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Games für die Ferien Die heissesten Spiele für einen coolen Sommer

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08.07.2026, 09:21

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Möchten Sie spielerisch nach Japan reisen oder sich einmal wie James Bond fühlen? Diese 13 Game-Tipps aus der SRF-Digitalredaktion sorgen für jede Menge Sommer-Spielspass.

Drei Spiele fürs Reisegepäck

Diese Games können Sie in die Ferien mitnehmen – entweder auf dem Smartphone oder der portablen Spielekonsole. Eine ideale Ablenkung, um die Zeit im Hotel zu überbrücken. Oder als Schlechtwetter-Alternativprogramm.

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  • Bild 1 von 3. FlowIt. Rätselgame fürs Handy (Android). Simples Prinzip, langer Knobbelspass – ideal für Unterwegs. Gratis im Playstore oder via F-Droid. Bildquelle: ByteHamster.
    Raster mit bunten Symbolen in Quadraten.
  • Bild 2 von 3. Goblin Sushi. Adrenalinschub fürs Handy (Android/iOS) oder PC (Steam). Rollen Sie möglichst schnell Sushi für die Kobolde. Von einem kleinen Schweizer Studio, derzeit im «Early Access»: Inhalte und Verbesserungen kommen also laufend dazu. Bildquelle: Old Cake Factory.
    Cartoon-Szene mit Monstern an einer Theke, umgeben von Essen und Getränken.
  • Bild 3 von 3. Pokémon Pokopia. Gemütliches Spiel für die Switch 2: Begrünen Sie die Umgebung, damit die Pokémon zurückkehren. Gmögig und erstaunlich vielseitig. Bildquelle: Nintendo / Game Freak.
    Zwei cartoonartige Figuren in einem grünen Garten mit Dialogfeld.
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Drei Games für gemeinsamen Spielespass

Sie wollen Ihre Ferien nicht alleine verbringen? Diese Games machen zu zweit oder in der grossen Runde besonders viel Spass.

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  • Bild 1 von 3. Unrailed 2: Back on Track. In diesem beliebten Game aus der Schweiz versuchen zwei bis vier Spieler Gleise fertigzubauen, bevor der Zug das Ende erreicht. Man kann vor Ort oder online zusammen spielen auf PC, Switch oder PS5. Bildquelle: Indoor Astronaut.
    Vogelperspektive auf ein Videospiel mit Fluss- und Geländeformationen.
  • Bild 2 von 3. Split Fiction. In diesem landschaftlich beeindruckenden Abenteuer für zwei kämpft man sich gemeinsam abwechselnd durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten. Herausfordernd und immer wieder witzig. Entweder Split-Screen vor Ort oder Online auf PC, Switch2 oder der PS. Ab 16 Jahren. Bildquelle: Hazelight Studios.
    Zwei Drachen fliegen in einer cinematischen fantastischen Landschaft mit Brücken und Felsen.
  • Bild 3 von 3. Schrodinger's Cat Burglar. In diesem Rätselspiel für zwei spielt man eine Katze namens Mittens, die sich dank Quantenphysik aufteilen kann. Das Ziel: Eine geheime Forschungseinrichtung zu infiltrieren. Das Spiel kann auch solo gespielt werden. Für PC. Bildquelle: Abandoned Sheep.
    Zwei animierte Katzen, eine blau mit Helm und die andere orange mit Hexenhut, stehen sich gegenüber.
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Vier Spiele für Vorreiter

Sie wollen stets die aktuellsten Games kennen, doch der Spiele-Frühling war zu kurz? Dann nutzen Sie Ihre Chance und testen in den Ferien diese Perlen.

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  • Bild 1 von 4. Timberborn (12. März). In «City Buildern» bauen Spielende eine immer komplexere Stadt auf und bringen sie zum Blühen. «Timberborn» verleiht diesem Prinzip einen besonderen Twist: Die Bewohner sind arbeitsame Biber, die sich gegen Dürren behaupten und das Land wieder bewohnbar machen. Für PC. Bildquelle: Mechanistry .
    Digitales Dorf mit Holzhäusern und Pflanzen.
  • Bild 2 von 4. Pragmata (17. April). In dem Science-Fiction-Abenteuer «Pragmata» kämpft man gegen böse KI, gemeinsam mit einer kleinen Androidin. Action und väterliche Gefühle garantiert. Ab 16, verfügbar für PC, PS5, Xbox X/S oder die Switch 2. Bildquelle: Capcom.
    Person in blauem Mantel neben Person in Raumanzug in futuristischer Umgebung.
  • Bild 3 von 4. 007: First Light (26. Mai). Er ist zurück – nicht auf dem grossen Bildschirm, sondern auf der Konsole. In «007: First Light» kann man in die Haut von James Bond schlüpfen, als er noch ein junger Rekrut war,und seine tollen Gadgets nutzen. Ab 16, verfügbar für PC, PS5 und Xbox X/S. Bildquelle: IO Interactive A/S.
    Eine verschwommene Szene mit einer Person, die hinter einer Mauer kauert und eine andere Person im Hintergrund.
  • Bild 4 von 4. Denshattack! (15. Juli). Unser Geheimtipp: Schlüpfen Sie in die Rolle eines Zug-Waggons. Mit diesem rasen Sie durch ein knallbuntes Japan und sammeln Punkte mit Sprüngen und anderen Tricks. Verfügbar ab Mitte Juli für PC, PS, Xbox X/S oder die Switch. Bildquelle: Undercoders.
    Bunte futuristische Stadt mit gelbem Zug und riesiger Roboterfigur.
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Dreimal Japanferien, aber vom Sofa aus

Die einfachste und günstigste Japan-Reise: Mit diesen Games erkunden Sie Japan und sehen nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern lernen Auto-Kultur, Geschichte und Alltag kennen.

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  • Bild 1 von 3. Forza Horizon 6. In «Forza Horizon 6» reisen – beziehungsweise rasen – Sie mit japanischen und internationalen Autos durch eine verdichtete Version von Japan. Man kann nicht nur unzählige Rennen fahren, sondern auch eine riesige, offene Welt entdecken – alleine oder mit Freundinnen. Derzeit verfügbar für PC und Xbox. Bildquelle: Playground Games.
    Zwei Autos fahren bei Nacht durch eine belebte Stadtstrasse mit Neonlichtern.
  • Bild 2 von 3. Assassin's Creed Shadows. Wer lieber schleicht statt rast, lieber reitet statt Auto fährt und statt die Grossstädte von heute lieber das Japan des 16. Jahrhunderts entdeckt, kann das in «Assassin's Creed: Shadows» tun. Ab 18 verfügbar für PC, PS 5, Xbox oder die Switch 2. Bildquelle: Ubisoft.
    Samurai auf einem Pferd blickt auf eine malerische Landschaft.
  • Bild 3 von 3. Inkonbini: One Store. Many Stories. Das echte Alltags-Japan trifft man am einfachsten in den Konbini: den kleinen, rund um die Uhr geöffneten Läden, die an jeder Ecke anzutreffen sind und das Stadt- und Landbild prägen. In diesem herzerwärmenden Cozy-Game kümmern Sie sich um die Kundschaft in einer Kleinstadt im Japan der 90er-Jahre. Verfügbar für PC, PS, Xbox oder Switch. Bildquelle: Nagai Industries.
    Animierte Person in einem Lagerraum mit Regalen voller Dosen und Flaschen.
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Tagesschau, 7.7.2026, 19:30 Uhr

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