte man sie allerdings möglichst bald kontaktieren. Meist braucht die Versicherung den Polizeirapport sowie Angaben zum Handy-Modell.

7. Vorsicht, Phishing!

Entsperrte Telefone lassen sich auf dem Schwarzmarkt besser verkaufen. Ausserdem wollen Diebe häufig an Daten auf dem Smartphone kommen, etwa Kreditkartendaten oder Informationen, mit denen sich Betrugsaktionen starten lassen.

Es kommt daher vor, dass Betrüger versuchen, an den PIN-Code eines geklauten Smartphones zu gelangen. Zum Beispiel indem sie Phishing-Mails schicken, in denen sie sich als Kundendienst von Apple oder Google ausgeben. Daher gilt es, in den Wochen nach dem Handy-Klau extra vorsichtig zu sein und niemals den PIN weiterzugeben.