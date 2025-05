Gewinnen Sie Tickets für Konzerte am Festival St. Peter at Sunset

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Vom 1. – 6. Juli 2025 findet in Kestenholz (SO) das St. Peter at Sunset Festival statt. Neben internationalen Stars wie Bryan Adams und Roxette stehen auch Schweizer Acts wie Gölä und Kunz auf der Bühne. Wir verlosen Konzerttickets für folgende Highlights:

Bryan Adams (1.7.2025)

Roxette und Dabu Fantastic (4.7.2025)

Kunz und Gölä (5.7.2025)

Peter Maffay und Bastian Baker (6.7.2025)

Füllen Sie einfach das Formular unten aus und mit etwas Glück stehen Sie bald im Publikum ihres Wunschkonzerts.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt vom Ticketing informiert.