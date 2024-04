Per E-Mail teilen

Worum geht es? Von Oktober bis Ostern: Das ist der gängige Grundsatz, wenn es um die Tragedauer von Winterpneus geht. Diese Regel gibt zwar Orientierung, ist aber nur bedingt verlässlich – zumal das Osterfest zwischen dem 22. März und dem 25. April liegen kann. Fällt Ostern wie in diesem Jahr früh aus, kann es auch danach noch zu winterlichen Strassenverhältnissen kommen. Wer sich in diesem Jahr also auf die «O bis O»-Faustregel verlassen hat, kann nun leicht ins Schleudern geraten. Laut Amag dürften rund 50 Prozent der Autos bereits für den Sommer gerüstet sein.

Was unterscheidet den Winter- vom Sommerpneu? Winterreifen bestehen aus einer weicheren Gummimischung und weisen eine andere Profilgestaltung auf. Dies bedeutet, dass Winterpneus mehr Grip haben – sowohl bei Schnee, Glatteis als auch bei Nässe. Zudem fährt es sich bei Temperaturen ab 7 Grad mit Winterpneus wesentlich besser, da die Gummimischung bei tieferen Temperaturen ein sichereres Fahrverhalten bietet und den Bremsweg verkürzt.

Legende: Langsamer und mit genügend Abstand Sind die Sommerpneus bereits montiert und die Autofahrt unumgänglich, ist bei schlechtem Wetter besondere Vorsicht geboten. KEYSTONE/URS FLUEELER

Sind Winterpneus obligatorisch? Zwar gibt es in der Schweiz keine Pflicht für Winterpneus. «Wer jedoch wegen ungeeigneter Bereifung einen Unfall verursacht, wird zur Kasse gebeten», sagt Vanessa Flack, Mediensprecherin bei TCS. So sei das Fahren mit Sommerpneus im Winter ein grobfahrlässiger Akt, weshalb die Versicherungen in einem Schadensfall nicht aufkommen.

Sollte der Wechsel rückgängig gemacht werden? Bereits montierte Sommerpneus wieder umzuwechseln, dürfte sich im Moment schwierig gestalten. Dies, weil die meisten Autogaragen derzeit mit der Montage von Sommerpneus ausgelastet sind. Wer in dieser Woche jedoch einen solchen Termin in seiner Agenda hat, empfiehlt der TCS, diesen zu verschieben. Ist es bereits zu spät und eine Autofahrt unumgänglich, gilt: Langsames Fahren und – aufgrund des längeren Bremsweges – genügend Abstand zum vorderen Fahrzeug lassen.

Legende: Alle Hände voll zu tun Derzeit sind Autogaragen mit der Montage von Sommerpneus beschäftigt. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Wann erfolgt der Wechsel auf Sommerpneus im Idealfall? Laut TCS-Mediensprecherin Vanessa Flack, könne man sich grundsätzlich folgende Fragen stellen: Bin ich zwingend auf das Auto angewiesen? Fahre ich oft Überland? Lebe ich in einer höher gelegenen Lage? Fahre ich regelmässig über hügeliges Gelände? Solche Überlegungen seien wichtig, um selbst zu beurteilen, ob der Wechsel auf Sommerpneus besser erst später erfolgen soll – oder ob man auf alternative Verkehrsmittel ausweicht.