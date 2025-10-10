Simply Red stehen für Soul mit Stil und Stimme mit Tiefe. Am 24. Oktober 2025 bringen sie das Hallenstadion Zürich zum Klingen. Erleben Sie die Band als SRF 1-Ehrengast – mit Apéro, Lounge-Zugang und persönlicher Begleitung durch Moderatorin Tina Nägeli.

Mit ihrem einzigartigen Mix aus Soul, Funk und Pop haben Simply Red die 80er und 90er geprägt wie kaum eine andere Band. Frontmann Mick Hucknall verleiht jeder Zeile Gefühl, jeder Melodie Gewicht – seine Stimme ist das Herzstück der Band. Über 50 Millionen verkaufte Tonträger, Welthits wie «Stars» oder «Holding Back the Years» und ein bleibender Einfluss auf den Blue-Eyed Soul – das ist Simply Red.

Legende: Frontmann Mick Hucknall mit Simply Red live auf der Bühne: Seit den 80ern prägen sie den Soul-Pop weltweit. Jetzt Tickets gewinnen für ihr Konzert am 24. Oktober 2025 im Hallenstadion Zürich – als SRF 1-Ehrengast. KEYSTONE/Martial Trezzini

Jetzt haben Sie die Chance, die Band live im Hallenstadion Zürich zu erleben. Als SRF 1-Ehrengast – exklusiv und unvergesslich.

So werden Sie und Ihre Begleitung SRF 1-Ehrengäste

Am Freitag, 24. Oktober 2025 heisst Sie SRF 1-Moderatorin Tina Nägeli willkommen zu einem einmaligen Konzerterlebnis.

Sie starten mit einem Apéro in der Radio Hall, erhalten eine exklusive Studioführung inklusive Live-Insert am Sender – und reisen dann entspannt im Shuttle weiter ins Hallenstadion. Dort wartet ein weiterer Apéro Riche in der SRF 1-Studio-Lounge.

Ob gemütlich in der Lounge oder mittendrin auf reservierten Plätzen – Sie entscheiden, wie Sie Simply Red erleben möchten. Obendrauf gibt’s kleine Überraschungen, die diesen Abend besonders machen.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Hinweis: Es werden lediglich die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt.