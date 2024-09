Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Chaotisch, liebenswürdig, immer ein Lächeln im Gesicht, sehr ehrgeizig und sie sieht in jedem Menschen das Gute. Das ist Giulia Steingruber. So beschreibt zumindest ihre Mutter die ehemalige Kunstturnerin aus Gossau SG. Das bisherige Leben der mittlerweile 30-Jährigen ist geprägt von vielen Erfolgen, aber auch von sportlichen und privaten Tiefschlägen.

Was macht Giulia Steingruber heute? Box aufklappen Box zuklappen Die vergangenen zwei Jahre arbeitete Giulia Steingruber für die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland. Für eine Sportagentur hat sie die Fanmeile in Berlin mitverantwortet. Ab November startet die studierte Marketing-Fachfrau mit einer neuen Marketingaufgabe.

Giulia Steingruber wurde ausgelacht, als sie als Zwölfjährige sagte: «Ich will an die Olympischen Spiele.» Nur sechs Jahre später ging ihr Traum in London in Erfüllung.

1 / 15 Legende: Giulia Steingruber wusste schon früh, was sie will. zVg/Giulia Steingruber 2 / 15 Legende: Sie hat als Sechsjährige mit dem Kunstturnen angefangen. zVg/Giulia Steingruber 3 / 15 Legende: Giulia Steingruber als Achtjährige. Sie habe nie beim Krafttraining geschummelt, dafür beim Ballett und tänzerischen Sachen. «Das fand sie nicht cool», sagt ihre erste Trainerin. Screen SRF 4 / 15 Legende: Giulia Steingruber, das Multitalent. Als Kind hat sie auch Fussball gespielt. Heute noch sei sie eine begeisterte Skifahrerin und Snowboarderin, sagt ihre Mutter. Screen SRF 5 / 15 Legende: Giulia Steingruber als 13-Jährige an der Schweizer Meisterschaft der Kunstturner in Olten. Sie war die grosse Überraschung: Die St. Gallerin erturnt sich in den Disziplinen Sprung und Boden jeweils Bronze. Insgesamt gewann sie zehn EM-Medaillen. Keystone/Petra Eggenberger 6 / 15 Legende: Mit 14 verliess Giulia Steingruber (links) ihr Elternhaus und zog nach Magglingen BE, wo sie zur besten Kunstturnerin der Schweiz heranreifte. Screen SRF 7 / 15 Legende: In Magglingen war sie mit der ehemaligen Turnerin Jennifer Graf befreundet. Screen SRF 8 / 15 Legende: Giulia Steingruber bei der Preisverleihung als Sportlerin des Jahres 2013. Keystone/Walter Bieri 9 / 15 Legende: 2016 gewinnt Giulia Steingruber als erste Schweizer Kunstturnerin an Olympischen Spielen eine Medaille. Bronze im Sprung in Rio. Keystone/Laurent Gillieron 10 / 15 Legende: Giulia Steingruber und ihr Trainer Zoltan Jordanov können es nicht fassen, als bekannt wird, dass Giulia an den Olympischen Sommerspielen in Rio 2016 eine Medaille gewonnen hat. Keystone/Peter Klaunzer 11 / 15 Legende: Rio 2016 am Strand von Ipanema. Keystone/Peter Klaunzer 12 / 15 Legende: Nach den Olympischen Spielen reiste Giulia Steingruber mit Jennifer Graf zwei Monate durch Australien. Screen SRF 13 / 15 Legende: Als Kunstturnerin musste Giulia Steingruber auch die schmerzlichen Seiten des Sports erfahren. Ohne Verletzungen kam auch sie nicht durch. Keystone/Matthias Schrader 14 / 15 Legende: Blickfang – das Tattoo auf Giulia Steingrubers linkem Fuss. Keystone/Walter Bieri 15 / 15 Legende: Giulia Steingrubers letzter grosser Auftritt an den Olympischen Spielen in Tokyo 2021. Etwas ungewohnt. Wegen Corona ohne Zuschauer. Keystone/Ashley Landis

Mit 14 verliess Giulia ihr Elternhaus und zog nach Magglingen. Die Jungsportlerin war in der Pubertät und fand es nicht schlimm, von zu Hause auszuziehen. Sie genoss die damit verbundenen Freiheiten und reifte zur besten Kunstturnerin der Schweiz heran.

