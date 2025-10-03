Sting am 53. Montreux Jazz Festival: Der britische Musiker trat am 28. Juni 2019 im Auditorium Stravinski auf – mit unverkennbarer Stimme und legendärem Bass. Am 13. Oktober 2025 haben Sie die Gelegenheit: als SRF 1-Ehrengast in Zürich.

Er hat Musikgeschichte geschrieben – erst mit The Police, dann solo. Am 13. Oktober 2025 kommt Sting nach Zürich. Erleben Sie ihn als SRF 1-Ehrengast – mit Apéro, Lounge-Zugang und persönlicher Begleitung durch Moderator Krispin Zimmermann.

Als Stimme von The Police wurde er weltberühmt, als Solokünstler zur Ikone: Sting prägte mit seiner Musik Generationen – und steht bis heute für anspruchsvolle Popkunst mit Haltung. 17 Grammy Awards, über 100 Millionen verkaufte Tonträger und sein langjähriges Engagement für Umwelt, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit machen ihn zur Ausnahmeerscheinung im Musikgeschäft.

Am Montag, 13. Oktober 2025 kommt Sting ins Hallenstadion Zürich – und Sie können als SRF 1-Ehrengast dabei sein. Gewinnen Sie exklusive Tickets inklusive Begleitung durch SRF 1-Moderator Krispin Zimmermann!

Sie erleben einen Apéro in der Radio Hall, eine exklusive Führung durch die SRF-Studios inklusive kurzem Live-Auftritt am Radio und geniessen danach einen komfortablen Shuttle-Service ins Hallenstadion Zürich. Dort erwartet Sie ein weiterer Apéro Riche in einer reservierten Studio-Lounge.

Geniessen Sie anschliessend das Konzert entspannt aus der Lounge, mit bester Sicht auf die Bühne. Obendrauf gibt’s kleine Extras und Überraschungen, die dieses Erlebnis einzigartig machen. Ein Abend, der nicht nur klingt – sondern bleibt.

