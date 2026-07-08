Möchten Sie spielerisch nach Japan reisen oder sich einmal wie James Bond fühlen? Diese 13 Game-Tipps aus der SRF-Digitalredaktion sorgen für jede Menge Sommer-Spielspass.

Drei Spiele fürs Reisegepäck

Diese Games können Sie in die Ferien mitnehmen – entweder auf dem Smartphone oder der portablen Spielekonsole. Eine ideale Ablenkung, um die Zeit im Hotel zu überbrücken. Oder als Schlechtwetter-Alternativprogramm.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. FlowIt. Rätselgame fürs Handy (Android). Simples Prinzip, langer Knobbelspass – ideal für Unterwegs. Gratis im Playstore oder via F-Droid. Bildquelle: ByteHamster. 1 / 3 Legende: FlowIt Rätselgame fürs Handy (Android). Simples Prinzip, langer Knobbelspass – ideal für Unterwegs. Gratis im Playstore oder via F-Droid. ByteHamster

Bild 2 von 3. Goblin Sushi. Adrenalinschub fürs Handy (Android/iOS) oder PC (Steam). Rollen Sie möglichst schnell Sushi für die Kobolde. Von einem kleinen Schweizer Studio, derzeit im «Early Access»: Inhalte und Verbesserungen kommen also laufend dazu. Bildquelle: Old Cake Factory. 2 / 3 Legende: Goblin Sushi Adrenalinschub fürs Handy (Android/iOS) oder PC (Steam). Rollen Sie möglichst schnell Sushi für die Kobolde. Von einem kleinen Schweizer Studio, derzeit im «Early Access»: Inhalte und Verbesserungen kommen also laufend dazu. Old Cake Factory

Bild 3 von 3. Pokémon Pokopia. Gemütliches Spiel für die Switch 2: Begrünen Sie die Umgebung, damit die Pokémon zurückkehren. Gmögig und erstaunlich vielseitig. Bildquelle: Nintendo / Game Freak. 3 / 3 Legende: Pokémon Pokopia Gemütliches Spiel für die Switch 2: Begrünen Sie die Umgebung, damit die Pokémon zurückkehren. Gmögig und erstaunlich vielseitig. Nintendo / Game Freak Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Drei Games für gemeinsamen Spielespass

Sie wollen Ihre Ferien nicht alleine verbringen? Diese Games machen zu zweit oder in der grossen Runde besonders viel Spass.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Unrailed 2: Back on Track. In diesem beliebten Game aus der Schweiz versuchen zwei bis vier Spieler Gleise fertigzubauen, bevor der Zug das Ende erreicht. Man kann vor Ort oder online zusammen spielen auf PC, Switch oder PS5. Bildquelle: Indoor Astronaut. 1 / 3 Legende: Unrailed 2: Back on Track In diesem beliebten Game aus der Schweiz versuchen zwei bis vier Spieler Gleise fertigzubauen, bevor der Zug das Ende erreicht. Man kann vor Ort oder online zusammen spielen auf PC, Switch oder PS5. Indoor Astronaut

Bild 2 von 3. Split Fiction. In diesem landschaftlich beeindruckenden Abenteuer für zwei kämpft man sich gemeinsam abwechselnd durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten. Herausfordernd und immer wieder witzig. Entweder Split-Screen vor Ort oder Online auf PC, Switch2 oder der PS. Ab 16 Jahren. Bildquelle: Hazelight Studios. 2 / 3 Legende: Split Fiction In diesem landschaftlich beeindruckenden Abenteuer für zwei kämpft man sich gemeinsam abwechselnd durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten. Herausfordernd und immer wieder witzig. Entweder Split-Screen vor Ort oder Online auf PC, Switch2 oder der PS. Ab 16 Jahren. Hazelight Studios

Bild 3 von 3. Schrodinger's Cat Burglar. In diesem Rätselspiel für zwei spielt man eine Katze namens Mittens, die sich dank Quantenphysik aufteilen kann. Das Ziel: Eine geheime Forschungseinrichtung zu infiltrieren. Das Spiel kann auch solo gespielt werden. Für PC. Bildquelle: Abandoned Sheep. 3 / 3 Legende: Schrodinger's Cat Burglar In diesem Rätselspiel für zwei spielt man eine Katze namens Mittens, die sich dank Quantenphysik aufteilen kann. Das Ziel: Eine geheime Forschungseinrichtung zu infiltrieren. Das Spiel kann auch solo gespielt werden. Für PC. Abandoned Sheep Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Vier Spiele für Vorreiter

Sie wollen stets die aktuellsten Games kennen, doch der Spiele-Frühling war zu kurz? Dann nutzen Sie Ihre Chance und testen in den Ferien diese Perlen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Timberborn (12. März). In «City Buildern» bauen Spielende eine immer komplexere Stadt auf und bringen sie zum Blühen. «Timberborn» verleiht diesem Prinzip einen besonderen Twist: Die Bewohner sind arbeitsame Biber, die sich gegen Dürren behaupten und das Land wieder bewohnbar machen. Für PC. Bildquelle: Mechanistry . 1 / 4 Legende: Timberborn (12. März) In «City Buildern» bauen Spielende eine immer komplexere Stadt auf und bringen sie zum Blühen. «Timberborn» verleiht diesem Prinzip einen besonderen Twist: Die Bewohner sind arbeitsame Biber, die sich gegen Dürren behaupten und das Land wieder bewohnbar machen. Für PC. Mechanistry

Bild 2 von 4. Pragmata (17. April). In dem Science-Fiction-Abenteuer «Pragmata» kämpft man gegen böse KI, gemeinsam mit einer kleinen Androidin. Action und väterliche Gefühle garantiert. Ab 16, verfügbar für PC, PS5, Xbox X/S oder die Switch 2. Bildquelle: Capcom. 2 / 4 Legende: Pragmata (17. April) In dem Science-Fiction-Abenteuer «Pragmata» kämpft man gegen böse KI, gemeinsam mit einer kleinen Androidin. Action und väterliche Gefühle garantiert. Ab 16, verfügbar für PC, PS5, Xbox X/S oder die Switch 2. Capcom

Bild 3 von 4. 007: First Light (26. Mai). Er ist zurück – nicht auf dem grossen Bildschirm, sondern auf der Konsole. In «007: First Light» kann man in die Haut von James Bond schlüpfen, als er noch ein junger Rekrut war,und seine tollen Gadgets nutzen. Ab 16, verfügbar für PC, PS5 und Xbox X/S. Bildquelle: IO Interactive A/S. 3 / 4 Legende: 007: First Light (26. Mai) Er ist zurück – nicht auf dem grossen Bildschirm, sondern auf der Konsole. In «007: First Light» kann man in die Haut von James Bond schlüpfen, als er noch ein junger Rekrut war,und seine tollen Gadgets nutzen. Ab 16, verfügbar für PC, PS5 und Xbox X/S. IO Interactive A/S

Bild 4 von 4. Denshattack! (15. Juli). Unser Geheimtipp: Schlüpfen Sie in die Rolle eines Zug-Waggons. Mit diesem rasen Sie durch ein knallbuntes Japan und sammeln Punkte mit Sprüngen und anderen Tricks. Verfügbar ab Mitte Juli für PC, PS, Xbox X/S oder die Switch. Bildquelle: Undercoders. 4 / 4 Legende: Denshattack! (15. Juli) Unser Geheimtipp: Schlüpfen Sie in die Rolle eines Zug-Waggons. Mit diesem rasen Sie durch ein knallbuntes Japan und sammeln Punkte mit Sprüngen und anderen Tricks. Verfügbar ab Mitte Juli für PC, PS, Xbox X/S oder die Switch. Undercoders Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dreimal Japanferien, aber vom Sofa aus

Die einfachste und günstigste Japan-Reise: Mit diesen Games erkunden Sie Japan und sehen nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern lernen Auto-Kultur, Geschichte und Alltag kennen.