Am Donnerstag, 20. November 2025, um 19 Uhr öffnet Barbara Bleisch wieder die Tür ihres Podcasts Zimmer 42 – und zwar vor Publikum im SRF Studio Leutschenbach in Zürich. Mit etwas Glück können Sie beim Gespräch mit Zen-Meister Niklaus Brantschen live dabei sein.

Legende: Niklaus Brantschen in der Sendung Sternstunde Religion vom 18. April 2021. SRF

Wie bleibe ich verbunden mit mir und der Welt? Dieser Frage geht Barbara Bleisch in der Live-Folge nach. Das Gefühl der Entfremdung ist in unserer Gesellschaft omnipräsent, viele fühlen sich heimatlos und allein. Woher kommt dieses Gefühl, und wie finden wir Heimat unter Menschen und bei uns selbst? Der Jesuit und Zen-Meister Niklaus Brantschen plädiert in seinem neuesten Buch für eine tiefere Verbundenheit mit der Natur. So findet auch der Mensch neu zu sich.