Honig-Fun-Fact zu Giulia Steingruber Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF: Screenshot Während der ganzen Karriere von Giulia Steingruber spielte Honig eine wichtige Rolle. Zoltan Jordanov, ihr erster Trainer in Magglingen brachte ihr jeweils nach dem Einturnen, das vor dem Wettkampf schon bis zu zwei Stunden dauerte, kleine Honigportionen vom Hotel. Der Zuckerschub gab ihr Energie für den Wettkampf. Das wurde für Giulia Steingruber zum Ritual während ihrer ganzen Karriere.

Emotionale Achterbahnfahrt

Die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro waren für Giulia Steingruber eine Achterbahn der Gefühle. Als Fahnenträgerin für die Schweiz führte sie die Delegation bei der Eröffnungszeremonie an. Eine grosse Ehre für die Athletin.

Legende: Keystone/Richard Heathcote

«Das gab mir sehr viel Motivation und Kraft», sagt die Sportlerin drei Jahre nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport. Sie bekomme jetzt noch Hühnerhaut, wenn sie daran denke.

Das war für mich die absolute Katastrophe.

Ein Tag vor dem Sprungfinal hat sich bei Giulia Steingruber eine mentale Blockade bei den Schrauben gemeldet. Man wisse dann nicht mehr, wo oben und unten ist in der Luft und das sei sehr gefährlich. «Das war für mich die absolute Katastrophe.»

Trotz mentaler Blockade aufs Podest

Und was hat Giulia Steingruber gemacht? Sie hat den Fokus auf sich gerichtet, das Hirn abgestellt und dem Körper vertraut. Mit diesem Rezept schaffte sie es als erste Schweizer Kunstturnerin aufs Podest. Zwei Tage nach der Bronzemedaille im Sprung stand der Bodenfinal an. «Ich war so müde und konnte es nicht mehr handeln», resümiert sie.

01:26 Video Archiv: Steingruber die Kämpferin Aus Sportpanorama vom 03.10.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Sie stürzte gleich zu Beginn zweimal und verletzte sich dabei am Fuss. Der Schmerzen wegen hätte sie die Übung am liebsten abgebrochen. Doch das liess ihr Kopf nicht zu – schliesslich sei sie an Olympischen Spielen und wisse nicht, wann ihr das wieder gelingt.

Wenn man einmal eine Medaille gewinnt, dann wird das immer wieder erwartet.

Misserfolge hätte sie früher besser verarbeiten können als Erfolge, sagt Giulia Steingruber. Auch wenn letztere viel Schönes mit sich bringen, steige auch der Druck. «Wenn man einmal eine Medaille gewinnt, dann wird das immer wieder erwartet.» Dabei werde vergessen, dass Sportlerinnen und Sportler auch nur Menschen sind, denen Fehler passieren.

01:07 Video Archiv: Giulia Steingrubers Tiefschläge Aus Sportpanorama vom 03.10.2021. Bild: Keystone/Gregory Bull abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Freud und Leid im Sport kannte Giulia Steingruber schon. 2017 ereilte sie einen persönlichen Tiefschlag. Ihre Schwester Desirée starb mit 26 Jahren an den Folgen eines Lungeninfekts. Sie war seit Geburt körperlich und geistig behindert.

Desirée fehlt mir jeden Tag.

Trotzdem – wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt habe, hat sie es durchgezogen. «Das war für mich sehr beeindruckend, weil sie sich nicht äussern und mitteilen konnte», sagt Giulia Steingruber. Ihr sei es egal gewesen, ob sie eine Medaille gewonnen hat oder nicht. Wenn sie von Magglingen nach Hause gekommen sei, habe sie sofort reagiert, wenn sie Giulias Stimme hörte. «Wenn ich zurückdenke, was für ein fröhlicher Mensch sie war, die Positivität, die sie ausgestrahlt hat, das gibt mir extrem viel. Desirée fehlt mir jeden Tag.»