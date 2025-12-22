 Zum Inhalt springen

Weihnachten und Silvester Mit diesen Tipps gelingen die Feste ohne Krach und Stress

Mit diesen Tipps für Einladungen, Planung und Konfliktvermeidung werden Ihre Feiern entspannt und harmonisch.

22.12.2025, 16:08

Ob Weihnachtsfeier oder Silvesterparty – klare Kommunikation, Respekt und Gelassenheit sind die besten Zutaten für ein gelungenes Fest.

Einladen und eingeladen werden an Weihnachten

festlich gedeckter Tisch mit Kerzen, Weihnachtskugeln und Guetzli
Legende: Gemeinsam Weihnachten feiern – geht auch mit «Fremden». Depositphotos

Die Weihnachtszeit ist für viele ein Familienfest – doch manchmal möchte man auch Freunde oder Bekannte einladen. Damit die private Weihnachtsfeier gelingt, braucht es klare Kommunikation.

Tipps für Gastgeberinnen und Gastgeber:

  • Rahmen klären: Wer gehört zur Familie? Wie läuft der Abend ab?
  • Persönlich einladen: Ein Anruf ist besser als eine kurze (Text-) Nachricht.
  • Infos geben: Dresscode, Beginn, Mitbringsel – je klarer, desto entspannter.
  • Vorstellen nicht vergessen: Neue Gäste aktiv in die Runde einführen.
  • Spontane Einladungen: Auch kurzfristig möglich – aber mit allen wichtigen Infos.

Tipps für Eingeladene:

  • Absagen erlaubt: Wenn es nicht passt, ehrlich und freundlich ablehnen.
  • Nachfragen: Dresscode oder Mitbringsel klären.
  • Dankeschön: Nach der Feier kurz bedanken – per Nachricht oder Karte.

Silvesterparty planen: Locker, aber gut organisiert

Drei Frauen und ein Mann mit Tröten, Hüten und Masken feiern Neujahr
Legende: Feiernd ins neue Jahr – mit alten und neuen Bekannten. Depositphotos

Silvester ist weniger formell als Weihnachten, aber auch hier gilt: Gute Planung vermeidet Stress. Wer eine Silvesterparty zu Hause organisiert, sollte frühzeitig kommunizieren.

Tipps für Gastgeberinnen und Gastgeber:

  • Früh planen: Wer sicher sein will, lädt mehrere Wochen vorher ein.
  • Art der Party kommunizieren: Gemütliches Essen oder ausgelassene Party?
  • Kinder oder nicht: Deutlich sagen, ob die Einladung auch für den Nachwuchs gilt.

Tipps für Eingeladene:

  • Mitbringen: Kleine Beiträge wie Getränke oder Snacks sind willkommen – vorher fragen.
  • Übernachtung: Nur bei enger Freundschaft ansprechen, sonst selbst organisieren.
  • Mitternacht: Wer den Anstoss vermeiden will, frühzeitig Bescheid geben.
  • Stimmung: Authentisch bleiben, aber nicht über die Stränge schlagen.

Konflikte an Weihnachten vermeiden

Grosseltern, Eltern und Knabe am geschmückten Weihnachtsbaum
Legende: Weihnachten feiern geht auch ohne Familienkrach. Depositphotos

Weihnachten ist emotional aufgeladen – Erwartungen, alte Muster und Stress können Konflikte auslösen. Mit etwas Vorbereitung bleibt die Stimmung friedlich.

Tipps zur Vorbeugung:

  • Erwartungen klären: Frühzeitig besprechen, was wichtig ist – und was nicht.
  • Konfliktpotenzial ansprechen: Lieber vor dem Fest als am Tisch.
  • Gelassenheit üben: Sich bewusst machen, dass nicht alles perfekt sein muss.

Tipps für den Ernstfall:

  • Ruhe bewahren: Erst auf fünf zählen, bevor man reagiert.
  • Deeskalieren: Streit nicht am Fest austragen, sondern vertagen.
  • Friedensstifter sein: Verständnis zeigen und Gemeinsamkeiten betonen.

Nach dem Fest:

  • Reflektieren: Was kann ich akzeptieren, was muss geklärt werden?
  • Gespräche nachholen: Bei wichtigen Themen besser später in Ruhe reden – notfalls mit externer Hilfe.

Radio SRF 1, «Ratgeber», 22.12.25, 11.15 Uhr ; 

