Carlos Santana in Zürich: Seien Sie unser SRF 1-Ehrengast!

Sein Gitarrenspiel ist pure Magie, sein Sound unverkennbar: Carlos Santana hat mit seinem Mix aus Rock, Latin und Blues Musikgeschichte geschrieben. Seit Woodstock 1969 begeistert er mit seinem unverwechselbaren Stil und mit seinem Jahrhundert-Album «Supernatural» hat er gleich acht Grammys auf einen Schlag gewonnen.

Über 100 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige Auszeichnungen und ein Platz unter den besten Gitarristen aller Zeiten – das ist Santana.

So werden Sie und Ihre Begleitung SRF 1-Ehrengäste

Am Samstag, 28. Juni kommt Carlos Santana ins Hallenstadion Zürich und Sie können als SRF 1-Ehrengast dabei sein. Gewinnen Sie exklusive Tickets inklusive Begleitung durch SRF1-Moderatorin Monika Buser!

Sie erleben einen Apéro in der Radio Hall, eine exklusive Führung durchs SRF-Studio inklusive kurzem Live-Auftritt am Radio und geniessen danach einen komfortablen Shuttle-Service ins Hallenstadion Zürich. Dort erwartet Sie ein weiterer Apéro Riche in einer reservierten Studio-Lounge.

Geniessen Sie anschliessend das Konzert entspannt aus der Lounge, mit bester Sicht auf die Bühne. Obendrauf gibt’s kleine Extras und Überraschungen, die dieses Erlebnis einzigartig machen. Ein Abend, der nicht nur rockt – sondern Ihre Vorstellung von einem perfekten Konzerterlebnis neu definiert.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Hinweis: Es werden lediglich die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt.